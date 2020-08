De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:00

Reuniones sociales

Por DNU, el Gobierno prohíbe todas las reuniones sociales en el país. Evidentemente un DNU imposible de cumplir, y si el coronavirus sigue su tendencia alcista tendrá un argumento para echarnos la culpa.

El fracaso rotundo del Gobierno en la lucha contra el coronavirus es evidente. Basta solo compararnos con nuestros vecinos Uruguay y Paraguay.

Horacio Alejandro Hoyos

DNI 37.713.787

¡Ay, Losardo!

En la entrevista del domingo pasado a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, realizada por Maia Jastreblansky, una de las preguntas fue si, en el nombramiento de Carlos Beraldi en la comisión de juristas que opinarán sobre el Poder Judicial, no se producía un conflicto de interés. Responde Losardo (por favor, leer con tono de ingenuidad): "No encuentro por qué se cuestiona la figura de Beraldi, que es una persona académicamente muy sólida...".

¡Ay, Losardo! ¿No se le ocurre por qué? Y a continuación se le pregunta si, como dice Garavano, Beraldi es el símbolo que tiñe el proceso. Responde Losardo (por favor, léase con tono académico): "Yo creo que un abogado no puede ser desvalorizado por llevar un caso". ¡"Un" caso! No, Losardo, "el" caso. ¡"Un" abogado! No, Losardo, "el" abogado.

¡Ay, Losardo!

Teresa Alemán

mtaleman@fibertel.com.ar

Megáfonos

Considero que, de acuerdo con la actual situación y los últimos acontecimientos que son de dominio público, los senadores de la oposición deberían concurrir a las reuniones parlamentarias provistos de megáfonos para que sus palabras no puedan ser silenciadas.

Ernesto Hammar

inghammar@fibertel.com.ar

Impacto mental

En tiempos de cuarentena -que implica un aislamiento obligatorio-, los especialistas recomiendan tener en cuenta la salud mental de los ciudadanos, por las consecuencias en el cerebro. Estamos cerca de otra pandemia: la del impacto mental. Es necesaria la intervención del Estado, que debe dar una respuesta prioritaria. En el inicio del aislamiento se detectó ansiedad. Posteriormente derivó en depresión. La ansiedad afecta a la mitad de la población y la depresión afecta a seis de cada diez argentinos. Los jóvenes son los más afectados. De diez jóvenes, ocho tienen síntomas de depresión leve, moderada o severa. Además, más de la mitad de los argentinos duermen mal en la cuarentena. Es la conclusión principal del estudio que hizo la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, que detectó que el 53% de los encuestados padecen mala calidad en el descanso.

Noemí Gómez

DNI 10.107.656

Vinicius en el Ópera

Me gustaría complementar la información del artículo de última página acerca de Vinicius de Moraes. Tuve la suerte de estar en el recital al que se refiere el artículo del sábado pasado. Este recital fue quizá la reunión de la mayor cantidad de mejores intérpretes de la bossa nova de ese tiempo que visitó la Argentina. En una gira destinada a los Estados Unidos auspiciada por Café do Brasil, tuvimos la suerte de recibirlos en su último recital, que tuvo lugar en el Teatro Ópera en 1968. Allí vino Vinicius (sentado con una mesita en donde estaban solamente su vaso, la hielera y -"su combustible"- una botella de whisky) y desde allí recitaba excelentes poemas y presentaba a figuras como el cuarteto Em CY, a Dorival Caymmi, Baden Powell y Oscar Castro Neves. Se menciona en ese artículo que Pelé se encontraba en la platea, pero eso no es tan así. Pelé esa noche estaba en Buenos Aires, en la Bombonera, con el equipo del Santos, que jugaba la final frente a Boca por la Copa Pentagonal. Un partido con muchas fricciones y expulsados que terminó en empate, con lo cual Santos se llevó la copa (y Pelé dio la vuelta olímpica con la camiseta de Boca que le intercambió Rattin). Desde allí, y como parte del festejo, Pelé y varios de los integrantes del equipo fueron al Ópera y se presentaron en el escenario, permitiendo que por los festejos el recital durara una hora más. Noche inolvidable y de enorme agradecimiento por la prolongación de este magnífico recital.

Pedro D. Labaqui

DNI 4.402.161

Héroes en el Güemes

Las historias pueden tener varios finales. Hay veces que el final ya está escrito, otras que el final es abierto y otras donde hay que poner todo, demasiado para dejar ese final tan temido y poco deseado atrás. Este último es el caso de Gonzalo, o Roni Jaim, o el paciente Mozes. Sin ustedes no estaríamos contando esta historia.

Fueron 60 días difíciles para todos, en los que cada día lo único que ansiábamos era ese parte que nos devolviera la fe en que se podía lograr. Ahí estuvieron ustedes, en el Sanatorio Güemes, los doctores Néstor Morgulis, Fernando Palizas, Ezequiel Luna, Carla Garay, Mariana Canale y el resto del maravillo equipo, siendo nuestro sostén en cada uno de los días de terapia intensiva. Sin ustedes, ese grupo de gente maravillosa que hace honor a esta profesión con su entrega y su dignidad, no estaríamos celebrando junto a los nuestros este ansiado camino hacia la recuperación. En toda historia de salvación siempre hay un héroe que te tiende la mano. No tengan dudas de que ustedes son los héroes de esta historia. Con lágrimas de felicidad, hoy les decimos "adiós" y ojalá este pequeño mensaje los envalentone a seguir adelante en la hermosa y ardua tarea de salvar vidas.

Con eterno respeto y agradecimiento los abraza la familia de Gonzalo Mozes.

Lidia Grichener

DNI 5.144.797

Facebook

Facebook

Sabina Frederic: "No son muchos los robos, los medios de comunicación los hacen visibles"

"Una falta de respeto a las víctimas y familiares que pasaron por un momento traumático y no te recuperás fácilmente"- Graciela Brizuela

"Otra vez la sensación "- Norma Tremiti

"Ya que 'no son muchos los robos', me gustaría que salga a las 6 de la mañana a esperar el colectivo para ir a trabajar, sin custodia, o bien que vuelva de trabajar a las 7/8 de la noche y tenga que caminar hasta su casa sola"- Susana Valcarce

