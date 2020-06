De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 00:00

Confundidos

Señor Presidente, estamos confundidos. Pero no estamos confundidos en lo que usted piensa. Ahí se confunde usted. Estamos confundidos porque pensamos que iba a gobernar un país para todos, porque pensamos que venía a cerrar una grieta. Estamos confundidos porque usted nos quiere hacer creer que quedarse con una empresa privada tiene que ver con la soberanía alimentaria y no sé con cuántas cosas más... me confundo. Estamos confundidos porque pensamos que usted quería el bien de los argentinos y no que es otro más que viene a llevarse puesto todo. En realidad, nos confundió hace rato, incluso antes de convertirse en presidente, cuando por las cosas que decía públicamente de Cristina Kirchner pensamos que era oposición. Nadie que piensa así de otra persona, y tiene valores, se puede terminar asociando con ella. Nos confundió con una imagen de educación y respeto, pero cuando lo vimos tratar al periodismo nos dimos cuenta de lo que era. Nos confundió con una cuarentena de 40 días, que pasó a una de 60, que pasó a una de 90. y sigo confundido, porque pensé que cuarentena venía del número 40. La mentira tiene patas cortas. En eso, no se confunda.

Martín Cukier

DNI 18.549.548

Modelos

Señor Presidente, si usted quiere para nuestro país un modelo como Finlandia o Noruega, debemos tener, además de responsabilidad social, un gobierno eficaz, transparente, con apego a la ley y a las instituciones, para asegurar confianza y progreso.

Rebeca Rubinson

DNI 1.829.664

La Prensa

Leyendo cómo se expropió el diario La Prensa en 1951 me lleva a pensar que es muy parecido a lo que se está haciendo con Vicentin. Como ejemplo solamente se puede recordar que el Senado, al aprobar la ley, la remite al PE con una cláusula que faculta al Poder Ejecutivo "a destinar o transferir los bienes que se expropien a fines de interés general y de perfeccionamiento social del pueblo argentino" (del libro Por defender la libertad).

Luis Diego Zorzano

DNI 4.478.328

Boudou

A raíz de la noticia sobre la jubilación del señor Amado Boudou y el eventual pago retroactivo por parte de la Anses del beneficio que reclama, es aplicable el principio de derecho romano que dice: "Nemo commodum capere potest de injuria sua propria", es decir, nadie puede sacar ventaja de su propio delito. Si en la función que ejerció fue condenado por delinquir, sería absurdo otorgarle la compensación de la jubilación, pues los fondos con que pagó los aportes tendrían un origen espurio.

Jorge Casal

jbcasal48@gmail.com

Norberto Padilla

Excelente la nota necrológica de José Claudio Escribano sobre Norberto Padilla. Digno homenaje a un verdadero caballero, reconocido por sus altos valores morales y espirituales.

José María Cantilo

DNI 4.290.973

Registros

El gobierno de la ciudad dictó el DNU 7/20, prorrogando por 200 días la validez de los registros vencidos entre el 15 de febrero y el 31 de julio de 2020, además de las licencias de taxis y la VTV. Está muy bien si estiman que hasta agosto no se normalizará la actividad en las dependencias necesarias. Ahora bien, aquellos que tenemos el registro vencido con anterioridad al 15 de febrero no tenemos forma de renovarlo por el cierre de las dependencias oficiales. Remití mails, llamé al 147, escribí en el Facebook del señor Rodríguez Larreta y otros, sin tener respuesta alguna. Es más, considero una falta de respeto la respuesta automática de los chatbots que contestan con los requisitos para la renovación como si las oficinas estuvieran en pleno funcionamiento. Si lo que se quiere es reducir la demanda de transporte público, resulta incomprensible que no se prorrogue la validez de todos los registros vencidos a partir del 20/3/2019, ya que en la renovación dentro del año de vencido solo se requieren la "charla de renovación", la cual realicé de modo virtual, y el Cenat, que también gestioné, y, dado que es con costo, su validez debería extenderse también 200 días. Trabajo en el sector salud; necesito disponer de mi auto y no puedo seguir gastando en taxis o exponerme en el colectivo o subte. No entiendo cómo no se puede dar una respuesta consistente a algo tan simple y que haga menos complicada la vida de los vecinos en una crisis como esta.

Oscar Menéndez

DNI 14.331.248

Wagner

El problema que se plantea cuando muchos pensamos en Wagner es la imposibilidad de separar su obra de su persona. Dado que no soy entendido en esta rama, no puedo juzgar o evaluarlo desde lo técnico. Pero sus comentarios antisemítas me producen profunda aversión y rechazo. Mas aún considerando que tuvo apoyo de su maestro y benefactor de origen judío, Giacomo Meyerbeer. Más allá de sus amigos y conocidos judíos, sus escritos, cartas y otros, son una vómica impregnada de desprecio y ponzoña, que luego sería la inspiración del genocida Adolf Hitler. Algunos también creen que en su obra ciertos personajes exponen ciertos estereotipos de un antisemitismo maquillado, pero oculto bajo el ropaje o disfraz de sus nombres cambiados. En lo personal, su genialidad no me impresiona. Entiendo, repasando su biografía, que hay hasta dudas sobre si su padre biológico fue el actor Ludwig Geyer (su padrastro) y si este último era judío, suscitando dudas en el joven, y pudiendo haber generado lo que muchos denominamos autoodio, en el contexto de una sociedad marcada por el antisemitismo. Por otro lado, y para concluir, no soy de aquellos que gustan de comer o deleitarse con los frutos del árbol envenenado. Intento admirar y cultivar aquello que despierta la solidaridad, la comprensión y tolerancia entre las personas, y no la "brillante creatividad" de aquellos que motorizan ideas (con o sin dolo) que luego terminan en masacres y genocidios como el ocurrido entre 1939 y 1945. Entiendo y respeto a los que piensan lo contrario, pero agradezco poder exponer mi punto de vista.

Natalio Daitch

nataliodsalud@hotmail.com

