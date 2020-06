De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 01:15

Diálogo con Guaidó

Quiero felicitar al diputado Waldo Wolff por convocar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a hablar con los referentes de Juntos por el Cambio vía Zoom. Los ciudadanos debemos comprender cómo se van originando estos procesos políticos y desvíos democráticos que luego devienen en tiranías e injusticias. Como dijo Guaidó: "Pretender ser indiferentes o imparciales ante la tiranía es simplemente estar del lado de la tiranía, es apoyar directa o indirectamente a una dictadura que asesina de hambre". En la Argentina, tenemos que defender nuestros principios y valores más que nunca y aprender de la experiencia de un pueblo diezmado, vista por todo el mundo y que más allá de su terrible sufrimiento mantiene firme su dignidad.

Transporte seguro

Con respecto al riesgo que presentan los ambientes cerrados para la transmisión del coronavirus, cabe preguntarse por la ventilación en los medios de transporte. ¿Es o no pertinente que los colectivos circulen con las ventanas abiertas, a pesar del frío (más allá del obligado distanciamiento y el barbijo)? Nadie viaja en colectivo, tren o subte por deporte, sino para ir a trabajar, prioridad insuficientemente atendida. El consejo de no usar el transporte público ya lo hemos escuchado. El desafío desde el principio es conseguir un transporte público lo más sano posible.

Educación a distancia

En su valioso artículo, el doctor Alberto Taquini, quien lidera el espacio de pensamiento denominado Nueva Educación (que constituye un verdadero think tank educacional), ha llamado la atención sobre la necesidad de valorar la modalidad de la educación a distancia y situarla legalmente al mismo nivel que la modalidad presencial, descartando los prejuicios y las limitaciones que incluso se han plasmado en el sistema normativo nacional. Esta postura se manifiesta claramente en su idea de derogar lisa y llanamente el artículo 109 de ley 26.206 en cuanto prohíbe brindar educación a distancia a educandos menores de 18 años, con la única excepción de la educación rural. Esta prohibición resulta absurda en una época en que los niños y los jóvenes pertenecen a una generación de nativos digitales. Los casos excepcionales a esta realidad, deberían ser atendidos por las autoridades educativas provinciales con el auxilio de la Nación.

El Congreso de la Nación recientemente ha suspendido parcialmente esta norma limitativa por dos años. Esta solución constituye un avance, pero es de lamentar que se haya perdido una ocasión para subsanar definitivamente una imperdonable imprevisión de la ley educativa nacional, defecto que patentizó la emergencia de la pandemia del coronavirus, que ha paralizado la actividad educativa tradicional en lo que va del año.

Testeos en estaciones

Otro día que en las terminales de trenes de Constitución, Once y Retiro se formaron filas interminables de personas que, por los motivos que fueren, debían trasladarse a CABA. Se les requerían los correspondientes permisos de circulación y se les efectuaban testeos. Me pregunto si esos controles y testeos no deberían realizarse en las estaciones de origen, o sea, donde las personas abordan los trenes. Imagino que de proceder así y en caso de haber algún pasajero con resultado positivo de Covid-19 sería individualizado en su localidad y no pasaría a sumar casos en la Capital. Entiendo que de esta manera podríamos tener datos más certeros de cada localidad.

Créditos a tasa cero

La contadora pública que aparece en los afiches del Gobierno como monotributista ha tenido la suerte de beneficiarse con el crédito a tasa cero. Yo no pude. Solo tengo a mi cargo a dos personas, por quienes pago absolutamente todas las obligaciones de ley

(sueldos, aportes, cargas sociales, acuerdos por deudas con el sindicato, aumentos por paritarias, etcétera). Pero, lamentablemente, durante el mes de marzo pasado tuve la suerte de facturar apenas un poco más de lo establecido por las normas para obtener el beneficio y, por supuesto, me quedé sin dicho crédito. Luego, en abril, mayo y junio, con facturación en cero. Como la tasa. Como el futuro que nos espera o ya nos alcanzó.

Wagner y el nazismo

El 9 de junio se publicó una carta denominada "Wagner", escrita por Juan Simeran. Necesita aclaraciones. Dos aspectos unen a Wagner con Hitler. El primero es el deplorable panfleto en el que ataca a los judíos con argumentaciones ridículas en múltiples planos, incluso musicales: ataques a Mendelssohn y Meyerbeer, o aseveraciones como que no sabían cantar: baste mencionar a Warren, Merrill y Tucker. El otro aspecto es la atracción que el mundo medieval tuvo para ambos; germano, nórdico y celta. Más elementos fantásticos: filtros, mitos, dragones. Y el contraste de lo pagano y lo cristiano. Wagner creó música tan innovadora como la de Beethoven. Barenboim, acérrimo defensor, dirigió una sola vez Wagner con la Filarmónica (no Sinfónica) de Israel; su amigo Mehta nunca lo hizo en Israel, pero sí en Múnich. Hitler fue mucho a Bayreuth, pero le encantaba la opereta; sus favoritas eran La viuda alegre y El murciélago. Alguna vez, quizás, los nietos y bisnietos de los judíos askenazis podrán escuchar a Wagner por sus valores musicales sin recordar Auschwitz.

Latam Argentina anunció que deja de operar en el país

"Tristísimo... quedamos a merced del monopolio de Aerolíneas; ahora irán por las low cost... una pena"- María Da Cruz

"Un país que se descapitaliza y queda en una situación muy preocupante"- Dante Balzan

"¿Y los gremialistas dónde están? ¿No es que defienden a los compañeros laburantes?"- Oscar Muñoz

"Qué tiene que ver el gobierno de turno. Latam está haciendo esto en todos los países que opera"- Laura Cabrera Mejías

