Cumplir con el deber, otro cachetazo, viviendo una ficción

Cumplir con el deber

Es indignante el comportamiento de algunos diputados. No entiendo cómo es posible que estando la Cámara de Diputados sesionando dos diputados se ausenten por viajes personales. Tampoco entiendo por qué una diputada que dio positivo de Covid no pueda participar de manera virtual, debería poder hacerlo. Pero ausentarse por viajes es indignante. Es realmente una falta de respeto a la ciudadanía. Deberían ser sancionados . Ya tienen bastantes vacaciones como para encima viajar mientras es período de sesiones. Realmente molesta y mucho, y esto va más allá del color partidario de los diputados en cuestión. El país está en una situación crítica en todo sentido y necesita que todos cumplamos con nuestros deberes. Hagan los suyos, que para eso cobran, y bastante bien.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Otro cachetazo

El oficialismo ganó por un voto la modificación del impuesto a los bienes personales en la Cámara baja. Tres diputados de la oposición no votaron. Una, enferma de Covid. Álvaro González y Gabriela Brouwer, porque estaban de paseo en Europa y Estados Unidos. Los legisladores tienen dos meses de vacaciones en verano, pero no pudieron esperar diez días para irse, dejando debilitada a su bancada y decepcionando una vez más a sus electores, que suman otro cachetazo de parte de la raza política. Como estos dos diputados son casi anónimos, no importa. Sus votantes mañana lo olvidarán. Otra bondad de la lista sábana.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Viviendo una ficción

Luego de ver la reunión de la vicepresidenta con gente del ambiente artístico, me he convencido de que realmente estaba en su mundo. Ha conformado no un equipo de gobierno, sino una troupe. Cada uno de sus discursos no es sino un relato para sus admiradores, con un guion de ficción, referido a un país de fantasía.

Carlos Devoto

DNI 10.532.636

Celebrar las carencias

Desde el Kremlin platense, más precisamente desde el Ministerio de Salud, el titular del organismo lee los contagios de Covid en todas sus gamas en clave de clases. “Tenemos un equipo del ministerio que trabaja en análisis de datos e inteligencia artificial. Si dividimos la población en niveles socioeconómicos, los más elevados económicamente tienen una diferencia seis veces superior en contagios con los niveles inferiores”, planteó Kreplak, y agregó: “Se está viendo en los sectores de la economía que tienen mayor cantidad de ingresos, pasó lo mismo el verano pasado”. Y concluye: “Se me ocurre que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tiene cada sector”.

Una mayor explicación de su parte tal vez nos ayude a interpretarlo mejor. Cuando el ministro habla de inteligencia artificial, ¿es eso una información o la confesión de una carencia? ¿Valorarán los sumergidos en la pobreza, el hambre y el desamparo todo lo que este gobierno hace por ellos para que no progresen, queden estancados y no se contagien?

El rojo fascismo de la provincia de Buenos Aires trata a los pobres como a un rebaño, con toda impunidad, autopercibiéndose, como tanto les gusta decir, inmunes. Desde noviembre esa inmunidad parecería ir descendiendo. La impunidad, se verá.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Corte Suprema

En el programa de Carlos Pagni por TV del lunes 20, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dijo que la Corte de los EE.UU. “resuelve 80 casos por año y en la Argentina (se resuelven) 180 por semana” (aclaro que el promedio en los EE.UU. fue de 76 casos por año entre 2007 y 2019, muy cercano a lo que dijo el juez Rosatti). ¿Quiere decir que en la Corte Suprema argentina pueden leer toda la documentación, analizarla, discutirla y luego resolver un promedio de 36 casos por día? (¿mientras que en los EE.UU. –donde los jueces de la Corte Suprema son nueve– solo pueden lidiar con un promedio de un solo caso cada dos o tres días?).

Me parece que hay algo en esa comparación que no es muy consistente.

C. Dalmiro Estol

DNI 4.496.841

Prioridades reales

Es difícil vivir en un país donde las prioridades no existen y los políticos eligen el camino de la indiferencia. Claro que los funcionarios usan su tiempo en otras cosas, por ejemplo, la Legislatura porteña para distinguir al señor Coco Sily como personaje de la cultura. Pareciera que no hay otros problemas que requieran atención, no existe la pobreza, el desamparo de los chicos, el ocaso de la educación; solo queda la decadente simbología de un país insensible, vacío de prioridades reales.

Recuerdo un fragmento del libro de Mario Mactas Monólogos rabiosos, aquel en el que se describe cuando un mono escapa del departamento donde lo tenían preso en algún lugar de Buenos Aires, circunstancia que tiene en vilo al país, que solo vuelve a respirar aliviado cuando el animal es capturado.

No creo que con el fin de esta historia hayan terminado la angustia y los problemas de la gente, pero no todo es tan malo, es de suponer que al menos el señor Sily estará feliz.

Julio César Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

Peaje

Quiero solicitar a las autoridades viales que se asesoren con algún especialista en logística del flujo del tránsito. Es habitual que en el peaje de la Panamericana a horas pico se abran las barreras para que los automovilistas no esperen ni demoren para pagar. Eso no ayuda en nada el flujo de los automóviles. En la tarde del domingo pasado, alrededor de las 19, las barreras del peaje sobre el acceso a Pilar estaban levantadas y luego de pasarlas, a los 20 metros, el tránsito estaba parado. De parar el tránsito en el peaje para el cobro, esa pequeña demora hace que al pasar las barreras el tránsito sea más fluido. Muchos años atrás, cuando la Panamericana aún no había sido ampliada, agentes de tránsito paraban alternativamente los automóviles que venían de Pilar y Escobar para permitir luego que el flujo fuese más ágil.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Ausencia de tres diputados opositores en la sesión sobre Bienes Personales

“Es necesaria una ley para que los legisladores cobren por presencia en las sesiones y tomen vacaciones cuando el Congreso esté en receso”- Mariel Ocampo

“Qué mal comienzo”- Rosa Tito

“Tendrían que tener sanciones”- Marilyn Debel