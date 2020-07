De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 00:05

Condena de Correa

Tres años después de haber finalizado su mandato, el expresidente de Ecuador Rafael Correa acaba de ser condenado por la Justicia de su país a 8 años de cárcel por hechos de corrupción. En la Argentina, y en un plazo de tiempo mayor, la Justicia aún no dictó sentencia en ninguno de los varios juicios que se le siguen a la expresidenta Cristina Kirchner, también acusada como responsable de graves hechos de corrupción. ¿En qué clase de país vivimos?

Eduardo Pelizzari

DNI 4.559.362

Incongruencia

Qué incongruencia resulta defender la vida frente a la pandemia del coronavirus, por un lado, y por el otro enviar un proyecto al Congreso para la aprobación del aborto legal.

Alejandro Luis de Elizalde

DNI 7.803.764

Impunidad

El bloqueo del gremio de camioneros a la planta de Mercado Libre constituyó una actitud delictiva respecto de la cual el fiscal de turno debería haber actuado de oficio y al no hacerlo él mismo incurrió en el delito de omisión de denuncia. Una muestra más de la impunidad de la que goza por parte de la Justicia el sindicalista a quien el propio Presidente llamó "intenso y ejemplar". Y una muestra más de la imposibilidad de que vengan inversiones al país.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Decisiones políticas

Se supone que cuando votamos un presidente es para que marque un rumbo y guíe los destinos del país en el período en el que le toca gobernar. Es por eso que me preocupa que nuestro primer mandatario, al referirse a la expropiación de Vicentin, haya dicho recientemente que se había equivocado, porque pensaba que la gente saldría a festejar, lo cual no ocurrió. Lo cierto es que uno espera que las decisiones políticas no se tomen para que la gente festeje, sino porque quien las toma está convencido de que es lo que conviene a la Argentina.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Vergüenza

Por la maldita cuarentena una de las pocas cosas que me quedaban para disfrutar en casa era escuchar radio, en particular FM 96.7 Radio Clásica Nacional, algo que al parecer también ha mutado a una "nueva anormalidad", porque las suaves melodías, las extraordinarias obras musicales y los momentos encantadores tienen tiempo limitado, han desaparecido o agonizan. Porque a partir de cierta hora de la mañana y parte de la tarde aparecen voces venidas desde la mediocridad más absoluta, laberintos indescifrables del dislate humano, alaridos de "supuestas" maestras, conductoras militantes, subordinadas del absurdo que hacen como que "enseñan" a los chicos. Nefasto, tremendo, triste, preocupante pensar que pueden tener un espacio para instruir a los chicos a ser cada día más estúpidos. Una vergüenza para la educación, una subestimación de los infantes y una desgracia para los que queremos escuchar la Radio Clásica Nacional de siempre. Por favor, devuelvan al menos lo que le pertenece a la audiencia.

Alejandro Maruzzi

DNI 12.453.438

Correo sin entregar

El 22 de junio envié por Correo Andreani una encomienda desde la sucursal Tigre de dicha empresa a un destinatario en la localidad de Del Viso (16 km), bajo el número de seguimiento 360000000254410. Luego de esperar siete días, y mientras en la página web me informaban que estaba en camino y el servicio al cliente jamás me atendió el teléfono, me constituí en la oficina de referencia, donde nadie supo informarme absolutamente nada. Ante tan mala atención envié una carta documento el 8 de julio. Nadie contestó. Increíblemente le envían al destinatario todos los días un mail, diciéndole que están un poco demorados (un mes), hasta que el viernes pasado le informan: "No pudimos entregar el envío. Comunicarse con el remitente". Por supuesto nunca hubo una respuesta seria, el envío no está en ningún lado y todavía me piden que dé una explicación. Un verdadero dislate. Nos vivimos quejando -los que creemos en el libre mercado- de la ineficiencia de las empresas públicas, los malos servicios, etcétera, pero desgraciadamente algunas de las privadas actúan igual o peor. Lamento no haberla enviado por Correo Argentino.

Marcelo Ovidio Badaró

mobadaro@gmail.com

Incomunicada

Como abonada de Movistar (ex Telefónica de Argentina), ya no sé a quién dirigirme para que arreglen mi línea telefónica fija. Desde el 4 de julio (cuando personal de la firma vino a mi cuadra a cambiar un poste y cortar mi cable), no tengo ni teléfono ni internet. Ese día pude comunicarme y me dieron un número de reclamo. Me dijeron que iban a solucionar el desperfecto, pero nadie vino a hacer la reparación. A partir de ese momento nunca pude reiterar el pedido, no está más la opción de reclamo y nadie atiende al 114, solo hay una encuesta de satisfacción. ¿Qué debo hacer? Las dependencias de Movistar están cerradas y nadie atiende telefónicamente. Soy una persona de edad y de riesgo, y me encuentro completamente incomunicada.

Concepción Manteiga

DNI 93.417.609

Borges y Kipling

En el artículo "Siete tendencias que llegaron para quedarse", de Guillermo Oliveto, el autor recuerda que Borges decía: "El éxito y el fracaso son dos impostores". Me atrevo a sostener que esta frase pertenece a una de las innumerables y diversas traducciones del poema "If", de Rudyard Kipling, autor admirado por Borges, aunque no creo que tanto como para llegar a copiarlo. Pecado que solo confesó con Macedonio Fernández, al sostener: "Yo por aquellos años lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio" (Capitulo CEAL. Número 16, página 70).

Guillermo Bellotti

bellotti_guillermo@yahoo.com.ar

En la Red

Facebook

Sergio Berni, sobre el jubilado que mató a un ladrón: "La Justicia está mirando más los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos comunes"

"Totalmente cierto lo que dice. pero que se lo transmita a su gobierno, así hace algo como se debe"- Ángeles Funes

"Totalmente de acuerdo, lo primero que hicieron es soltar presos y manipular a la Justicia. Los ciudadanos comunes estamos encerrados"- Gladie Soliz

