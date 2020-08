De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 00:00

¿Diálogo?

El presidente Fernández se proclama un hombre de diálogo y emula, cada vez que puede, la figura de Alfonsín. Pero nuevamente, ahora en lo referido a las reformas en la Justicia, sus acciones contradicen sus palabras. Así no se convoca a un diálogo. Designar primero la "Comisión Beraldi", sin consenso previo, y luego intentar sostener una vocación de diálogo aborta la posibilidad de acudir a la tardía convocatoria. Eso es ser incoherente. Dejar sin efecto la designación de la comisión y llamar a dialogar sobre el contenido de lo que se propone revisar (por ejemplo, la oportunidad, el plazo y las personas que habrían de convocarse para esa tarea), eso sería coherencia.

Recién entonces se podría sostener una auténtica vocación de dialogar para construir consensos.

Alejandro Arauz Castex

DNI 10.141.273

Más gastos

A propósito del anunciado cambio en la organización de la Justicia, no puede menos que sorprender la imprudente gestión de administración de los fondos del Estado, que a todos nos pertenecen, al proponer la creación de nuevos cargos de juez, de más de un centenar. Es, lisa y llanamente, un innecesario incremento del gasto público. No solo objetable desde la necesaria prudencia que demanda la aplicación de ese gasto, sino también desde lo técnico, al pretender avanzar hacia un sistema acusatorio en el que el protagonista es el fiscal.

En tiempos de tan profunda decadencia, cuánto mejor para la Nación hubiera sido anunciar la efectiva e impostergable mejora del sistema educativo, en todos sus niveles, aplicando los fondos disponibles a esa tan trascendente finalidad.

José María Curá

DNI 8.274.403

Intenciones

Se informa del intento de reformar la Corte Suprema y de desplazar jueces, proyecto que tanto los constitucionalistas como la realidad demuestran innecesario. Al mismo tiempo, el Presidente advierte con prolongar la cuarentena, porque hay riesgos. Suena posible pensar en la maliciosa intención de mantener la mayor cantidad de ciudadanos atemorizados y recluidos, con el fin de restringir la posibilidad de reuniones masivas de opositores.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Apatía

Me niego a pensar que nuestro destino sea el que tuvieron Cuba o Venezuela. Creo que estamos purgando hoy décadas de apatía política, de falta de patriotismo, de no respetar las leyes y de dejar en manos de otros lo que cada uno sabe que debe hacer. Creo que, si queremos rescatar a nuestro país de las fauces de lo que se aproxima, será necesario el compromiso de todos los hombres y mujeres de bien, ya que no nos enfrentamos a políticas que busquen el bien público; nos enfrentamos a un tramposo proyecto de destrucción de las instituciones que solo busca impunidad de una forma pocas veces vista.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

El viaje de Macri

Me sorprendió la noticia de que el expresidente Mauricio Macri, quien, debería liderar la oposición en un momento muy difícil para todos los argentinos, ya sea por el aumento de casos de coronavirus, por la restricción de las libertades individuales, por la reforma judicial o por la caída de la economía, se vaya de viaje a París con una estadía de más de un mes en Europa. Una vez más, vemos cómo la clase política, lejos de dar el ejemplo, no está a la altura de las circunstancias.

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

Acuerdo y esperanza

Ocurrió en estos días un episodio inimaginable hasta ahora: los principales empresarios del país se reunieron con los miembros del secretariado de la CGT, es decir, los sindicatos del sector privado más importantes, para presentar al Gobierno un plan de acción a fin de recomponer la economía del país. Es decir que los únicos sectores involucrados en crear riqueza -junto con los productores agrícolas- se estarían poniendo de acuerdo en que precisan colaborar con el gobierno del Frente de Todos para mostrar un camino con el cual existiría un consenso. El 50% del trayecto estaría aún por realizarse, siempre y cuando la actual coalición de gobierno esté dispuesta a realizarlo con las debidas discusiones. Es una esperanza que nos merecemos los ciudadanos, que deberíamos ser los beneficiarios de un plan acordado por empresarios y sindicatos, independientemente de nuestras ideas. Ojalá que sea el comienzo de un país distinto.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Presos, en riesgo

Hasta cuándo. Presos desde hace 17 años, ya son adultos mayores, con enfermedades de riesgo. Los militares de los penales federales hace cinco meses que no ven a sus familias y no reciben la ayuda en alimentos y abrigo, por lo que su salud empeoró. Además, los peligros están cada vez más cerca, porque entre el personal penitenciario hay casos de Covid-19 y tres compañeros fueron llevados a distintos hospitales y murieron. Comparten instalaciones: baño, enfermería, cocina, teléfono, etc.

Pedimos solo humanidad.

Horacio Agustín de la Villa

DNI 7.968.811

Navegación a vela

Es visible la falta de criterio en la prohibición de ciertos deportes, como tenis o golf, que, por sus efectos, serían magníficas terapias contra el encierro. Pero falta otro (y posiblemente algunos más): la navegación a vela, increíblemente vedada aunque sea de a uno o de parejas convivientes.

Juan Miguel Prats

juan prats434@hotmail.com

Ángel

La semana pasada se cruzó en mi camino uno de esos argentinos que nos devuelven la esperanza. En un descuido un ladrón se hizo de mi bolso. Un taxista lo vio, lo siguió y le exigió que se lo entregara. Después me encontró y me lo devolvió. Feliz con su hazaña me dijo: "Qué suerte que tuve". La afortunada fui yo, que conocí un ángel disfrazado de taxista.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

En la red

Facebook

Pandemia. Hartos del encierro, muchos adolescentes se juntan entre amigos

"En el Gobierno no se ha armado una estrategia oportuna. Es más fácil encerrarlos en la casa, pero cuanto más dure el encierro, peor es. Esto no es culpa de la gente. La gente tiene una paciencia infinita. Faltaron controles"- Norma Vallejos

"Estaría muy bueno que los adolescentes pensaran un poco más en el personal de salud y fueran más solidarios"- Eduardo Bambill

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a:cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

