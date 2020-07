De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 00:05

Miedo

"Cualquier resfrío que tengamos es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario", dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Esta afirmación alude, metafóricamente, al principio de inocencia y de libertad ambulatoria de nuestra Constitución. ¿Quién no tiene en invierno un simple resfrío? ¿Con ese criterio cualquier persona estaría sospechada y acusada de propagar el virus hasta que se demuestre lo contrario? Dejemos de sembrar miedo y pánico en la población y empecemos a dar contención. Con el pretexto del aislamiento y del coronavirus se pisan todas las libertades individuales, se hacen estragos contra las personas, alejándonos cada vez más de un Estado democrático y pareciéndonos más a un Estado totalitario.

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

Problemas cercanos

Demostrando cierta soberbia o arrogancia, el Presidente ha dicho que quiere cambiar el mundo. Sería bueno que antes meditara sobre el proverbio chino que dice: "Antes de pretender cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa", que invita a abocarse a resolver los problemas cercanos, a ocuparse de lo que se encuentra dentro del propio círculo de control, antes de intentar cambiar lo que es de los demás. Debería ocuparse de resolver, y lo más pronto posible, los grandes problemas de nuestra hundida Argentina, en lugar de tener pretensiones desmedidas y fuera de su alcance. En otro orden, cuando anunció la última extensión del aislamiento obligatorio, afirmó: "No quiero tener que elegir entre quién se salva y quién no". Sin embargo, ha propiciado la ley de despenalización del aborto; y ahí sí está eligiendo claramente que debe morir el más débil y desamparado, en lugar de decidir por la preservación de las dos vidas.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Cifras

Todos los días el Gobierno informa el número de muertes por Covid-19. Sería interesante que, complementando esa información, se informara también el número total de muertes diarias discriminando las causas (Covid- 19, gripe estacional, dengue, accidentes de tránsito, diabetes, suicidios, violencia doméstica, etc.) y, por qué no, que se informara también el número de nacimientos diarios en el país.

José Martín Ferrari

escribanoferrari@gmail.com

Plan antiviolencia

El gobierno nacional anunció que invertirá 18.000 millones de pesos en el plan nacional de acción contra las violencias por motivo de género, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Destinar 18.000 millones de pesos a este tipo de políticas cuando se vaticina una caída histórica de la economía con una crisis social inimaginable es ni más ni menos que un cachetazo a la sociedad toda. Nos solidarizamos con la clase trabajadora severamente afectada al no poder ejercer sus tareas, con el padre que no puede llevar alimento a sus hijos, con los desocupados, las empresas y comercios que a diario quiebran y cierran, así como con los trabajadores autónomos que no pueden salir a ganarse el pan. Estamos convencidos de que la violencia no discrimina entre mujeres, varones e integrantes del colectivo LGBT, que ataca a todos de la misma manera, por lo que el Estado debe tener un rol activo, responsable y no sectario en su erradicación. No puede establecer el Gobierno un privilegio frente a la ley, distinguiendo a las personas donde aquella no lo hace y por lo tanto quebrando el precepto constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución). Una parte central del plan es promover el protocolo ILE (interrupción legal del embarazo), que es imponer el aborto por fuera de la ley. El Presidente nos tiene en casa desde hace más de 100 días y decide invertir para aniquilar nuevas vidas. Son maniobras de ingeniería social que no fueron objeto de debate en el conjunto de la sociedad. La inmensa mayoría estaría en contra al saber de qué se trata. Tampoco se informa el origen de los fondos. La Democracia Cristiana porteña cree fervientemente en la libertad y no en costosas planificaciones que implican imposición, así como un sacrificio económico para toda la sociedad.

María Alejandra Muchart

Presidenta Partido Demócrata Cristiano - CABA

DNI 14.466.531

La Constitución

Coincido plenamente con la carta del señor José Alejandro Castro. La Constitución se enseña en la Facultad de Derecho, al igual que comparativamente todas las constituciones del mundo. Recuerdo en ese sentido el libro Derecho constitucional e instituciones políticas, de Segundo V. Linares Quintana. Ahora bien, ¿no serán un mal antecedente de su pobre aplicación los penosos hechos acaecidos entre la declaración de independencia y la organización jurídico-constitucional? Fueron conflictos políticos interminables que luego se reciclaron durante gran parte del siglo XX y lo que va de este. La única diferencia es que en aquel entonces los ideales independentistas sucumbieron ante intereses egoístas, mientras que desde 1860 en adelante, salvando períodos exitosos, la Constitución ha sido muchas veces ignorada, y en eso tiene mucho que ver el no respeto a la división de poderes, base de una nación republicana y federal.

Gustavo Carvallo

DNI 14.201.563

Vegetales

Al leer la nota de Narda Lepes del sábado pasado me pareció muy interesante saber dónde se produce cada vegetal en nuestro país, algo que debería tener más difusión.

Lucía Bogdanic

DNI 6.517.876

Celulares

En relación con la carta publicada sobre la falta de atención de las empresas de teléfonos celulares a los reclamos de los usuarios, es oportuno enfatizar que es un motivo más de angustia en este momento de aislamiento por la pandemia.

La necesidad de estar comunicado es imperiosa y, por lo tanto, contar con un celular es de vital importancia.

El funcionamiento de las empresas de celulares debería considerarse una actividad imprescindible.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

