De los lectores: cartas & e-mails

Renunciar a pensar

"En nuestro espacio político, la única que conduce es Cristina Kirchner, y cuando ella dice vamos para allá, a nadie se le ocurriría decir vamos para el otro lado. Porque así es la conducción en un espacio político" (Sergio Berni). Esta afirmación, que a criterio de quien la expresa constituye una fortaleza respecto de otras fuerzas políticas, es en realidad una gran debilidad, pues deja en claro que todas las personas que integran ese espacio renuncian voluntariamente al aporte del pensamiento creativo, innovador, estratégico, para la solución de los grandes problemas que aquejan a la sociedad, dejando la búsqueda de aquella en la decisión de una sola persona a la que seguramente consideran "iluminada". ¿Lo es?

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Catástrofe

Fiel al estilo kirchnerista, agresivo, descalificante, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se anima a decir que "habría sido una catástrofe" si Macri hubiera gobernado en la cuarentena. ¿En qué principios se basa para afirmar esta barbaridad? Creo que se olvida de la verdadera "catástrofe" que dejó el kirchnerismo después de doce años de gobierno, con un país saqueado y repleto de causas de corrupción entre sus funcionarios. En la provincia de Buenos Aires dejaron solo miseria y más villas. Querer adjudicarle a Macri, con cuatro años de gobierno, el estado del país que hoy tenemos es simplemente ridículo. Con errores políticos y económicos, la Argentina comenzaba a encauzarse institucionalmente en un estado más democrático. Pero nunca aceptaron que otro partido gobernara. Al anterior presidente le llenaron las calles de piquetes, de prepotencia. Los militantes destruyeron la plaza del Congreso; es más, quisieron tomarlo a la fuerza. ¿No lo recuerda el señor Cafiero? Como ciudadano, le sugiero al jefe de Gabinete prudencia, todavía no conocemos el final de esta cuarentena. No desprestigie al señor Macri. Una perfecta frase que mencionó la periodista Graciela Guadalupe en su columna dominical se adecua a las circunstancias: "La política es el camino para que los hombres sin principios dirijan a hombres sin memoria" (Voltaire).

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Cuarentena blue

Una vez más, con sus medidas, el gobierno nacional hace que la población se tenga que adaptar, con sus propios medios y sus propias decisiones, a una forma de vida en esta cuarentena mucho más criteriosa y coherente de lo que los funcionarios pregonan y realizan. Cuando las normas son tan incoherentes e impracticables, esto lleva a la gente a poner en práctica una cuarentena blue, en la que cada uno se siente responsable y hace lo que puede y como puede. Mientras tanto, espera que después de más de 80 días los funcionarios se dignen a dejar de lado sus ambiciones políticas y unifiquen criterios para ganarse una cuota de credibilidad y así poder, aunque sea por el resto de la cuarentena, desterrar antagonismos en pos del bien común.

Andrés van Gelderen

DNI 13.670.545

Correr en la ciudad

Con respecto a las actividades físicas autorizadas en la CABA, en el inseguro y arriesgado horario de 20 a 8, creo que hubiese sido más atinado proponer dos turnos alternativos. Por ejemplo, de 13 a 15 y de 20 a 22. En el primer caso, al no ser una hora pico, no habría una concurrencia masiva de gente en las calles, coincide con la hora del almuerzo y se da la posibilidad a las personas que no están trabajando por la cuarentena de realizar el ejercicio en un horario diurno, si así lo desean. Y la segunda opción probablemente quede reservada para aquellos que están cumpliendo con sus obligaciones en las actuales circunstancias. De esta manera, se evitaría que salgan todos juntos en una franja horaria totalmente inapropiada para esta época climática del año, con el agregado de la inseguridad a la que diariamente estamos expuestos. Me parece que al triunvirato que toma las decisiones le falta algo de lógica, sensatez y sentido común en muchas de las medidas que adoptan supuestamente para "cuidarnos". Esta casi doble cuarentena que venimos llevando, especialmente los que vivimos en la zona del AMBA, y más allá del perjuicio económico que acarrea para muchos, se torna cada vez más dudosa, antipática y odiosa.

Gloria Estrella Valdovinos

DNI 16.124.593

Empleados estatales

Los contadores, abogados, arquitectos, odontólogos y pequeños comerciantes tratan de seguir generando ingresos como pueden y piden que se los deje trabajar casi normalmente tomando medidas de seguridad razonables y adecuadas. Pero la administración pública -especialmente el Poder Judicial- está casi paralizada porque los empleados no van a trabajar mientras haya casos de Covid-19. Es entendible esa precaución de los gremios estatales. Contrariamente a quienes no vivimos del Estado, ellos perciben sus sueldos sin ningún problema mientras aprovechan el tiempo libre. Casi unas interminables vacaciones pagas. ¿Para qué arriesgarse, verdad? ¿No sería justo que los empleados públicos sin factores de riesgo especiales y de menos de 65 años vieran reducidos (o anulados) sus ingresos si tomando las medidas de prevención adecuadas no van a trabajar? Si las cajeras de los supermercados, los policías, los médicos y hasta los bancarios pueden, ¿por qué ellos no?

Fabio Piatigorsky

Fabio.piatigorsky@sion.com

Wagner

Vi con estupor la inclusión de Richard Wagner como ejemplo en la nota en la que se pregunta si es posible separar la obra del artista. Bajo su fotografía, un texto reza: "El compositor quedó asociado al nazismo". Con ese criterio, bajo la foto de una morsa se podría rotular "El mamífero quedó asociado a los numerosos golpes militares que asolaron nuestra vida democrática", o como pie de la foto de un Ford Falcon, el texto: "El modelo quedó asociado a la más brutal represión de la que tengamos memoria". La música de Wagner ha sido interpretada por la Sinfónica de Israel, bajo la batuta del director argentino-israelí Daniel Barenboim. El público israelí la disfrutó, tanto como la disfrutaba la plana mayor del Reich. De Wagner debería decirse: "El compositor quedó injustamente asociado al nazismo".

Juan Simeran

DNI 16.975.314

