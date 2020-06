De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 00:54

Puertas

Ante lo sucedido en las últimas horas, y por el bien de los argentinos, habría que recordarle al Presidente que la idea inicial del Gobierno para la expropiación de Vicentin le salió mal, pero ya pasó. Siempre hay tiempo para recapacitar e implementar proyectos y planes para el futuro. Se lo ha elegido para ese cargo para llevar adelante una gesta nacional, no para un emprendimiento económico-empresarial puntual. Su función -ni más ni menos- es contribuir a sacar a la Argentina de una crisis moral, institucional, económica y social que lleva ya 70 años. La mayor parte de la ciudadanía depositó en las urnas su confianza en el actual presidente. Cualquiera se puede equivocar y darse cuenta cuando se dilapidan esfuerzo, energía y poder. Pero debe pensar en grande. Y no debería olvidar la frase de Don Quijote: "Donde una puerta se cierra, otra se abre".

Esperamos que suceda así. Es el sueño de todos.

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Otra preocupación

Hasta el cansancio nuestro Presidente nos jura a diario que, durante la pandemia, no le importa tanto la economía como la vida y la salud de los argentinos. Por otra parte, no hay que ser especialista para advertir el temor a que crezcan considerablemente los casos de coronavirus en el conurbano bonaerense. El Gobierno quiere cuidarnos, pero no está en condiciones de hacerlo adecuadamente si ocurre una tragedia: no hay respiradores ni camas suficientes en terapia intensiva. Ante este panorama no solo no es claro sino que es incoherente preocuparse por la empresa Vicentin. Tal vez con el dinero que hay que poner en dicha empresa se podría tratar de subsanar el déficit de equipamiento de salud en la provincia de Buenos Aires.

Diego O. Mortola

DNI 14.929.581

Gravedad

Caminaba el sábado pasado por la avenida 9 de Julio hacia el Obelisco, observando el masivo banderazo y bocinazo contra la expropiación de Vicentin y la tentativa de avasallamiento del Gobierno al Poder Judicial. Era la réplica en Buenos Aires de las manifestaciones que se llevaban a cabo en todo el país. De pronto, una joven de ojos asustados y denotando preocupación, luego de retirar parcialmente su tapaboca, me preguntó el motivo de la manifestación. "Es una protesta por la expropiación de Vicentin", le respondí. "¡Ah!, yo creí que era algo grave", agregó. Bueno, sí, es grave, le dije, porque se trata de defender la división de poderes y la república. "Si es eso, no me importa", concluyó. Y siguió su caminata.

Es probable que el Gobierno aproveche el "nomeimportismo" de mucha gente para avanzar en sus propósitos anticonstitucionales, tal vez convencido de que "epopeyas" inútiles y peligrosas siempre serán acompañadas por la mayoría de la ciudadanía. Difícil en estos tiempos de pandemia y colapso económico y social.

José Carlos Díaz

DNI 5.512.421

Aire fresco

Excelente la columna de Héctor Guyot del sábado pasado. Muestra a las claras la forma en que se ejerce el poder dentro del Gobierno. Entre tantas verdades que se manifiestan en la nota, quiero destacar la referencia que hace a la periodista Cristina Pérez cuando en la entrevista al Presidente le manifiesta, en respuesta a una observación fuera de lugar, "la periodista soy yo".

Espero que el Presidente tome nota de la referencia que hace Héctor Guyot y en algún momento se plante ante la vicepresidenta y le manifieste: "El Presidente soy yo". Creo que sería un soplo de aire fresco ante el tétrico futuro que se avizora.

José María Becker

DNI 4.702.245

¿Confundidos?

Cuando el 20 de junio miles de argentinos salieron a protestar en reclamo de sus derechos y en contra de la pretendida expropiación de la cerealera Vicentin, el Presidente, con su característico tono condescendiente y paternal, se refirió a ellos como "gente que está confundida". Ni las penosas contorsiones legales presentadas por la señora Graciana Peñafort, dignas del famoso adagio goebbeliano "miente que algo quedará", alcanzan para tapar el sol con la mano. Millones de nosotros conocemos nuestros derechos, conocemos los límites de su poder, conocemos nuestra Constitución, aquella que se pretende violar con impunidad, y conocemos la ambición totalitaria cuando la vemos.

Señor Presidente, no estamos confundidos, no estamos solos, y no vamos a dejarnos atropellar.

Lucas P. López Cabanillas

DNI 36.703.092

Receta electrónica

La receta electrónica que deben emitir los médicos clinicos a los pacientes de PAMI parecía una mejora en la atención a los pacientes mayores. Pero por distintos motivos los médicos clínicos no las emiten. Dicen tener restricciones en la cantidad que pueden emitir, ya sea por paciente o por profesional. La verdad es que conseguir las recetas necesarias para un tratamiento se convirtió en una odisea. ¿Cuál es la facilidad que tengo para tener mis medicamentos? Por mi edad, 83 años, mi movilidad en la cuarentena está limitada.

José Moyal

DNI 4.262.935

Caballos heridos

La intendenta de Quilmes dispuso la prohibición de que dos personas viajen en una moto, en un intento de combatir a los motochorros. En Quilmes tenemos también la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, entiéndase el uso de carros de caballos, y la ONG Caballos de Quilmes diariamente nos advierte de caballos que encuentran malheridos o abandonados, moribundos, descartados por dueños de carros, como si fueran objetos descartables. O sea, una ilegalidad que persiste y cuya crueldad no parece llamar la atención de la intendenta. ¿Y piensa todavía que se va a controlar el tema de las motos? ¿Quiénes van a controlar? Puro blablá.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

