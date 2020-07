De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 00:00

Venezuela

El régimen chavista acaba de anunciar que la oposición nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela. Sería bueno que alguien se lo comente al presidente Fernández y al canciller Solá, obstinados en desconocer el carácter dictatorial de ese régimen.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Rol de las FF.AA.

Mis más cálidas felicitaciones al exministro de Defensa Horacio Jaunarena por su artículo "Un lamentable retroceso en defensa", publicado en la nacion el 2 de este mes. Volvieron, sí, pero volvieron con una mentalidad de hace medio siglo o más, y esto se nota también en otras áreas. Las magníficas y variadas tareas que está realizando nuestro Ejército -detalladas en el artículo- llegan a su fin con la nueva puesta en vigor del decreto 727/06 por el Poder Ejecutivo, que había sido derogado por Macri. De ahora en más, nuestras Fuerzas Armadas únicamente actuarán en caso de agresiones de Fuerzas Armadas de otro país. ¡Qué decisión repudiable e injusta! ¡Qué visión distorsionada de la realidad! No importa cuántas tareas realicen nuestras Fuerzas Armadas, siempre defenderán nuestra soberanía.

Beatriz Tagliani

DNI 3.202.822

Corrales

Con la pandemia, creo que en la Argentina se han formado dos corrales. Uno, más grande, para la gente común. Otro, mucho más chico, para los políticos, sus familias, sus asesores, sus adláteres, para cualquiera que comparta el queso del poder. El corral más grande se achica, ya sea porque los ciudadanos son expulsados a un precipicio que está alrededor o porque, resignados, se dan cuenta de que no cuentan para nada y dejan de luchar. Mientras tanto, el corral más chico de la runfla de políticos, funcionarios, parientes, asesores, etc., se agranda minuto a minuto y así va ocupando el lugar donde estaba el corral más grande. Mejor dicho, segundo a segundo, porque a esta altura todo el mundo se da cuenta de las ventajas de estar ahí. Y mientras tanto los de corral más grande pierden la noción de su identidad y se identifican con la corrupción del otro rebaño. Esta es mi idea general. En lo personal traté de cumplir con las amables directivas y eso hizo hice, ya que tenía más tiempo y menos tentaciones. Terminé una novela, publiqué otra, adelgacé nueve kilos (me había dejado estar), empecé con rutinas de gimnasia y caminé todos los días una hora por el balcón de casa. O sea, decidí llenar un tiempo vacío con logros y cuando estos estén terminados inventaré otras metas, porque la esencia de la vida humana son las metas, los logros y la esperanza. Lo malo es que mientras tanto el país está manejado por gente que debería estar encerrada.

Jorge Torres Zavaleta

jorgetorreszavaleta@gmail.com

Bandera LGBTIQ+

El 28 de junio, el intendente de la ciudad de Córdoba realizó un acto en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ en el parque Sarmiento. Por disposición municipal, ese día se arrió la bandera nacional y en su lugar se colocó la bandera arcoíris del LGBTIQ+. También se puso una placa que, entre otras palabras, expresaba que el motivo era "contribuir a una sociedad cada vez más inclusiva ,igualitaria y respetuosa". Y agregaba que la bandera "flameará a partir de este día en forma permanente". Esta situación provocó el rechazo de un grupo de excombatientes de Malvinas, que decidieron colocar el domingo nuevamente la bandera nacional en el mástil mayor, como corresponde, actitud que originó un serio incidente entre ambas partes. Finalmente, por disposición municipal, a efectos de dar solución al problema, el lunes, a la 0 hora, se izaron la bandera nacional en el mástil mayor y la bandera LGBTIQ+ en un mástil menor, en el mismo parque, y se colocó una nueva placa con distinta leyenda. Un hecho similar ocurrió en la ciudad de Mar del Plata.

Es lamentable que situaciones como estas, que enfrentan innecesariamente a distintos miembros de nuestra sociedad, ocurran por el desconocimiento de la autoridad que las promueve de lo dictado por la Constitución en cuanto al resguardo que se debe dar a la bandera nacional y a los símbolos patrios. Y, además, como afecta esto la sensibilidad del excombatiente cuando verifica el olvido que sufren los 649 héroes de Malvinas que ofrendaron sus vidas en el campo de batalla en defensa de nuestra enseña patria, la cual, en definitiva, es la de todos los argentinos, sin distinción.

Pedro Luis Galazi

DNI 5.170.558

Martínez de Hoz

Excelente el editorial del lunes pasado sobre las mentiras proferidas contra la familia Martínez de Hoz, que solo buscaban profundizar odio y resentimientos a través del engaño. Pero no debe asombrarnos, porque los populismos utilizan la mentira para atraer sectores de la ciudadanía con discursos que solo dicen lo que a esos sectores les gusta escuchar, y se las venden como si fueran verdades consagradas. "Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". La mentira populista es la estrategia que está practicando el Gobierno. Las afirmaciones que se escuchan de Alberto Fernández, Kicillof y otros funcionarios son desmentidas por la realidad pocos días o semanas después. Así ocurrió con las jubilaciones, la inflación, el dólar, la deuda, etc. De esto solo se sale cuando la ciudadanía comprenda y decida rechazar que la tomen por tonta o ignorante.

Pedro Bollo

DNI 5.319.374

Disc jockeys

Quisiera por este medio reconocer a los disc jockeys que pasan música en esta cuarentena a través de la red social Instagram. Conozco especialmente a dos de ellos, Patricio Zambrano y Miguel Murray, pero sé que hay más. A todos ellos, un agradecimiento muy grande, más aun si se considera que se han visto perjudicados por la caída de sus ingresos por los motivos de público conocimiento. Por eso quería agradecerles por darnos la alegría de escuchar y bailar la música que ponen y así poder sobrellevar y hacer más amena la cuarentena.

Nicolás Deym

nicolas@deym.com.ar

En la Red

Facebook

Kicillof apuntó a la ciudad de Buenos Aires: "Hay más contagios que en la provincia cada 100.000 habitantes

"El problema es cómo usted va a resolver los problemas de la provincia. Ocúpese de su jurisdicción, que bastante tiene que resolver"- Leticia Coronel

"Qué ganas de pelear y agrandar la grieta"- Juan David Vargas

"Atacar a otro para justificarse, pobre y lamentable argumentación"- Gisela Laura

