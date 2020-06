De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 02:00

Curva de delitos

Es muy beneficioso que la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal, haya anunciado "que el día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad". Imagino que las autoridades responsables de la seguridad pública están tomando con anticipación las medidas que corresponden, ya que cuentan con un invalorable anticipo de lo que va a ocurrir. Sería muy loable que por el bien de todos logren aplanar la creciente curva de delitos.

Jorge Troszynski

troszynski@yahoo.com.ar

Ingresos

Increíble la falta de empatía y desconocimiento de la situación del sindicalista Andrés Rodríguez, de UPCN, que dijo, respecto de las paritarias y el pago del aguinaldo, que sus representados tienen compromisos y necesidades. Como si la población (cuyos aportes permiten sostener a los empleados estatales) no tuviera necesidades ni compromisos. Empresas quebradas, comercios cerrados, trabajadores independientes sin trabajo que aportan para mantener al enorme sector público estarían agradeciendo, locos de contento, si les aseguraran sus ingresos habituales y el SAC en cuotas.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Ventanas abiertas

Como bien se sostiene en varios estudios y en el artículo de Luciana Vázquez del 13 del actual ("La tormenta perfecta de Alberto Fernández"), la mayor parte de los contagios de coronavirus se dan en espacios cerrados y con contactos prolongados, como los que suceden en el hogar y el transporte. Y añade Conrado Estol "la teoría de las tres C", que dice que la segunda C corresponde a la palabra cerrado. Cuanta más vigilancia haya más se disminuyen las probabilidades de contagio. Se concluye que es de suma importancia permanecer y viajar con las ventanas abiertas. Una medida tan simple, recomendada desde todos los medios y por los gobiernos, podría salvar miles de vidas, con el único costo de abrigarse más.

Francisco Maculan

DNI 93.676.656

Caja de Médicos

En época de pandemia, por obvias razones, son muchas las especialidades médicas en las que las consultas bajaron o desaparecieron y son varios los profesionales que cobran muy poco o nada, por no poder trabajar. Me pregunto entonces con qué argumento la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires sube la cuota en este momento en que al médico le cuesta dinero el solo hecho de ser médico. ¿Será que es el mundo del revés?

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

La educación

Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Es por eso que tenemos que aprovechar esta pandemia para cuestionarnos todo lo que veníamos haciendo. Preguntarnos si realmente estamos educando a niños para que logren ser líderes algún día, que puedan tener un razonamiento crítico, ético, creativo, para tomar sus propias decisiones. Como docente de educación inicial, invito a los padres a que no se queden en la comodidad, sino que realmente tomen conciencia de que cada niño puede hacer la diferencia. Les pido que no dejen de creer en las capacidades individuales que tiene cada niño y que cada uno es especial por una razón. No nos quedemos en la comodidad y salgamos a buscar nuevas experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta que un día ellos podrán ser líderes. En la Argentina, hoy estamos como estamos porque la educación evidentemente no llegó a todos de la mejor manera. Lamentablemente, hoy no tenemos líderes ni modelos a seguir, y tampoco somos un modelo como país. Siempre nos pasa lo mismo: tenemos un país tan rico pero tan pobre, y esto es nada más y nada menos porque no tenemos buenos líderes. Hay que educar niños pensando en el bien común, no en el egoísmo; hay que educar teniendo en cuenta valores, no la ambición; hay que educar mediante el respeto, no mediante la ignorancia.

Estamos a tiempo para ver florecer a la Argentina, pero la única manera es la educación, y a veces pensamos que depende solo del colegio y que pagando una cuota ya está. No es así, en la casa comienza todo. Los hábitos que no se aprendieron de chicos de grandes es cada día más difícil.

Martina Piccolo

Piccolomartu@gmail.com

Identificación

Una de las situaciones más dramáticas de este coronavirus es lo que sucede con pacientes que deben ser asistidos por personal médico vestido con un uniforme que no lleva identificación personal alguna. Esto no ayuda para nada a la rehabilitación del enfermo. Por eso en muchas partes del mundo el personal médico se identifica mediante una fotografía personal y una leyenda como "yo (fulano de tal) te estoy atendiendo".

¿Lo podremos tener nosotros? Sería bueno.

Mario José Grieco

mariogrieco@fibertel.com.ar

Las cosas simples

¿Se han preguntado en estos días de cuarentena cuántas veces extrañaron un simple abrazo de una persona que no fuese miembro de su familia? ¿Cuántas veces pensaron en querer salir a caminar y no pudieron? Yo me lo pregunté varias veces. ¡También lo necesité! Me pregunto por qué en estos momentos de encierro empezamos a valorar estas cosas más que antes. Creo que esta cuarentena nos hizo ver de otra manera la vida. No estoy feliz con el aislamiento, pero gracias a él nos dimos cuenta de qué es lo que realmente vale. La felicidad va más allá de lo material y la podemos encontrar en los amigos, los abrazos, el amor, la diversión o en una simple caminata por el barrio. Todas esas simples cosas a las que a veces no les dimos tanta importancia. Cuando todo haya pasado, estaremos más agradecidos por estos hechos y gestos sencillos que nos hacen felices. Hoy más que nunca comprendo esa frase que mi mamá siempre me ha repetido en mis 14 años de vida y nunca pude entender: "Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde".

Alexia Emiliani

DNI 47.296.615

En la Red

La carta de despedida de la CEO local de Latam a los empleados en la Argentina

Facebook

"Muy mala noticia. Es terrible que una empresa que les daba trabajo a 1700 familias deje de operar en la Argentina..." - Arturo Alberto Fernández

"¡Una vez más, triunfo sindicalista!" - Aída Danuzzo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS