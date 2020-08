De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 00:00

La cuarentena

Observo ahora con enorme asombro y preocupación que la cuarentena dispuesta por el gobierno desde el 19 de marzo no se cumple en absoluto. Veo vecinos que caminan por la calle, trotan, andan en rollers o en bicicleta y en muchos casos sin el barbijo correspondiente. Además, se realizan reuniones sociales y fiestas como si nada estuviera ocurriendo. Frente a ese escenario grotesco, mi familia y yo estamos hace más de 4 meses cumpliendo la cuarentena a rajatabla sin poder salir (excepto para trabajar y necesidades esenciales). En mi caso, siempre corriendo dentro del jardín de mi casa y viendo cómo otros disfrutan del esparcimiento y el aire libre en espacios públicos sin ponerse colorados.

Si no quieren perder aún más credibilidad, establezcan pautas de cumplimiento posible o lisa y llanamente levanten la cuarentena y dejen librado a cada ciudadano su propio cuidado. De lo contrario, los pocos que hemos cumplido desde el primer día seguiremos siendo rehenes de una situación tan injusta como irritante.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

El recuerdo de Illia

El documento histórico publicado por Agustín M. Barletti con motivo del 120º aniversario del nacimiento de Arturo Illia es un recordatorio que debería mover la inteligencia emocional y al mismo tiempo la pragmática de todos los que tuvieron la suerte de convivir en su período presidencial, cuya interrupción muy lamentable marcó a fuego la historia argentina. Voy más allá, porque los que tienen menos de 70 años estoy seguro de que no saben quién fue: en mi calidad de educador, propongo que en los planes de estudio de la historia argentina moderna se resalten la calidad humana de Illia y los logros socioeconómicos de su presidencia. Desde el 28 de junio de 1966 han transcurrido 54 años, se han sucedido 22 presidentes en lugar de 9 u 11 -según se considere la Constitución de 1853 o 1994-, y el deterioro institucional, la debacle económica y el tsunami de la pobreza han sido constantes. En los escasos 33 meses de su gobierno, la Argentina estaba encaminada a ser un paraíso y con su interrupción comenzó su imparable descenso al infierno. "Para esto lo sacamos", es la respuesta que la historia le da hoy a la pregunta del coronel Ballester que se menciona en el artículo: "¿Para qué lo habremos sacado a este tipo?".

Insisto en lo imperioso de "educar al soberano" cuando se trata de la materia escolar Historia Argentina.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Revanchismo

En relación con la carta "Presos en riesgo", publicada el lunes pasado, querría aportar un par de comentarios; además de militares detenidos, hay sacerdotes, civiles y exjueces, muchos de ellos, desde hace 17 años sin condena previa. Algunos ya habían sido juzgados, absueltos o cumplido su condena hace tres décadas. Hasta hace un par de años se encontraban 26 detenidos de más de 90 años. Esto demuestra la venganza, el revanchismo y odio con que se maneja el Gobierno, que niega a los detenidos los derechos humanos que ellos dicen defender.

Agradezco a los periodistas de la nacion por tratar estos temas (víctimas y detenidos), que hoy llaman "políticamente incorrectos".

Silvia Ibarzábal

silviaibarzabal@hotmail.com

Respeto al Himno

En la última página de la nacion revista del domingo pasado se comenta "que cada vez que un artista popular se anima a hacer su propia versión del Himno Nacional, se activan las controversias". Recordemos las provocadas hace 30 años a raíz de una versión de Charly García. La siguieron otras y hoy otra más: la reinterpretación de la Mona Giménez, aludida por la revista. Y de nuevo las polémicas: los delirios de los fans de este último por un lado; el fastidio de legiones de argentinos por la falta de respeto a uno de nuestros símbolos patrios, por el otro. Existen disposiciones claras y precisas sobre ellos. El Himno Nacional integra, junto a la bandera y al escudo, el conjunto de aquellos emblemas. Están consagrados por el decreto 10302/1944, cuyo considerando contiene normas dictadas a fin de evitar que hechos o alteraciones pudieren desnaturalizarlos, estableciendo su "carácter inalterable", y propugna "por la estabilidad de una versión única del Himno", otorgándole su amparo contra "las modificaciones caprichosas" en "los versos, ritmo y armonía".

Para legiones de argentinos implica justamente la preservación de esa virtud: el respeto.

Osvaldo M. Helman

helosvaman@yahoo.com.ar

Sabiduría y talento

Hace más de veinte años decidí incluir la lectura de la nacion entre mis placeres mundanos, y después de todo este tiempo compruebo que no me he equivocado por haber tomado esa decisión: el suplemento Ideas del sábado pasado revela un nivel de excelencia que me lleva tanto a destacarlo como a considerarlo un verdadero ejemplar de colección. Comenzando con la exquisita y envidiable prosa de Santiago Kovadloff, en la que con tonos emotivos y serenos relata sus recuerdos o vuelca sus opiniones sobre cuestiones alusivas a la importancia del uso de la palabra. Pero en el suplemento no hay aporte, grande o pequeño, y cualquiera que sea su autor, en el que la palabra, en este caso escrita, pierda magnitud. Así ocurre, por ejemplo, con el enjundioso comentario de Luis A. Romero sobre el libro de Fournier referido a Emile Durkheim, o con la magnífica nota de Pedro B. Rey sobre la permanencia del pensamiento del Viejo Vizcacha, o con el soberbio retrato de Agustín Casalla al comentar la relación entre ley y sociedad.

Vaya mi agradecimiento a todos quienes volcaron su sabiduría y talento para deleitarnos con sus notas. Y a la nacion por cobijarlos.

Mario J. Garber

DNI 7.536.189

