De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 00:00

Cortale la palabra

En la sesión del Senado de la semana pasada, la vicepresidenta tuvo un intercambio de opiniones con el senador Esteban Bullrich, que fue resuelto por la vicepresidenta con una orden a media voz de "cortale la palabra". El hecho me hizo recordar las sesiones de la cámara de Diputados de los 50, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en las que cuando la oposición radical intentaba hacer oír sus críticas y acusaciones, bastaba una seña del entonces presidente de la cámara, Héctor J. Cámpora, al diputado Astorgano, secretario del gremio de taxistas, para que este formulara su moción de orden de cierre de debate, que se votaba inmediatamente y a los pocos minutos el tema estaba concluido. Véase que ambos hechos, separados por 70 años, tienen la idéntica finalidad de acallar y suprimir autoritariamente las opiniones contrarias.

Horacio Pastorino

DNI 4.063.685

"Es el miedo..."

La famosa expresión de Bill Clinton "es la economía, estúpido", resulta funcional en este momento para enfocar nuestra mirada. "Es el miedo, estúpido": miedo a la pandemia, miedo a la pospandemia, miedo a la debacle económica, miedo por la inseguridad, miedo a la censura, miedo como instrumento de dominación. Cuando los gobiernos utilizan el miedo como herramienta de control social, el huevo de la serpiente aparece ante nuestros ojos. Vemos su interior a través de una membrana casi transparente. Allí la pequeña serpiente inofensiva crece plácidamente, pero cuidado, no nos extrañemos que una vez fuera del huevo intentará destruir todo aquello que obstaculice, desafíe y entorpezca sus propósitos. Frente a los autoritarismos, potencialmente en estado larvado, solo cabe a la ciudadanía estar alerta y apelar fuertemente a las reservas democráticas de la sociedad, las cuales, como Teseo guiadas por el hilo de Ariadna, lograrán salir del laberinto.

Elena Wichner

DNI 5.957.433

Consultas virtuales

Llama la atención lo que les sucede a los médicos de la obra social del Poder Judicial de la Nación con la pandemia. Supongo que, por falta de soporte técnico, no se les abonan las consultas "vía virtual" y sí las "presenciales", debiendo romper el afiliado la cuarentena social obligatoria para ir al consultorio muchas veces innecesariamente. Si admiten, durante la cuarentena, dar estudios y recetas por la web, ¿cuál es el motivo para no reconocer lo "virtual" de la consulta por la web también? (aceptada por las demás obras sociales). Se supone que la Justicia tiene que "aggiornarse" tecnológicamente, pero esto debe hacerse en "lo técnico judicial" y también en el tema salud. Esperemos que se solucione, por el bien de todos.

Antonio Catalán Pellet

DNI 8.447.110

Plaza de San Isidro

En la edición del 19 de septiembre de 2019, página 29, Soledad Vallejos escribió un artículo titulado "Invertirán 60 millones para sacar del abandono la plaza central de San Isidro". Mencionaba la existencia de un proyecto que habría encarado la Municipalidad de San Isidro para su puesta en valor, con una inversión de 60 millones de pesos y una duración de obra de un año. La Plaza Mitre es el núcleo central dentro del casco histórico de San Isidro, juntamente con la catedral, e integra el solar declarado lugar histórico nacional por decreto del Poder Ejecutivo. El entonces subsecretario de Planeamiento Urbano, Diego Augusto, detalló que se pondrían en valor los monumentos, el reloj floral, los bancos de época, las balaustradas, las farolas y el solado de ladrillos. Cabe destacar que el reloj floral fue construido a imagen y semejanza del existente en Edimburgo, Escocia, por el relojero suizo José Testorelli, y fue puesto en marcha el 31 de diciembre de 1913 a la medianoche.

A la fecha, transcurrido ya casi un año, ninguna de las mejoras ha sido realizada y la Plaza Mitre se encuentra abandonada. Más recientemente, la nacion publicó, el 9 de julio de 2020 (Sociedad, página 21) un artículo firmado por Virginia Mejía titulado "La estación San Isidro del Tren de la Costa, anclada en el abandono". Es de destacar que la Plaza Mitre, la catedral y la estación del Tren de la Costa, que fue un importantísimo centro comercial a cielo abierto, conforman una unidad turística de gran valor, no solo para San Isidro, sino también para todos aquellos que visitan nuestro país.

Jorge Armas

jorgearmasgarcia@gmail.com

Parque Lezama

En una de las callecitas que conducen al templete sito en el Parque Lezama hay un conjunto de estatuas que "brillan" por su abandono y suciedad. Lo mismo sucede con el bello templete. No creo que el gobierno de la ciudad carezca de personal ni elementos para subsanar tal abandono. Asimismo, ese lugar debería estar cercado y abrir solamente con la presencia de cuidadores y cerrado durante la noche. Es un deber cuidar nuestro patrimonio.

Santiago Ziganovsky

santiziga@hotmail.com

Caño roto

Señores de Edesur: el 30 de abril, ante un corte de luz, concurrió una cuadrilla a la calle Uriburu al 1600, que durante el arreglo rompió el caño de desagüe de uno de los edificios ubicados allí. Infructuosa fue desde esa fecha la denuncia para que vinieran a arreglar el caño. El 31 de julio, uno de los edificios, cumpliendo con lo normado en cuanto a limpieza de tanques, dejó correr el agua y, como era de esperarse, se inundó toda la cuadra, dado que el agua no perdona y toma cualquier camino al no estar contenida. Ante mi ignorancia, me pregunto: ¿no era más fácil cambiar un tramo del caño en lugar de levantar toda la cuadra en busca del tesoro? ¿Tres días de romper veredas nuevas no es más caro que cambiar un caño de desagüe? Obviamente ahora es tarde, porque el agua hizo estragos. Y ante una lluvia fuerte, la situación volverá a repetirse. Y debe recordarse que en ese edificio viven adultos mayores que estuvieron varias horas sin ascensor, sin agua, en cuarentena.

Marta Bianchi

martabianchi@fibertel.com.ar

martabianchi@fibertel.com.ar

En la red

Facebook

Saqueo e incendio: otro ataque a una propiedad en Villa Mascardi

"Y... saben que hay impunidad"- Carlos De Angeli

"Me parece que es obligación el gobernador y el Presidente solucionar este problema"- María Claudia Figueroa

"Y el Estado, ausente"- María Rosa López Castro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS