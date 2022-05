Datos del censo, axioma, Mercado de Liniers

Datos del censo

Con lo que este censo cuesta, podríamos hacerlo bien. Pero no me parece que esté ocurriendo así. Luego de ingresar como datos provincia de Buenos Aires y partido de Tigre, debía asentar localidad de General Pacheco. No pude encontrarla. La única opción disponible era otra vez Tigre. Cuando logré ser atendido por teléfono, el operador me dijo que el nombre de la localidad no podía ser escrito manualmente, y que yo debía insertar la única opción disponible, aunque fuera un dato inexacto. Más tarde, en el casillero “lote”, traté de insertar los 3 dígitos correspondientes, pero la computadora y el operador aclararon que solamente dos eran admisibles. Para emparcharlo se me permitió agregar esos 3 dígitos a la derecha del nombre de la calle (lo que podría dar lugar a error). Finalmente, mi lote habría quedado localizado por mí digitalmente en un plano, lo que es bueno, pero la primera información que surge del censo es que vivo en la localidad de Tigre (distinta de la localidad General Pacheco), en una calle Echeverría (hay varias con ese apellido en Tigre), con imprecisa numeración (los 3 dígitos que siguen al nombre de la calle no son los de la puerta de entrada, sino del lote). Lo que es más grave es que de acuerdo con lo informado por el operador similares imprecisiones estarían generándose en otros partidos y provincias, pues no se han cargado todas las opciones existentes.

¡Cuánta pena me da! ¿No estamos a tiempo de corregirlo?

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

Axioma

Debido a la difícil situación que vive nuestro país, quiero expresar un axioma que nos puede ayudar a cambiar la presente coyuntura: “el que no cambia todo no cambia nada”. Esto no está destinado a ninguna fuerza o ideología política en especial; simplemente creo que frente a próximos comicios debería tenerse en cuenta que es necesario producir un cambio sustancial en todos los órdenes de la política, de la economía y, en consecuencia, de la sociedad. No es muy difícil recordar los tres o cuatro gobiernos que han producido cambios importantes en nuestro quehacer cotidiano.

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

Mercado de Liniers

El Mercado de Liniers, con toda su historia, cerró sus puertas y luego las abrirá para otro emprendimiento. Como el zoológico porteño, reconvertido en ecoparque, las calles cambian de nombre, se prohíben las campanadas y en cambio suenan los altoparlantes de los bagayeros. Son otros tiempos, algunas tradiciones se pierden y solo queda añorarlas. Ojalá sea para mejor.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Vehículos oficiales

Hace muchos años, un diputado argentino que había sido invitado a Alemania, asombrado por la variedad de autos Mercedes-Benz en los que era transportado, supo que no pertenecían al Estado, sino a compañías de remises. Si adoptásemos ese sistema, no habría que crear direcciones de automotores, invertir en comprar vehículos para uso oficial ni tener que emplear choferes, preocuparse por el service, repuestos, combustibles, etc., de incierta comprobación, resultando además muy sencillo conocer el tiempo en que efectivamente son utilizados, así como su efectiva afectación a las públicas funciones. Menores costos, mejor servicio y mayor control, sin privar a los funcionarios de su merecido transporte.

Alejandro H. Dagnino

DNI 4.256.260

Christo y Oldenburg

En la entrevista a Jorge Helft publicada el jueves pasado titulada “El arte de hoy se ha prostituido”, el entrevistado incurre en una serie de falsedades y comentarios arbitrarios, que merecen ser aclarados. Solo voy a hacer acotaciones a aquellos errores que me tocan de manera directa. Helft dice: “La primera (obra de Christo) la adquirí curiosamente en Buenos Aires, en una muestra enviada nada menos que por Leo Castelli. Era una selección de obras norteamericanas de dimensiones pequeñas y no tan significativas. Compré dos: la de Christo y otra de [Claes] Oldenburg”.

La obra en cuestión, expuesta en Proa en este momento “Rucksack (Pacco)”, de 1963, fue adquirida por mí directamente a Christo junto con otra obra más en 1980. Leo Castelli no representaba entonces al artista. Es decir que Helft no le adquirió la obra a Castelli, sino que me la compró a mí, que por ese entonces dirigía la galería Artemúltiple. Fue durante una muestra conjunta entre Artemúltiple y Leo Castelli. Helft no me compró ninguna obra de Oldenburg. Las dos obras de Oldenburg fueron vendidas tiempo después en Nueva York. Y con la aseveración “obras de pequeña dimensión y poco significativas” falta a la verdad maliciosamente. Una de las obras de Oldenburg tenía 1,60 metros de largo y la otra era una escultura famosísima, “Tipewraiter erasor”, Una versión más grande está expuesta en la National Gallery de Washington. Había tres obras de Andy Warhol, una de Jasper Jones, tres de Tom Wesselman, dos de Bob Rauschenberg, una de James Rosenquist de 1,10 metros de lado, un Roy Lichtenstein de 1,05 m de lado. Dos Ed Rusha. Un Richard Artshwager, dos Ron Davis y varios Richard Estes. Muchas de esas obras hoy forman parte de colecciones de varios museos del mundo. Aun si a Helft le parece que la calidad es una cuestión de tamaño, se equivoca también en eso. Parece que hay quienes para parecer más grandes necesitan achicar a los otros.

Gabriel Levinas

DNI 8.659.093

Motociclistas

Con respecto al informe sobre infracciones de tránsito referidas al exceso de velocidad y violación de luz roja en CABA, junto al incremento del 54% de cámaras para fotomultas, y teniendo en cuenta los fallecimientos del 48% de estas muertes en motociclistas según lo publicado por la nacion, quisiera destacar la ausencia casi total de multas por infracciones de tránsito a los motociclistas que producen un verdadero caos en la ciudad, sin que haya al parecer ningún control por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. Es de desear que a la brevedad se implementen también las multas equivalentes a las aplicadas a los automovilistas, pues constituyen uno de los mayores riesgos de accidentes.

Antonio Tempone

DNI 4.175.496

