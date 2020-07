De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 00:44

Reforma judicial

La pandemia hace estragos en la salud pública. La cuarentena hace estragos en la economía. La deuda externa es un tema irresuelto. La pobreza aumentó considerablemente. A pesar de todo esto, el Gobierno pone todos sus esfuerzos en proponer una reforma judicial, que incluye a la Corte Suprema, con el aparente propósito de garantizar impunidad. Un verdadero dislate.

Juan Alberto Ceriani

DNI 4.192.712

Regreso al aula

Respecto de las manifestaciones del ministro Trotta de que no se apurará el retorno a las aulas, me imagino que será porque, más allá de ese mínimo protocolo consensuado con las provincias, es imprescindible alcanzar otras definiciones. ¿Cómo se reemplazará al personal que, por su edad o su patología, está comprendido en la categoría "de riesgo"? ¿Qué pasará con el uso de los baños por los niños y jóvenes? ¿Cómo evitar que no se crucen en la entrada o en los pasillos interiores? ¿Cuáles serán las licencias para los docentes que deben cuidar a sus propios hijos en los días en que estos no tengan clases? ¿Cuáles serán las licencias para el personal que tenga a su cargo mayores de 65 años o personas inmunodeprimidas, que no pueden arriesgarse a que la persona que los cuida les traiga el virus a casa? ¿Cómo organizar el transporte público para alumnos, sus padres y docentes? Y como estas hay decenas de definiciones económicas, laborales y sociales que escapan a las competencias en lo educativo que tiene el ministro y que requieren un amplio consenso entre el Estado, los sindicatos, las instituciones educativas y las familias.

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Camioneros

Viendo el afán de Moyano de acumular afiliados a su sindicato, quisiera sugerirle que, en lugar de tratar de apropiarse de supuestos afiliados que no le corresponden, se preocupe de apoyar al agro en sus esfuerzos para brindar rentabilidad a la producción agrícola. Como se sabe, cada kilo de grano es transportado al menos una vez por camiones, y si en vez de 150 millones de toneladas se producen 200 (y por qué no más.) el mayor beneficiario es el camionero, que lleva el producto del trabajo del productor al acopiador y luego al puerto. Cada camión lleva alrededor de 40 toneladas, o sea: si tomamos como base 200 millones de toneladas y dos viajes, dan 10 millones de viajes. Para ello harían falta más camiones y por ende camioneros, sin discusión.

Carlos Alberto Gietz

Carlosgietz@yahoo.com.ar

Silobolsas

Vuelvo a leer consternada, con impotencia y tristeza, que el lunes pasado nuevamente han destruido veinte silobolsas en la localidad de Vedia. Cuántas toneladas perdidas en manos de unos vándalos a los que nada les importa el trabajo del agricultor. Pan y trabajo para un país que padece hambre, que mendiga un cucharón de comida para darles de comer a sus hijos. Y no escuché al Presidente hacer un comentario y, peor aún, sí a la vicepresidenta haciendo un chiste burlón y sobrador sobre la mulita que obedecía... ¿Pueden dormir tranquilos con esta realidad? Los argentinos no. Despierten sus conciencias y su actitud de servicio, para eso los votaron. La Argentina los necesita. Que Dios y la Patria se lo demanden.

Margarita Goyheneix

DNI 6.412.860

Servicio de internet

Es necesario revisar las condiciones en las que los prestadores de servicio de internet realizan esa tarea.

Debido a la cuarentena por el Covid-19, el uso intensivo de internet para trabajar, estudiar y comunicarse aumentó exponencialmente. Las redes de wifi de Buenos Aires son precarias y no se han robustecido digitalmente, se siguen usando líneas de cable aéreas para señal de internet. Algunas provincias (como San Luis), ya tienen wifi en todo su territorio, con alguna limitación en sitios puntuales por la altura de los parajes, pero, en general, la conectividad en San Luis es excelente y gratuita. Es hora de plantear lo que es evidente, que la conexión a internet y las redes wifi son esenciales, y dado que el coronavirus ha venido para quedarse, desde el Gobierno se debe promover una red interconectada nacional de internet, comenzando con el AMBA y luego en forma radial, incorporando a todas las provincias, para poder seguir adelante. De otro modo, el teletrabajo será quedarse en casa mirando la tele nomás.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Gobernadores

En la nota de Gabriela Origlia del 26 del actual vi con mucho placer que se habían reunido 15 gobernadores con el propósito de lograr un "esquema federal equilibrado" a efectos de "repartir mejor la gente y las oportunidades". Leí que varios de los presentes hablaron de producción, viviendas, ferrocarriles, puertos integrados, rutas, energía, economías regionales, obras públicas, hidrovías, acueductos, etc. No encontré propuestas del gobernador de Chaco. ¿Estará todo hecho en esa provincia? ¿Escuelas? ¿Bibliotecas? ¿Guarderías? ¿Hospitales? ¿Seguridad? ¿Rutas? ¿Acueductos? ¿Cloacas? ¿Canalización del río Bermejo? ¿Puertos? ¿Agua potable?

Susana Kalbet

DNI 3.299.747

Cocineras invisibles

Me sumo a las felicitaciones de un lector al CASI y agrego las nuestras a todas esas cocineras invisibles que desde sus casas y poniendo su tiempo y sus ganas preparan semanalmente con dedicación cientos de platos de comidas para comedores infantiles y hogares necesitados. Nuestras casas se han convertido en grandes cocinas donde, además de los ricos aromas, se respira amor al prójimo.

Existe una Argentina distinta. Gracias a todas ellas.

Santiago Tedin Uriburu

stedinuriburu@gmail.com

Poroto Cambiaso

La actuación de Poroto Cambiaso, de solo 14 años, junto a su padre, Adolfo, ganando la Copa de Oro del Abierto Británico, es un gran ejemplo a destacar. Además, anotó cuatro goles. Si bien se informó del tema, creo que debería tener toda la difusión que se merece, sobre todo en estos tiempos, en los que parece que a la juventud solo le interesa jugar a la Play Station y con el celular. ¡Mis felicitaciones, Poroto, te lo merecés y con creces!

María Lía Campos

DNI 6.640.848

En la red

Facebook

Pensiones vitalicias: expresidentes y exvicepresidentes perciben entre $140.000 y $600.000

"¿Dónde está la solidaridad en ustedes? ¡Y nos sacan a los jubilados!" - Blanca Battimo

"Qué injusticia. con tanta gente que necesita para remedios y otras cosas vitales." - Norma Gismondi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS