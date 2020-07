De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 00:05

Salvar la república

El proyecto que prepara el Poder Ejecutivo tendiente a elevar el número de jueces de la Corte a quince, divididos en salas, es de una gravedad tal que no debe pasar desapercibida. La independencia del Poder Judicial ya se ha visto fuertemente afectada en las últimas décadas, con la permanente designación de jueces -sobre todo en el fuero federal-, con una clara orientación partidaria y falta de real independencia. Ahora se intenta dividir en salas a la Corte, con la evidente intención de que deje de ser "la Corte" prevista en nuestra Constitución para convertirla en un mero instrumento del poder político de turno. Máxime cuando los nombres que suenan para integrar el supuesto "consejo asesor" no permiten abrir ninguna puerta a la esperanza. Tampoco es necesario aumentar el número de jueces ni modificar nuestra Carta Magna para agilizar el recurso de inconstitucionalidad, en tanto que este se encuentra regulado por normas específicas (art. 14 de la ley 48 y arts. 6 a 8 de la ley 4055, así como por el art. 256 del CPN). Además, el recurso extraordinario fundado en la causal de arbitrariedad es un remedio originado en la jurisprudencia de la propia Corte. Por último, si la intención es la adelantada por algunos funcionarios políticos como el exintendente de San Antonio de Areco, al reclamar la medida para poder nombrar "jueces militantes", es claro que la república está en peligro.

Señor Presidente, reconozca que se equivocó otra vez y ayúdenos a salvarla.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Recuerdo

La composición de la comisión creada para examinar a la Corte me recuerda uno de esos latinazgos que aprendimos en el colegio, tan elocuentes: pro domo sua.

Eduardo Martiré

DNI 4.083.118

Delitos y penas

En esta ocasión le tocó a la diputada Adriana Cáceres redactar un proyecto para aumentar las penas, esta vez por usurpación de terrenos y propiedades. Cada vez que un determinado delito se hace frecuente, se recurre a la misma actitud. No veo nunca que alguien pida que en lugar de aumentar las penas -que está demostrado que no produce ningún efecto- solicite tener la certeza de que la pena establecida se cumpla hasta el último día. Siempre hay una razón para que el delincuente encuentre alivio con salidas transitorias, prisión domiciliaria y mil otros etcéteras. Los legisladores suelen quejarse vehementemente ante los medios sobre la actitud de un juez que liberó a tal o cual delincuente, pero fueron legisladores los que redactaron esas leyes. El juez interpreta y aplica la ley que le dan los legisladores. Así de simple. Cambien entonces lo que está escrito y solucionan el problema. Asimismo, vemos que muchos funcionarios se muestran conmovidos y hasta enojados por la superpoblación de las cárceles. Pero nunca se informa que haya algún plan para construir alguna nueva. Es imprescindible hacerlo, e imagino a sus ocupantes ayudando en su construcción, como una contribución a la sociedad.

Carlos Lefevre

DNI 5.166.449

Confesión

Un juez federal es una persona que puede decidir sobre un derecho fundamental del ser humano, la libertad. Un juzgado federal es un lugar reservado para los mejores. Por ello, a un juez que declara públicamente "me van a extrañar, no soy ni de lejos el peor", como hizo Canicoba Corral, debería prohibírsele inmediatamente actuar. Es una confesión que lo inhabilita, y lo convierte en nulo como juez. Sus dichos son también un insulto para sus pares y para la Justicia toda.

Ignacio Colombo

DNI 13.664.813

Sin grieta

Qué asombro y cuánta paz produce en la mayoría "no odiadora" ver al Presidente y a los gobernantes de los dos distritos más importantes del país, dicho sin desmerecer a ningún otro, entendiéndose y, como decía la nacion el sábado 18, "jugando casi de memoria" y consensuando acciones en el tema pandemia. Ojalá se pudiera extrapolar este "experimento" a tener políticas de Estado que nos unan y nos saquen del estado de frustración que existe desde que tengo memoria. Así, en el país de la grieta y la división, el virus no habrá sido en vano. Si se deciden a hacerlo, los verdaderos "odiadores" y corruptos, que son minoría pero trabajan incansablemente para dividir, quedarán solos y expuestos (y ojalá definitivamente presos). Y una enorme mayoría ya cansada pero necesitada de esperanza los va a respaldar. Que así sea.

Carlos F. Darmandrail

DNI 12.164.102

Veto al protocolo

El inicuo protocolo para la interrupción del embarazo, sancionado recientemente por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pone en serio riesgo a la víctima de una violación de volver a ser abusada si se encuentra en la franja de edad entre los 13 y los 18 años, ya que el protocolo no exige la autorización de los padres ni del representante legal para solicitar el aborto y la denuncia de la violación no es obligatoria. De tal modo, se puede dar la situación en la cual el violador acompañe a su víctima bajo amenaza de solicitar el aborto y le exija que no haga la denuncia ni se guarden los rastros seminales que pudieren quedar en el cuerpo de la menor. La vulnerabilidad de una niña de esa edad hace que la situación sea perfectamente posible. Por eso, y por las razones apuntadas por la nacion en el editorial del 24 de julio, relacionado con el derecho a la vida de la persona por nacer, el jefe de gobierno debe proceder inmediatamente a vetar la ley que sancionó el protocolo.

Carlos José Mosso

Abogado especialista en abuso sexual infantil

DNI 12.046.471

Felicitaciones CASI

Es un honor para mí, y me llena de orgullo como socio vitalicio del CASI, saber que en mi club, los sábados, un grupo de deportistas se juntan, compran los alimentos, los cocinan y los distribuyen entre aquellos que no tienen. Haciendo realidad también los que dice Cristo Jesús en el Evangelio: "Dad de comer al que no tiene".

Alejandro Remigio Tomé

LE 5.598.711

