De los lectores: cartas & e-mails

Exigencias

La expresidenta y actual vicepresidenta se dio el lujo de maltratar de palabra, descalificar y proferir una amenaza contra los integrantes del tribunal que la juzga, en diciembre de 2019, sin que fuera expulsada de la audiencia, como correspondía de acuerdo a derecho. En la actualidad, olvidando su condición de procesada en esas actuaciones, y en una pretendida superioridad sobre las instituciones de la república, pretende que su juicio por presuntas irregularidades en la obra pública se transmita por la web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o por YouTube, con el argumento de que si no se accediera a su requerimiento, se afectaría la libertad de prensa. Sin olvidar que no existe norma legal que obligue a ningún órgano jurisdiccional a proceder de la forma que ella requiere, llama poderosamente la atención que sea precisamente la imputada en cuestión quien pretenda salvaguardar la libertad de prensa, toda vez que su gobierno no se caracterizó por preservar esa garantía constitucional.

Es de esperar que en esta oportunidad el tribunal arbitre los recursos necesarios para que el proceso discurra según su criterio y no siga el de una justiciable, imputada de graves delitos.

José Luis Méndez Villafañe

DNI 4.279.879

Barrios carenciados

Excelente el editorial de la nacion sobre los barrios carenciados. A nadie puede sorprender que allí hayan estallado los contagios de Covid-19. La pandemia llega a sus habitantes -en especial, las mujeres y los niños- después de la violencia doméstica, la droga, los abusos, la carencia de lo mínimo para vivir con dignidad. Pasada esta, no deberíamos desarmar las instalaciones de recintos de emergencia calefaccionados con baños y camas disponibles. Hay que multiplicarlos. Y llenarlos de niños provenientes de hogares en donde no se les puede dar lo necesario, y de educadores profesionales y voluntarios que les enseñen durante un tramo del día que hay todo un mundo de amor y de sentido más allá de la cotidiana realidad de sus barrios. En toda América Latina se tolera la existencia de asentamientos precarios donde no entra la sociedad y en los cuales miles de hermanos nuestros viven en condiciones indignas. Hay muchos países más pobres que nosotros donde no existen. Si todos estamos de acuerdo en que gobernar es prever y que los únicos privilegiados deberían ser los niños, que uno solo de ellos sufra violencia, hambre o frío en nuestra patria, es una vergüenza mayor que perder mil guerras. ¡Que vayan allí nuestros afanes y nuestros impuestos, en lugar de engordar legisladores del Mercosur! Que en la caridad quizás encontremos el camino de la unión nacional.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

¡

Un gran negocio

La información nos señala que solo el 1% del total de casos investigados por corrupción llegan a una sentencia, y esta noticia no puede menos que preocuparnos respecto del verdadero significado que tiene la palabra república. Y si se tiene en cuenta que quien sostiene esta afirmación es el propio Consejo de la Magistratura, una ciudadanía inerme queda expectante ante el hecho de confirmar que el mejor negocio en la Argentina tal vez sea ser corrupto. ¿Qué actividad lícita puede tener un 99% de efectividad en cuanto a sus resultados económicos? Entiendo que ninguna. Y dado que la corrupción está asociada fundamentalmente a la clase política (siempre se trata de casos vinculados con los tres poderes del Estado), constituye una paradoja para todos los que desde la actividad privada, con indescriptibles esfuerzos, ya no solo tratan de progresar en su vida, sino a su vez de alimentar con sus impuestos a los que luego, del poder discrecional del destino de aquellos, terminan acusados en casos de corrupción.

Ser corrupto en consecuencia es tal vez el mejor negocio en la Argentina. Ese 1% parece confirmar que las tan mentadas división de poderes y vocación de servicio para la sociedad terminan siendo simplemente una quimera. Debemos recordar que los corruptos se quedan con los botines de la corrupción, privando a la ciudadanía de recursos necesarios para vivir decentemente. Y que además exigen en muchos casos una reivindicación de sus buenos nombres y acciones, ocupando una y otra vez cargos públicos, como si jamás hubieran sido tildados de tales. La Argentina merece mejores clases gobernantes y jueces que demuestren la efectividad en los procesos y sus sentencias.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

Programa de radio

Radio Nacional Clásica, la radio de todos, emite un programa supuestamente educacional en las primeras horas de la tarde, que me parece de una enorme pobreza intelectual. Agradecería que expertos en educación y cultura la escuchen y valoren.

Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Zona de robos II

Desde principio de año la devastación que sufren en el barrio de Retiro los edificios públicos y privados, monumentos y mobiliario de la ciudad es total. Se roban manijones y elementos decorativos de puertas, tapas de buzones y de acceso a llaves de agua, equipos de aire acondicionado (de gran peso) que se encuentran en la planta baja de locales comerciales. Esto requiere el manejo de herramientas y escaleras. A veces el robo incluye rotura de vidrios y dejar la instalación eléctrica al descubierto. Zonas muy afectadas: calle Arenales, entre Esmeralda y Carlos Pellegrini; avenida del Libertador, entre Juncal y Basavilbaso; Plaza San Martín. No existe vigilancia policial desde las 19 hasta las 7, sin tenerse en cuenta las reiteradas denuncias realizadas.

Alicia Hernández

arq.alihernandez@gmail.com

Prótesis importada

Tengo entendido que la salud es un derecho que todos tenemos. Tengo que pagar una prótesis importada, cuyo valor es en dólares. Para ello quisiera si alguna autoridad me puede autorizar la compra de esa divisa. He ido al banco para comprar US$200 por mes, pero me informaron que debía tener una cuenta en dólares para poder acceder a ese beneficio, cuyo costo mensual es de US$11. Realmente perdería muchísimo tiempo en mi tratamiento, en el caso que pudiera comprar los 200 dólares por mes. Sería importante que tengan contemplados estos casos, teniendo en cuenta el valor que tiene la salud.

Carolina Pelle

Caro@carolinapelle.com

En la Red

