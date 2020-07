De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 00:20

Autoconvocados

Una reflexión para el Gobierno más que obvia: los banderazos, los reclamos y los movilizados del 9 de Julio en todo el país (al igual que los del 20 de Junio), en contra de las políticas que está llevando a cabo son autoconvocados, no militantes llevados en innumerable cantidad de micros, como suelen hacer ustedes. Por eso creo, señor Presidente, que tiene que tener muy en cuenta esta situación, a solo siete meses de su mandato.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Una marcha juntos

Cuando vi el jueves pasado las manifestaciones en casi todo el país, por distintos motivos, imaginaba una en la cual estaríamos todos unidos para agradecer a los médicos, enfermeros, camilleros, etcétera, que trabajan dando todo de sí. Nos quejamos de tantos días de encierro, es verdad, pero ellos no pueden darse ese lujo.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Estado y empresas

Leí en los diarios, a raíz del caso Vicentin, que no se descartaba la posibilidad de que el Estado pueda eventualmente poseer parte de las empresas a las que ayuda. Analicemos el hecho del Estado dueño. ¿Es malo o bueno? Depende dónde. En Noruega y Singapur es magnífico. Son mejores las empresas y escuelas estatales. Esas empresas son productivas, pero... los empleados estatales son una elite por su capacitación y honestidad. Seleccionados desde pequeños, reciben educación para superdotados. Todos hacen posgrados en el exterior y vuelven con un sueldo formidable. En Singapur existe una brigada anticorrupción que no discriminaba ni al primer ministro, que estaba siendo investigado cuando visité ese país. Alta eficiencia y corrupción cero. ¡Yo quiero eso para la Argentina! ¿Qué pasa en mi querido país? Las empresas públicas son ineficientes y corruptas, y sus empleados, los peores. Esto es así desde la primera estatización de los 40, hito de la caída estrepitosa del PBI per cápita. De haber figurado entre los primeros países del mundo pasamos a estar en los puestos 70 u 80, y desde allí nunca subió. ¿Recuerdan a Gasalla personificando al empleado público? Exacto.

Señor Presidente, forme una elite intelectual honesta y póngalos a cargo y lo apoyaré con grandes pancartas. A propósito, Noruega, con el mismo plan, es primero en PBI per cápita del mundo: 88.000 dólares per cápita.

En resumen, el Estado como dueño de empresas sirve con esas condiciones, que nosotros estamos lejos de cumplir.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Dos maneras

Ante las declaraciones de la oposición sobre el crimen de Fabián Gutiérrez, el presidente Alberto Fernández las calificó de canallescas, y el Instituto Patria, que orienta Cristina Kirchner y dirige el senador Parrilli, dijo que había en la oposición un uso político de un hecho policial que pone de manifiesto su absoluto desprecio por la vida democrática. En cambio, cuando el Pata Medina dijo que había que ahorcar a Macri en la Plaza de Mayo y Luis D'Elía afirmó que había que fusilarlo en ese mismo lugar no se escuchó ninguna voz del Gobierno que condenara esos dichos, que son una incitación al crimen y merecen una sanción judicial ejemplificadora.

Como se ve, el Gobierno tiene dos maneras distintas de ver los hechos.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Homilías

Como católico y cristiano practicante lamento mucho que las homilías de los cardenales nos inviten a tener ideales y virtudes humanas que comparto plenamente como fraternidad solidaridad e inclusión (Poli, en Buenos Aires) y una Argentina libre, solidaria, pacífica y reconciliada (Sánchez, en Tucumán), pero sin mencionar pecados y delitos graves y evidentes como matar y robar. La condena a matar y robar está en las tablas de la ley y en la vida ejemplar del hijo de Dios, pero no en nuestro sistema de injusticia. Si con videos, bolsos en conventos y fundaciones, bienes de alta gama y magnicidios no les alcanza, por favor expliquen por qué debemos creer en lo que no vimos y no debemos creer en lo que vemos. Este es el verdadero misterio de la fe en nuestra querida y maltratada Argentina. Recuperemos la república con justicia para todos. Con corrupción no hay república posible.

En ese momento renacerán la fe, la esperanza y la caridad que nos merecemos y que ustedes nos inspiran.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Feriados

¿No deberíamos revisar los feriados en nuestro país? En los feriados no se trabaja, en consecuencia, no se produce. Con la caída de la economía en general por la pandemia, les propongo a los legisladores que se eliminen todos los feriados de los calendarios de los próximos dos o tres años.

Si lo que hace falta es hacer crecer a la Argentina, la mejor manera de conmemorar los días patrios-como el de la independencia- es trabajando para hacer que aquello sea posible.

Marcelo Jacubovich

Marcejacu@hotmail.com

Hisopados

"Cualquier resfrío es Covid-19 hasta que se demuestre lo contrario", afirmó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Esta aseveración se basa, según dice la funcionaria, en que los resultados de los hisopados realizados muestran que en su gran mayoría los aislamientos virales son SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19. No repara la secretaria en que esos hisopados fueron realizados a pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2, es decir que tenían variados síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, ageusia, anosmia y eventualmente rinitis. Este último síntoma, cuando se presenta aislado de los demás, sugiere la presencia de resfrío común causado por virus distintos al SARS-CoV-2. Por lo tanto, esos resultados no son representativos de los pacientes con cuadro clínico de resfrío común. Si se realizaran los mismos hisopados a los pacientes con cuadro clínico de resfrío común, la prevalencia del virus SARS-CoV-2 sería seguramente muchísimo menor. Además de este error de interpretación de los datos, la secretaria ha logrado crear pánico en la población.

Daniel Gonzalo Grassi

DNI 4.704.854

Asistencia espiritual

Tuve hace dos días la triste vivencia de perder a un cuñado por un infarto. La institución que lo asistió fue profesionalmente excelente. Sin embargo, pese a no atender pacientes específicos de Covid-19, no se permite asistencia espiritual. Países como España, Italia, Chile, con las estrictas normas de precaución, lo contemplan. Al cementerio, pese a ser un espacio abierto, no permitieron acceso más que a dos o tres personas (¿acaso son más seguros los bancos, los supermercados?). Otros países permiten entre 20 y 30. Estos modelos me preocupan: imponen una disociación entre lo exterior y lo interior, priorizan cifras, cuadros estadísticos, gráficos de curvas, y pretenden ser "nuestros cuidadores". ¿O acaso querrán, mediante el "quedate en casa" ,ejercer control, sometimiento y manipulación de las voluntades? ¿Cercenar derechos inviolables consagrados desde aquel día en que nos declaramos libres e independientes frente a toda autoridad que pretenda ejercer violencia externa?

Al menos, permitan que seamos responsables y tengamos un flexible sentido común. Estos son derechos inviolables que ya Sófocles expresó en su tragedia Antígona, y que consagran las constituciones. Lo legítimo es delito, mientras la impunidad avanza libremente.

Paz Huneeus

DNI 18.621067

Patrimonio urbano

El corredor norte de la ciudad de Buenos Aires es urbanísticamente uno de los lugares más relevantes entre todas las capitales del mundo. A los bosques de Palermo, diseñados por el paisajista Thays, hay que agregarles una gran cantidad de esculturas y monumentos notables y de edificios de arquitectura de las épocas clásica, racionalista y contemporánea, de enorme valor patrimonial. Sin embargo, quiero señalar algunos desatinos cometidos desde hace un tiempo en la zona próxima al Museo de Bellas Artes, que desmerecen la excelencia del conjunto. Primero, el ya cuestionado mural sobre la fachada del edificio clásico donde se encuentra la puerta de acceso del Centro Cultural Recoleta, que desentona con la armonía paisajística del espacio contiguo a la Iglesia del Pilar. Muy cerca, las franjas pintadas en diagonal sobre las paredes del histórico Palais de Glace, gratuitamente desfigurado. No muy lejos de allí, el puente peatonal sobre la avenida Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho, mereció igual intervención, con el pintado de franjas de distintos colores, que le hizo perder la riqueza de su línea sutil y liviana. Un poco más allá se encuentra el edificio que era de ATC, diseñado por el arquitecto Viñoly, que se caracteriza en su composición volumétrica por la existencia de tres cubos que emergen sobre el basamento del conjunto. Resulta injustificable que las distintas caras del cubo más próximo a Figueroa Alcorta hayan sido ahora ocupadas para la colocación de enormes gigantografías publicitarias.Por último, se debe señalar el lamentable estado de degradación y abandono en que se encuentra el edificio de la Biblioteca Nacional, obra cumbre del arquitecto Testa. Sería oportuna la creación de un consejo asesor urbanístico ad honorem, por parte del gobierno de la ciudad, integrado por arquitectos y artistas plásticos, para poder opinar con antelación a todas estas intervenciones, que hacen a la preservación de nuestro valioso patrimonio urbano y cultural.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

En la Red

Mar del Plata: 300 personas cavaron pozos para robar cables de teléfono

Facebook

"Complicidad de la policía y las autoridades"- Marta Samaha

"Si esto no está armado, lo armado dónde está"- Adriana Anahí Toribio

"¡La policía no hacía nada!"- Herminia Navarro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS