De los lectores: cartas & e-mails

Objetivos y no planes

Mensaje al doctor Alberto Fernández y a la casta política argentina. En una entrevista al Financial Times, el presidente de la Nación afirmó que no creía en los planes, ya que, como le pasó al ingeniero Macri, estos suelen no cumplirse. A cambio, afirmó preferir los objetivos. Por favor, consulten el tema con el ministro Martín Guzmán y su asesor Daniel Heymann, y no acepten dogmas que ya probamos los últimos 15 o 30 o 45 años. Los objetivos sin plan son un destino sin ruta, un camino sin destino. El qué (objetivo) necesita un cómo (estrategia), un quién (plan) y un cuándo (responsable y programa). Se llama administración y su meta principal es la eficiencia en la creación de valor para todos los actores sociales.

En nuestro país, la administración está secuestrada por la política partidocrática, cuyo único fin es llegar al poder y retenerlo. Cuando la política ética comparta el poder con la sana administración, ese día renacerá la República Argentina.

Edesur

Una breve reflexión sobre Edesur: cada vez que estatizamos o intentamos hacerlo perdemos plata, respeto y prestigio. Lo que "ganamos" son "empleos" a los amigos, un servicio pésimo y aumento del déficit fiscal. ¡No aprendemos nunca!

Víctimas

El episodio de violencia que vivió el señor Jorge Ríos, de 71 años, en Quilmes, se asemeja a otros dos casos sucedidos en años anteriores, el del médico Lino Villar y el del carnicero Daniel Oyarzún. Los tres terminaron matando a uno de los ladrones que intentaron robarles en sus casas y fueron imputados por la fiscalía por homicidio. En los dos casos anteriores al de Ríos, luego de un largo juicio, los imputados fueron declarados "no culpables" por los 12 ciudadanos que emitieron el fallo. El médico, que atendía en forma gratuita a vecinos, se tuvo que mudar de vecindario, someterse a un juicio largo y costoso, y los vecinos de su zona dejaron de recibir su atención. La misma suerte corrió el carnicero, que era un hombre querido en el barrio. Ahora le tocó el turno al herrero de 71 años, quien fue golpeado brutalmente por seis delincuentes que entraron en su casa. Uno de ellos estuvo preso hasta abril y fue beneficiado por la libertad asistida. Los familiares del herrero han manifestado con gran dolor que tienen que vender la casa de su padre, donde se criaron y en la que se encuentra el taller de herrería, por las amenazas recibidas por los familiares de los delincuentes. Tres personas trabajadoras que aportan a la sociedad, con familias formadas en la cultura del sacrificio y la honestidad, que vieron alteradas sus vidas por haberse defendido de delincuentes que les quisieron robar o asesinar. Me pregunto quiénes debían haber protegido a estas tres personas para que no tuvieran que llegar a ese extremo. Ninguno de ellos es un asesino, sino seres comunes que deben de haber sufrido un gran daño emocional por verse obligados a matar a sus agresores. Tres víctimas de la política y de la Justicia, que protegen a los delincuentes y dejan a la deriva a la gente trabajadora. La Argentina, un país al revés.

Suprimir la historia

A raíz de la nueva moda de romper y demoler estatuas, descolgar retratos e ignorar personajes de la historia, viene a mi memoria una anécdota de cuando nuestro presidente Arturo Frondizi visitó la India y fue recibido por el primer ministro Nehru, en el Palacio de los Virreyes ingleses. Frondizi le preguntó a su anfitrión cómo era que todavía tuvieran en exhibición esos retratos. La respuesta fue: "Forman parte de nuestra historia". Si se sigue con esta tendencia de "cancelación", se cancela también la historia de la humanidad. Creo no equivocarme al pensar que tal actitud equivale a la quema de libros que todos los gobiernos que quieren gobernar a personas ignorantes han practicado a lo largo de los tiempos. ¿Se busca suprimir parte de la historia de los pueblos para mejor someterlos a servidumbre?

Fibrosis quística

La ley de la fibrosis quística, de aprobarse, se convertiría en un jalón más en la lucha contra este mal que padecen niños desde el nacimiento. El estudio, la investigación y los adelantos en el tratamiento han contribuido a que los niños afectados puedan llegar a la edad adulta con una buena calidad de vida. Esto ha sido posible principalmente gracias al accionar de la Fundación Fibroquística del Páncreas (Fipan), que ha difundido desde hace más de 50 años el conocimiento de esta afección en nuestro país y a mantener el contacto con los centros de investigación más importantes del mundo.

Golf y tenis

Desde el primer día de esta larga cuarentena de más de cuatro meses, nuestros gobernantes han sostenido que tomaron esa medida priorizando la salud antes que la economía. Al respecto, me pregunto si lo que se ve cada día alrededor de espacios verdes en todo el AMBA, como el Hipódromo y Golf de San Isidro, varios clubes de golf o de tenis, con decenas de personas caminando o corriendo a su alrededor y mirando a través de las cercas, amplios espacios verdes totalmente desiertos, es razonable. Las asociaciones de deportes como la del golf y del tenis, entre otras, han presentado rigurosos protocolos para cuidar la salud de quienes lo practiquen. Sin embargo, los funcionarios responsables nada dicen al respecto, sin tener en cuenta el gran beneficio económico que abrir esos lugares reportaría a las alicaídas finanzas de los clubes, el beneficio para cientos de empleados que podrían volver a sus trabajos y a la salud de los ciudadanos, que podrían así transitar de una manera más razonable esta difícil situación. Están abiertos los supermercados, parcialmente los bancos, se han autorizado la salida de los runners, etc., y me pregunto: ¿existe en estas actividades más distanciamiento social que en un partido de golf o uno de tenis?

Es solo usar el sentido común.

