De los lectores: cartas & e-mails

La vida de todos

Unidos por nosotros y por los demás. Por mi vida y por la de otros. ¿Qué más poderoso que aquel que con su accionar puede colaborar para que otros sigan viviendo? Unidos para abortar al enemigo invisible (como le dicen). Da escalofríos imaginar cuántos "enemigos invisibles" a veces se intenta abortar, aun cuando sabemos que existen, aunque no se puedan percibir con nuestros ojos o nuestro tacto. Es interesante cómo la mayoría de nosotros estamos cumpliendo con lo que se nos pide, nada más y nada menos que pensando en la vida propia y la de los otros. Esto que hoy ocurre no hace más que ratificar que las situaciones difíciles se afrontan juntos, sin sacrificar a nadie. ¡Qué delgada línea existe entre elegir colaborar para que alguien viva y elegir colaborar para que alguien muera! Me esperanza ver que hoy nuestra Argentina es nuestro cuerpo, y decidimos valorar y cuidar la vida del otro también, aunque no tengamos certeza de las consecuencias que tengamos que afrontar en el futuro por esta decisión. ¿Cuál vida es más importante?

Hoy, la de todos.

Martín Fagalde

DNI 35.367.792

Eufemismo

No solo Vicentin. La empresa Coviares SA es una empresa constructora creada en 1981 que se adjudicó la realización de la autopista Buenos Aires-La Plata y posteriormente fue su concesionaria. Hoy se encuentra en concurso preventivo. Con el eufemismo de "rescisión", la expropiaron el 2-7-2013 a favor de Aubasa, que pasó a recaudar el flujo de fondos de los peajes y elevaron el precio de la tarifa de $2,30 a $7,50. Esto llevó a Coviares a presentarse en concurso de acreedores y a iniciar un juicio resarcitorio contra el Estado nacional, Vialidad Nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que fue una lisa y llana expropiación.

Sabatino Paparatto

DNI 4.301.492

Juan Andrés Manassero

CI 7.607.605

País Vasco

El Presidente en la rueda de prensa del viernes pasado expresó que en el País Vasco, cuando se vio saturada la capacidad de atención del sistema sanitario, "se tuvo que elegir quién se salvaba y quién se moría".

Considero que quien le hizo llegar este falaz comentario al señor Presidente actuó con absoluta mala fe, pero, por si se tratara de mera desinformación, quiero dejar en claro que el sistema sanitario vasco no colapsó en momento alguno y atendió a todos los pacientes afectados de coronavirus en sus propias instalaciones, sin necesidad de recurrir a hospitales de campaña y contando tanto con respiradores como con todos los elementos sanitarios y humanos necesarios para enfrentar holgada y eficazmente la pandemia. Asimismo, dicho sistema ha sido solidario con otras comunidades y hoy colabora con algunos de nuestros hermanos sudamericanos.

Xabier Olaizola

DNI 12.084.659

Bolsas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con relación al diálogo por la pandemia, manifestó que "sería injusto poner a todos los opositores en la misma bolsa".

Sería interesante que explicara en cuántas bolsas pondría a los integrantes del oficialismo, teniendo en cuenta las diferencias que se ven todos los días entre varios de ellos y el propio Presidente.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Hidrovía

En el suplemento Comercio Exterior del jueves pasado se publicó una interesante nota de Ana Belén Ehuletche sobre la hidrovía. Informa datos precisos, necesidades y posibilidades de esa gran vía de comunicación. Dice el artículo: "Los datos son estimaciones, ya que las cifras oficiales son información reservada de la Aduana". Pregunto: ¿cómo puede ser que la información de lo que se mueve por la hidrovía no sea pública? El Gobierno y entes privados publican informaciones y estadísticas de todo tipo, ¿y lo que se mueve por la hidrovía es un secreto de Estado? Inaudito.

Alejo Neyeloff

DNI 1.822.372

Lacalle Pou

Quiero un presidente que me transmita seguridad, que me invada con su confianza y que me contagie su deseo certero de prosperidad y felicidad. ¡Quiero un Lacalle Pou argentino!

Carole Carmody

DNI16.345.083

Dueños

Como dijo en un discurso el presidente del Uruguay, sería interesante que los políticos devenidos funcionarios entendieran que son empleados de la población, y no sus dueños.

Julio Sánchez Ruiz

jsanchezruiz@gmail.com

Vacuna antigripal

Hace algún tiempo se publicó una carta de una lectora que se quejaba de las prepagas que no suministraban la vacuna antigripal a sus afiliados. Esta no ha sido mi experiencia. A fines de marzo me vacuné contra la gripe y el jueves pasado recibí la segunda dosis de neumonía en un centro de vacunación de Swiss Medical, sin problemas. Lo bueno hay que decirlo.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Día del Amigo

Queridos amigos: porque los quiero mucho, porque los extraño y por las ganas que tengo de abrazarlos, hoy no nos vamos a juntar. Nos veremos por una videollamada como lo venimos haciendo desde que empezó la cuarentena, para seguir estando juntos a pesar de todo. Y desde ya los convoco oficialmente a que en el año 2021 hagamos el festejo doble por este Día del Amigo que nos quedará pendiente.

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

En la Red

Facebook

Alberto Fernández: "Sé quiénes me votaron a mí, sé qué intereses represento y qué país quiero"

"Debe gobernar para todos, y los intereses que debe defender deben propender al bien común"- Majo Carmiña

"Pero usted debe gobernar para todos y mucho más para los que no lo votaron"- Aída Beatriz Schejtman

"En realidad él representa a todos los argentinos, lo hayan votado o no. No entiendo estas declaraciones, el sueldo se lo pagamos todos"- María Inés Sorá

