Culpables, gasto político, mirada

Culpables

Alguien con bastante sentido común dijo esta frase: “En momentos de crisis, los inteligentes buscan soluciones, los necios buscan culpables”.

Gasto político

Aun cuando se logre refinanciar la deuda con el sacrificio y en desmedro de los sectores productivos y de los indefensos jubilados, el país volverá a fracasar si no se decide reducir drásticamente el gasto de la política. La Argentina es un país pobre con abundancia de políticos ricos. Es necesario disminuir drásticamente el sostenimiento de un aparato estatal gigante, pesado y mal administrado; reducir el costo de la política con menos cargos electivos, menos asesores rentados (los asesores deberían ser proporcionados por los partidos políticos, sin costo para el Estado), menos subsidios y sin prebendas. Nuestro país no está en condiciones de financiarlas. Con ejemplos de austeridad de los gobernantes, compartiendo las penurias que sufre la sociedad, hoy ausentes por demás, se afianzará el sistema democrático y así, tal vez, se vuelva a creer en la dirigencia política, punto de partida necesario para aunar sacrificios en pos de un nuevo proyecto que apunte a un sostenido crecimiento económico y social de todos los habitantes de la Argentina.

Mirada

Cuando veo por TV a la vocera presidencial comunicar las medidas del gobierno nacional advierto que siempre la cámara la enfoca a ella solamente y su mirada es hacia abajo. Mi duda es si se dirige hacia una sala de periodistas o no la mira porque ni ella cree en lo que dice.

Licencias en el cargo

Jorge Macri, el hasta hace pocas horas intendente de Vicente López, pidió licencia en ese cargo para asumir como ministro de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las normas electorales, el intendente es elegido directamente por el pueblo, dura cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido. Jorge Macri lleva diez años como intendente y le restan dos años para cumplir con el mandato popular. ¿Por qué lo deja si su desempeño tiene aceptación popular? ¿Qué sentido tiene elegir un intendente por cuatro años si pide licencia en el cargo para asumir otro y en otra jurisdicción? Algo similar hizo el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Estas decisiones desconciertan al electorado y demuestran que los políticos terminan haciendo lo que les conviene más que lo que deben hacer.

Controles de higiene

El jueves pasado fui a comprar comida hecha a la esquina de mi casa. Ángel Gallardo y Luis María Drago. La señorita que la servía tomaba pedidos y cobraba, tenia su barbijo puesto, alejado de la boca, flotando. A cada momento se lo subía y el barbijo caía nuevamente.

La señora que envolvió mi pedido tomó un pan sin guantes, sin pinza, y lo puso en mi bolsita. El cocinero no tenía ni guantes ni barbijo.

¿Hay control sobre esta conducta que se podría llamar “sigo las reglas a mi manera”?

Al jefe de gobierno de la ciudad le pregunto qué sugerencia tiene para cuidar genuinamente a la población que lo eligió. Estoy segura de que sabe qué es lo que hay que hacer. Hágalo.

Maniobras de RCP

La semana pasada, en Santa Fe, un niño fue sacado de la pileta sin vida. Su papá le realizó rápidamente maniobras de RCP que había aprendido en los cursos organizados por la FNT, Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas Precarizados y de la Economía Social Nacional y Popular, y hoy su hijito ya está bien. No escribo esta carta para hacer política. Para nada. Solo quiero destacar que muchas veces solo asociamos a estas federaciones a planeros, piqueteros o gente con banderas partidarias, y en realidad realizan muchas acciones positivas, como este tipo de capacitaciones. También organizan otro tipo de talleres para preparar gente, y unidades productivas, que también llevan a las unidades penitenciarias a los sectores que pronto recuperarán la libertad. Todo esto con el objetivo de que consigan trabajo y desistan de vivir de planes; para los exconvictos, para evitar la reincidencia. Asimismo, promueven el deporte como medio de alejar a los chicos de la calle. Me pareció oportuno resaltar estas acciones, que no son conocidas por muchos ciudadanos. E insisto en que no las destaco con ningún fin ni orientación política. Y tomo el ejemplo de este niño salvado por su papá para destacar la importancia de los talleres de RCP en el ámbito educativo y sugerir su ampliación, para que todos, adolescentes y jóvenes, estén capacitados en un momento de necesidad.

Gracias, Messi

Emocionado y conmovido una vez más por un compatriota como pocos, orgullo nacional: Lionel Messi (ganador por séptima vez del Balón de Oro), sin dudas el mejor jugador de fútbol del mundo, que nos representa con dignidad, grandeza y una conducta intachable. Gracias por honrar a mi país, ejemplo de ser humano, hijo, padre y esposo, su familia un equipo deportivo y de humildad. El mérito es fruto del sacrificio y de esto muchos deberían tomar nota para valorar e incentivar a las nuevas generaciones. En nombre de los que siempre confiamos en este estupendo jugador de fútbol le decimos gracias por ser argentino. Messi mantuvo el temple de no marearse nunca, ni con el dinero ni con la fama ni con el poder, y de esto sabemos mucho los que vivimos en este hermoso país. Junto a su familia nos muestra el camino más digno, el que muchos deberían resaltar y, por qué, no aprender y transmitir, porque sirve a todo ciudadano con intenciones de progreso.

