Culpas, papel mojado, categorías

El gobernador Gerardo Morales señaló que Pro tiene parte de la culpa por la inmensa deuda que agobia a la Argentina. No dijo nada más que la verdad, escamoteada por una parte de la política que lo critica refregándole que “los trapos sucios se lavan en casa”. En la declaración de Morales está implícito que la solución para esta deuda –que condiciona no solo a la actual, sino también a las próximas generaciones– solo será posible si la clase dirigente aúna esfuerzos para paliarla, sin apelar a argumentos numéricos sesgados por alguna variable y seleccionados para otorgarle la razón. El país mira atónito y resignado el bochornoso espectáculo de peleas y egoísmo, que de persistir nos llevará en forma inexorable al “eterno retorno” de nuestras miserias y decadencia.

Basilio A. Kotsias

kotsias@yahoo.com

Papel mojado

Agobiado por la incomprensión, la hipocresía y el oportunismo de algunos correligionarios, don Leandro N. Alem escribió en la antesala de su suicidio una frase que hizo propia como lema la Unión Cívica Radical durante más de un siglo: que se rompa, pero que no se doble. Lamentablemente, algunos radicales del siglo XXI han convertido ese lema en papel mojado. Tomando el ejemplo de Esaú, que según relata el Génesis vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, han emigrado al kirchnerismo por algo más que un plato de lentejas. Me refiero a los dirigentes Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Ricardo Alfonsín y Leandro Santoro. La nómina de tránsfugas podría ampliarse tal vez con Gerardo Morales. Si ello fuese así, siguiendo otro pasaje bíblico, habría que decirle como Cristo a Judas en la última cena: lo que vayas a hacer hazlo pronto.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Dos categorías

¿No deberíamos figurar entre los récords de Ripley? El único país que tiene dos categorías de delincuentes. ¿No lo cree? Veamos. Cuando se detecta un delito (robo, estafa, fraude, etc.), dependerá del monto involucrado. Si vale la pena y se puede “compartir”, entonces el expediente se pierde y/o duerme, hasta que el responsable del presunto delito, por ejemplo, haya muerto. Pero si el delito es de poca monta, entonces se incluye entre las estadísticas de delincuentes que son presos. Pensemos en los casos de corrupción que han sido informados por los medios. Se compraron trenes usados a España que no sirvieron, se pagaron falsos fletes de barcos, se habló de Yacyretá como “el monumento a la corrupción”, tuvimos proyectos como la aeroísla y el tren bala, se construyó una pista de aterrizaje en La Rioja. También se pagaron miles de horas de vuelo entre el sur argentino y la capital, se hizo una escala “técnica” en las islas Seychelles y un viaje de “barrabrava” al Mundial de Sudáfrica, y así podríamos seguir… ¿Y quién lo terminó pagando? Pero la AFIP ¿para qué sirve y sirvió? Todos los ciudadanos nos hemos visto estafados, en beneficio de unos pocos, elegidos por ¿nosotros? Yo no. Pero ¿quiénes son los culpables?

Juan R. Bell

DNI 92.061.605

Personalismos

Leer la entrevista al senador nacional Martín Lousteau me llevó a reflexionar sobre el nivel de compromiso de la supuesta oposición para con sus pares. Este devenido radical ya se le rio en la cara al presidente Macri, que lo honró al nombrarlo embajador en los EE.UU., solo cumplió con funciones para beneficio propio y luego siguió con su mismo derrotero de personalismo absoluto. Señores de la oposición, no es tan difícil distinguir entre aquel que solo persigue fines personales y quien verdaderamente busca con altruismo la unión para cambiar el rumbo de la política que lleva a cabo el gobierno actual. Simplemente surgen del pasado de los posibles candidatos. Y en ese caso las muestras son innumerables a través de sus participaciones erráticas, con la administración que fuere.

Sigan el ejemplo del señor Esteban Bullrich, ciudadano comprometido con su palabra si lo hay.

Rafael Martínez De Sanzo

rafael@authenticargentina.com

Ola de calor

Fervientemente quiero creer que ante los reiterados avisos de los últimos días sobre la extraordinaria ola de calor que azotará esta semana a casi todo el país, los distintos organismos públicos y las empresas de electricidad ya están tomando todos los recaudos posibles… ¿o soy muy optimista? Si no, tendremos otra vez miles de hogares sin electricidad, incendios forestales y demás desgracias. A rezar.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Llamados al 147

¿Es posible que el gobierno de la ciudad invite a comunicarte con el 147 para hacer una pregunta y que después de 20 minutos atienda alguien que no sabe la respuesta y derive a otra extensión, y durante una hora y 50 minutos no haya una sola persona que se digne a atenderte? Y tengo que llamar porque el famoso Boti tampoco te da las opciones para la respuesta que estoy buscando, referida a la vacunación contra el Covid. Sigo esperando. ¡Por favor que alguien atienda! Y si no, no me digan con el contestador automático “en instantes serás atendido”.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Pachano

Estuve presente el viernes pasado en la obra Así... vuelvo, de Aníbal Pachano, en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. Es excelente que a los lugares de verano traigan obras de semejante calidad profesional y artística. Excelente escenografía, artistas de sobresaliente actuación (muy emotivo también). Se merecía un luchador como Aníbal Pachano esa sala repleta y el aplauso de tantos minutos al final. Recomendable por donde se lo mire. Al teatro le hace falta que el público vuelva a estar presente.

Oscar Ernesto Magnífico

DNI 11.106.081

En la Red Facebook

No consiguen trabajadores para las cosechas y dicen que es por la poca difusión de un decreto del Gobierno

“Porque cobran sin trabajar ...”- Walter Rubén Debon

“Pagan una miseria”- Manuela Montiel

“La cultura de los planes”- Chito Luna

“Primero, les pagan dos mangos… y segundo, mientras haya planes, no se van a levantar por ganar lo mismo rompiéndose el alma…”- Mariano Torres