De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 02:00

Soberanía

Un Estado soberano es aquel que aplica sus políticas concurrentes a los grandes objetivos nacionales, impuestos en su Constitución, sin la coerción ni injerencias externas. Limitaría su soberanía si antepone intereses particulares o sectoriales en beneficio de un sector interno. Es poco razonable que, produciendo y exportando alimentos para 400 millones de habitantes con retenciones que superan el 33%, más los impuestos, se hable de "soberanía alimentaria". Sería conveniente encontrar previamente la manera de lograr soberanía. Una posible sería alcanzar la "soberanía monetaria", evitando envilecer nuestra moneda con emisión sin respaldo de divisas, como así también la "soberanía judicial", evitando beneficiar sectores con evidentes actos de corrupción.

Cnel. (R.) Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Demoras judiciales

El doctor Carlos Rosenkrantz, en su artículo del 15 de junio, habla del accionar del Poder Judicial durante la pandemia y enumera las críticas que se le hacen y demuestra que aquel no abandonó sus funciones. Coincido con él en que la Justicia no funciona como corresponde. Desde el llano la vemos muy mal. Y no solo en lo que respecta a la acción de los jueces en sus fallos, sino, sobre todo, en la lentitud de su accionar. Procesos simples demoran años y esto trae una gran incertidumbre, en lo social y en lo comercial. Me dedico a la actividad productiva privada y vengo sufriendo estos procesos sistemáticamente. Todo demorado, con procesos lentos y a paso de carreta, alimento para abogados deshonestos y falta de definiciones en tiempos en que la sociedad las requiere con celeridad. Períodos de feria, instituidas hace décadas o siglos, siguen vigentes. Papeles y más papeles. Trámites, presentaciones, apelaciones y mucho más. No hay una adecuación a los tiempos actuales, a pesar de algunos intentos aislados. Como todo organismo estatal con muchos empleados, hay mucha burocracia y pocos resultados. Me gustaría una Justicia que funcionara en forma y tiempo. No es posible que los procesos se demoren tanto.

Nicolás Fernández Llorente

DNI 14.222.046

Salidas a correr

Salí a correr el lunes 8, y los subsiguientes miércoles, viernes, y domingo, a partir de las 20. Mi circuito es por Avenida del Libertador, entre Cerrito y avenida Sarmiento, una zona "caliente" del running. El primer día fue un desborde de gente. El miércoles había un 40% de aquella totalidad; el viernes estimo que no más de un 10%, y el domingo éramos solo un puñado, con más ciclistas que corredores. O sea, las cosas volvieron a su cauce natural, como era de esperar. Hoy, a diferencia de los primeros momentos del reinicio de la actividad, hay más control policial y, en general, advierto que los participantes respetan las medidas recomendadas. Entiendo que están dadas las condiciones para que la actividad continúe y no, como dice el Presidente, que se restrinja. Los deportistas, los verdaderos deportistas, lo necesitan.

Eduardo A. Díaz

DNI 11.553.282

Uso de la tecnología

Según Christian Lous Lange, premio Nobel de la Paz (1921), "la tecnología es un siervo útil para un amo peligroso". Debido a las circunstancias actuales, este medio ha incrementado su protagonismo en los hogares como instrumento laboral, de aprendizaje y social. Al ser nuestra principal vía de comunicación y nuestro contacto con el exterior, es un recurso indispensable. De esta forma nos sentimos conectados a los diversos ámbitos a pesar de nuestro aislamiento. Una necesidad adictiva e irresistible. En esto se ha convertido la dependencia virtual a la que recurrimos para no perdernos de nada, temiendo que el confinamiento concluya en un aislamiento total. No obstante, no depende de la tecnología en sí, sino de quien la usa, exigiendo en el usuario dominio y autocontrol. La vida nos requiere capaces de impedir en nosotros mismos el manejo virtual tentador y atrapante.

Concluyo en revalorizar la decisión libre que depende de cada uno de nosotros, en cada instante. Este es el desafío que nos toca afrontar. Nosotros elegimos convertirla en una realidad útil o dañina. La tecnología no es ni buena ni mala; el uso que le demos será el que la defina.

María de los Ángeles Diez

DNI 47.206.387

Inequidad

Con dos meses de atraso el Gobierno empezó a pagar el bono de 5000 pesos al personal de salud. Serán cuatro pagos correspondientes a abril, mayo junio y julio.

En abril el Gobierno dispuso un suplemento de alrededor de 70.000 pesos al personal del Congreso que concurría a sus dependencias.

Si alguien duda sobre el significado de inequidad esto resuelve el interrogante, más allá de lo que diga el diccionario.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Periodistas

Si bien el 7 de junio pasado se festejó el Día del Periodista, creo que todos los días deberíamos hacerlo, por tratarse de una profesión que en buenas manos mantiene a la ciudadanía al tanto de los sucesos nacionales e internacionales, labor que conlleva sacrificio, estudio, investigación antes de informar. Pero existe también un seudoperiodismo que comunica lo que toma de oído y lo transforma en un mensaje negativo y morboso que daña la salud mental de quien lo lee, ve o escucha. Estos "comunicadores", que pueden verse en algunos noticieros televisivos, suelen describir en forma contundente y rápida un hecho mientras exhiben infinidad de veces la foto o el video de un accidente, un crimen o una manifestación en el país o en el mundo, lo cual exacerba subliminalmente a aquellas personas que pueden sufrir temor o angustia por lo que ven. A estos personajes debemos ignorarlos, al igual que a los políticos que viven mintiéndonos. El periodismo debe ser también fuente de educación.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

En la Red

Los viajes de Alberto Fernández generan preocupación en el interior, pero igual irá a Rosario el sábado

Facebook

"Entiendo que no puede ir a ningún lado sin tener que hacer cuarentena al llegar a cada ciudad" - Claudin Romagnoli

"Por favor, señor Presidente, cuídese y cuide a todas las poblaciones; ¡evite viajar!" - Cristina Pihuela

"Vergonzoso. Debería ser el primero en dar el ejemplo" - Cristina Firpo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)