De los lectores: cartas & e-mails

Camino mal elegido

Con respecto al caso del concurso de la empresa Vicentin, la sorpresiva irrupción del PEN en un proceso judicial en pleno desarrollo mueve a alguna reflexión. Quienes han pretendido la expropiación de dicha empresa no han vacilado en avasallar normas constitucionales, el principio de la división de poderes y -lo que es más grave- muestran un absoluto desconocimiento de la ley. En efecto, la normativa de la vigente ley de concursos y quiebras tiene previstos mecanismos que permiten a una empresa concursada articular y explorar distintas alternativas para evitar la quiebra y, con ello, la desaparición de la compañía. Aun si la propia concursada no lo solicitara, el juez a cargo del concurso puede impulsar lo que se denomina cramdown o salvataje, del que pueden participar terceros, la propia empresa concursada e incluso sus trabajadores. Siempre con la impronta de preservar una fuente de trabajo y el cobro de las acreencias por los distintos tipos de acreedores involucrados. En síntesis: el remedio es el fiel cumplimiento de la ley de concursos y quiebras y no el irresponsable camino que fue elegido.

Esteban Quidiello

DNI 4.397.464

Prueba

Las intenciones de expropiar una cerealera y de restaurar la Junta Nacional de Granos constituyen la prueba adicional de la exactitud del apotegma borgeano acerca de los que hoy gobiernan: "Son una maravilla. Tienen todo el pasado por delante...".

Ricardo Juan Cavallero

DNI 7.737.489

Deudas

Recomiendo a los oficialistas no usar en público el argumento proexpropiación de Vicentin de que las deudas hay que cobrarlas, mientras negociamos el pago de la nuestra. No sea cosa que Paul Singer tome nota.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Hacer deporte

Para nosotros, los que hacemos deporte, esa actividad no es solo ejercitar el cuerpo, lo vemos como un desafío: es despejarte de las preocupaciones del colegio, el trabajo, y aunque suena contradictorio, es descansar. Creo que la cuarentena nos ayudó a entender el gran papel del deporte en nuestras vidas. Nos acordamos de esos días malos en los que no sabemos si dejar de practicar esa actividad que tanto nos gusta porque no nos salió como esperábamos o porque nos sentimos demasiado presionados. Al estar encerrados nos damos cuenta de que no nos importa: lo único que queremos es volver a intentarlo a pesar de lo mucho que nos vaya a costar. Lo que más resalto del deporte es el compromiso de querer superarse a uno mismo por decisión propia. Los ciudadanos estamos hartos de estar encerrados sin siquiera poder salir a caminar. La gente está empezando a salir sin permiso y es mejor que nos dejen salir de manera organizada y con la distancia reglamentaria antes de que las calles terminen siendo un descontrol. Se trata de confiar en los ciudadanos.

Clara Silveyra

DNI 47.005.951

La muerte de Débora

Estoy muy conmocionada por la muerte de Débora Ríos, la chica de 37 años que fue asesinada en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando iba a trabajar, solita, caminando por calles de tierra, a las 4 de la madrugada, para llegar a su trabajo a las 6. Los diarios la describen como trabajadora, madre soltera de un chico de 13 años, que se había comprado un terreno y edificado su casita en Cuartel V, de Moreno, y estudiaba psicología en la UBA. Para las crónicas policiales, va a ser un número más. Para el mundo, una buena persona menos. Hoy todos deberíamos llorar, y pedir que no haya más Déboras, Juanes, Pedros o Marías, asesinados bestialmente cuando van a trabajar, a ganarse su sueldo honesta y dignamente. Hoy todos deberíamos reclamar por menos corrupción de los gobernantes. Hoy todos deberíamos pedir por más poder (sano y bien entendido) a las fuerzas policiales, armadas, al Poder Judicial, para que puedan atrapar y encarcelar de por vida a los demonios que causan tanto daño. Los "sospechosos" tienen 20 y 24 años. ¿Qué posibilidad de cambiar y reinsertarse pueden tener esos asesinos? Y si existe, ¿vale la pena darles la oportunidad?

Yo internamente ya sé la respuesta.

Adriana Alcaín

DNI 23.010.211

Libertad religiosa

Quisiera expresar por este medio mi absoluto rechazo e indignación por el proyecto de resolución impulsado por la diputada Mara Brawer para intervenir los contenidos del Colegio Fasta. Como ciudadano y exdocente de dicha institución, considero ese proyecto un atropello totalitarista contra la libertad religiosa, que -a no dudarlo- derivará en otros. Las autoridades y los ciudadanos deberían manifestarse públicamente contra este lamentable avance sobre la libertad de conciencia, pilar de toda sociedad que se precie de civilizada.

Juan Martín Molinari

DNI 18.553.810

San Telmo, inseguro

Desde hace un tiempo se observa a unos diez chicos de entre 15 y 20 años que delinquen en grupo en las calles de San Telmo. Los robos son tipo piraña: rodean a la víctima, la agreden clavándole elementos punzantes y le sacan celular y otras pertenencias. El barrio sabe dónde están, dónde duermen. Todos lo saben. La policía también. Los detienen, pero enseguida los sueltan. Tampoco pueden encerrarlos por violar la cuarentena, después de todo, viven en la calle. Un grupo de vecinos trató de solucionar el problema reemplazando a la justicia y a la policía. Rodearon a estos pibes, les pegaron, los amenazaron y los echaron de San Telmo. ¿Está bien lo que hicieron? No. ¿Está bien que la delincuencia juvenil quede impune? Tampoco. ¿Está bien que duerman en la calle, más aún, en época de aislamiento? Claro que no. En 2016, hubo una serie de robos en clubes y polideportivos escolares del barrio. También eran chicos de la calle. La solución fue un abordaje interdisciplinario entre las fuerzas de seguridad, el área de educación y asistentes sociales. Ese es el camino. Nunca justicia por mano propia ni dejar impune el delito.

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

En la Red

Vicentin: empresarios piden a la Justicia y al Congreso revertir la decisión

Facebook

"Si la toma el Estado, quedará obsoleta, como toda empresa estatal" - Pedro Jos

"¡Es que atenta contra la seguridad jurídica! El Ejecutivo pasó por arriba del Judicial. Y tampoco respetó la naturaleza de los DNU" - Pao Rocchia

