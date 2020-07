De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 00:00

Capitalismo

"Hay que revisar el capitalismo", nos hace saber el doctor Fernández. ¿Es que creerá, por ventura, que nuestros problemas argentinos se deben al capitalismo? ¿O no será, más bien, que obedecen a la falta de auténtico capitalismo? En fin.

Juan Carlos Sorondo

Respeto mutuo

Mientras los dirigentes políticos -tanto del oficialismo como de la oposición- no se respeten mutuamente, no solo dañan a las instituciones de la democracia republicana, sino profundamente a toda la sociedad, haya votado por unos o los otros.

Albino Gómez

Moratoria

El Gobierno ha decretado una amplia moratoria para deudas previsionales e impositivas a empresas, trabajadores autónomos y monotributistas. La pregunta es: ¿y todos aquellos que hemos pagado siempre en tiempo y forma?; ¿seguimos siendo los tontos de siempre?

Carlos Herrero

Ejemplo irlandés

Soy argentino y amo mucho a mi tierra, pero como la mayoría de los ciudadanos de este país, soy el resultado de un amplio crisol de razas. Debo confesar que mis ancestros favoritos fueron Cristopher Scally y Brigid Elliff, mis bisabuelos, llegados desde Longhanavalley, Co. Westmeath, Irlanda, el 9 de enero de 1849. He tenido el privilegio de vivir un corto tiempo en Dublín, y he vuelto muchas veces, y amo esa tierra, adonde tengo -gracias a Dios- queridos amigos. Los irlandeses fueron reducidos a la esclavitud por Inglaterra, por el criminal Oliver Cromwell, en el siglo XVII, por el solo hecho de ser católicos romanos, y vendidos ellos y sus familias a las colonias europeas en África, Centroamérica y Norteamérica. En las épocas en que mis antepasados dejaron su tierra, la gente moría de hambre -dicho esto en forma literal-, y existe allá un Museo del Hambre, donde hay testimonios horribles de ese holocausto terrible, del que nadie habla. Obviamente, amo esa tierra y su gente, y llevo su sangre con orgullo. Ahora, julio de 2020, todos los partidos políticos importantes llegaron a un acuerdo -frente a la existencia de la pandemia-, y eligieron por una amplia mayoría un gobierno de unidad nacional, cuyo primer ministro es Micheal Martin, poniéndose de acuerdo en respaldarlo en el Parlamento, enfrentando todos juntos al flagelo. Esta noticia no ha tenido tanta difusión en nuestro país, y sería bueno que los argentinos imitemos el gran gesto de Irlanda. El señor Martin es una persona intachable, y no existen poderes ocultos en las sombras.

Paddy Navarro

Drogas oncológicas

Mi nuera sufre, como otras tantas personas, de cáncer. En medio de esta pandemia, los médicos recomiendan a las personas con patología de base continuar con sus controles y tratamientos; ella lo cumple al pie de la letra. Fue operada en el Hospital de Clínicas, a cuyo excelente equipo de oncología agradezco la atención y la contención que le brindan, con profesionalismo y dedicación. Antes de la operación realizó, durante seis meses, un tratamiento de quimioterapia. Ahora debe hacer un tratamiento complementario, que consiste en radioterapia y en otra quimio más leve. Ha presentado toda la documentación requerida en tiempo y forma para que le asignen el lugar y el turno de radioterapia ante la Región Sanitaria Número 6 de Lomas de Zamora, lugar en el que habitamos. Luego de varios reclamos, le dijeron que no pueden brindarle ningún turno ya que las prestadoras no lo otorgan, debido a la falta de pago por parte del Estado. Ha presentado también todo lo requerido ante el Banco de Drogas del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, para efectuar la quimio correspondiente, y le dicen una y otra vez que no están las drogas. ¿Será por el Covid-19? Nos preguntamos. pero el mismo argumento lo sufrió con su primera quimio, iniciada en septiembre de 2019. La medicación no era entregada en tiempo y forma. Ahora, en el Banco de Drogas le sugirieron que se comunique con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así lo hizo mi nuera, y le respondieron que no hay drogas, y que su pedido todavía estaba en auditoría.

Sabemos que a esta enfermedad hay que ganarle la carrera estando siempre un paso adelante, pero estamos un paso atrás, tanto mi nuera como todos aquellos que pasan por lo mismo, que son muchos. Agradezco al Estado que nos proteja del Covid-19, pero hay ciudadanos que también corren graves riesgos con otras enfermedades y merecen ser cuidados de la misma manera, cuando no cuentan con otros recursos. Espero que estas líneas lleguen ante alguna autoridad y pueda darme una respuesta.

Liliana Spaccarotella

Runners

Excelente la carta del señor Guillermo Salatino sobre los runners. Somos muchos los que pensamos lo mismo. Tengo casi 74 años, pero trato de seguir haciendo los trámites y las compras sin depender de nadie. Me cuido. Nos cuidamos. Tenemos respeto por el que está cerca o convive con nosotros.

María Haydee Martinese

Aislamiento social

"Haz lo que yo digo más no lo que yo hago": en su brillante artículo "Ella siempre tuvo un plan", del sábado pasado, Francisco Olivera se refiere al almuerzo en la casa del banquero Jorge Brito con Máximo Kirchner y siete personas más, además de otros funcionarios de la actual administración, como Massa y Larroque. Tenía entendido que regía el aislamiento social y estaban prohibidas las reuniones por la cuarentena. Por favor, si se levantó esa medida háganme saber de inmediato, porque extraño con locura a mis hijos, mis nietos y a mis amigos.

Margarita Di Lella

