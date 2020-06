De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 00:01

República en pie

Esperemos que en el Congreso se pueda frenar el aberrante proyecto de expropiación de la empresa Vicentin. Y que sea un freno real y duradero, para que se logre que el siniestro "vamos por todo" comience desde ahora a ser desarticulado gracias a la resistencia de quienes luchan para que permanezca la República en pie y nos alejemos del peligro de convertirnos en un régimen chavista.

José Deym

deymjose@gmail.com

Convicciones

El presidente Fernández, en respuesta a la masiva y contundente protesta del sábado pasado en todo el país, declaró: "Mantengo mis convicciones", lo que me lleva a preguntarle: ¿cuáles convicciones?, ¿las de hace unos años atrás, las que manifestó durante la campaña o las que expresa por estos días?

Estoy confundido.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Otra vuelta

Nada menos que Pekín, la capital de China, vuelve a reportar un pico de casos que obligó a las autoridades a restablecer una cuarentena selectiva. Como la famosa "ola" que recorre las tribunas de un estadio de fútbol, la pandemia ya recorrió en prolija secuencia todo el mundo de este a oeste para volver a donde empezó. Y parece que aquí vamos de nuevo. En esta calesita vamos todos a bordo y todo parece indicar que seguiremos de paseo dando vueltas hasta que algún afortunado saque la sortija. A diferencia de la calesita de plaza, la sortija no regala otra vuelta, sino que permite apearse de ella. Hasta entonces habrá que seguir agarrándose fuerte, y no olvidar que el paseo no admite espectadores y que la calesita no se detiene hasta que el último se baje.

Alberto Antonini

DNI 25.567.340

Duhalde y la RBU

En relación con la idea expresada en su columna por el doctor Eduardo Duhalde de considerar una Renta Básica Universal (RBU), resulta importante resaltar que ella se está aplicando/estudiando en países con economías sanas, que no es justamente nuestro caso. En la Argentina, esta RBU se viene aplicando desde hace mucho, con miles y múltiples "planes sociales", los que, incluso, se otorgan a extranjeros que cruzan la frontera solo para cobrarlos. De esta manera, se ha creado un clientelismo político que ha ayudado a ganar elecciones y que se opone a la idea de libertad ciudadana que menciona Duhalde.

No estamos de acuerdo con esta cultura de la "dadivocracia", que se ha profundizado en los últimos años, sin distinción de coaliciones gobernantes, y que ha destruido la cultura del trabajo, que Duhalde tanto ha mencionado en el pasado. Esta cultura fue la que hizo grande a este país, cuando se cumplía a rajatabla con la Constitución Nacional, se premiaba el mérito y el esfuerzo y no se hacía apología de la pobreza.

Ojalá pronto volvamos a construir aquella Argentina de la que nuestros hijos y nietos se enorgullezcan, la que, sin dudas, deberá hacerse con una coalición de gobierno que aún no haya fracasado.

Jorge García Mantel

DNI 12.951.561

Guillermo MacLoughlin

DNI 12.945.585

Críticas y denuncia

El periodista Baby Etchecopar criticó públicamente a la vicepresidenta. Una libre opinión que compartimos millones de argentinos, que además esperamos que Cristina Kirchner comparezca a dar razones de su inexplicable enriquecimiento económico. Esas críticas políticas, que en ningún momento aludieron a su condición de mujer, ahora son usadas por políticos kirchneristas para denunciar al periodista por "violencia de género".

Vale decir, para esa gente a ninguna funcionaria del sexo femenino se la puede criticar por ningún motivo, porque eso automáticamente implicaría violencia contra las mujeres. Semejante censura no solo es ridícula, sino precisamente una grosera discriminación "de género".

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Conjetura y relato

El jefe de Gabinete afirmó que la pandemia con Mauricio Macri en el gobierno hubiese sido una catástrofe. Coincido, pero por otros motivos. Imagino un aislamiento en el cual los dirigentes kirchneristas estarían movilizando (y posiblemente explotando) a los más necesitados diciendo que la cuarentena está fundamentalmente destinada a los sectores de mayores recursos económicos, que no tienen tanta necesidad de trabajar. Y que los más necesitados tienen que trabajar sí o sí y no pueden permanecer aislados tanto tiempo. En otras palabras, haciendo un relato de la realidad para obtener una ventaja política.

Nicolás Noro Villagra

DNI 23.781.284

La casita de Frondizi

Hace 85 años, Arturo Frondizi -quien luego sería, a fines de la década del 50 y principios de los 60, presidente de la Nación, destacado estadista, honesto como otros políticos de nobles virtudes- decidió construir con su esposa una casita con sus propias manos entre los médanos en Ostende. Esta casita, cuya modestia se puede apreciar aún, necesita cuidados para su mantenimiento y evitar que sea absorbida por un médano vecino. Esta ayuda, que no se materializa por el lado de las autoridades locales, es de cierta urgencia para conservar lo que es un símbolo de la humildad del expresidente. Es realmente imprescindible que esto suceda para poder compararla con la riqueza demostrada por una familia que, siempre sin otra actividad que la de funcionarios públicos, se enriquecieron hasta niveles increíbles con toda clase de muestras a la vista en lugares de lujo.

María Luz Saldungaray

DNI 2.318.071

VTV

Sería bueno que ante la situación económica tan apremiante que atravesamos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejara su fanatismo por recaudar y declarase 2020, hasta marzo de 2021, libre de VTV.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

En la Red

Los ataques a silobolsas

Facebook

"Una insensatez de un país que está perdido, como si las diferencias ideológicas justificaran destruir la riqueza"- Gerónimo De Simone

"La señora Bonafini públicamente lo alentó... ¿son realmente inocentes? Destruir no es el camino... razonen"- Ana Esther Magdaleno

