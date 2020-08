De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 00:05

¿Es esencial?

En tiempos presuntamente excepcionales (veremos cuánto realmente lo fueron), las autoridades de los tres poderes han tomado medidas, pero muchos no compartimos algunas de ellas, y, más aún, dudamos de su legalidad, oportunidad o sensatez. Así es como hemos vivido meses de incongruencias. Por ejemplo, podemos estar con otras 100 personas en un lugar cerrado haciendo compras en un supermercado, pero tenemos prohibido caminar solitariamente para hacer algún ejercicio físico (ridículo y contrario a lo que indican los médicos en privado desde el día 1). También hemos visto elegir de manera cuestionable qué es "esencial y qué no". Cuesta entender que el PEN siga con los DNU, reemplazando al Congreso -que por lo visto ha sido considerado no esencial-, y la urgencia para reformar la Justicia en este momento, cuando al mismo tiempo los tribunales están funcionando a menos de un cuarto de máquina y los abogados prácticamente tienen impedido trabajar, lo que detiene el avance de las causas. ¿A alguien le importa eso? Tal vez sea bien ilustrativo de la complacencia con los tiempos de nuestra justicia: se considera que 4, 6 u 8 meses de retraso en la administración de justicia, por efecto de la cuarentena, casi "no mueve el amperímetro", porque cualquier juicio dura cinco años o más. Evidentemente la Justicia tampoco es esencial en la Argentina. Salvo cuando a algunos del poder les conviene.

Leandro A. Rey

DNI 12.285.426

Una Justicia justa

Quisiera felicitar a los 12 jueces de la Cámara del Crimen por la acordada que emitieron planteando, por unanimidad, la inconstitucionalidad del injusto proyecto de reforma judicial elevado por el Poder Ejecutivo. Debo ser sincero y reconocer que últimamente descreía de la honestidad, ética y moral de la Justicia en la Argentina, y ahora me demuestran que esa no es en "toda" la Justicia, sino que existen aún jueces y fiscales probos. Espero que el máximo tribunal demuestre ahora, tal como lo hicieron ustedes, que allí también hay sentido común y Justicia justa, que impedirá que el Ejecutivo avance antidemocrática e inconstitucionalmente contra el Poder Judicial, con el aval y complicidad del tercer poder de la república, el Legislativo.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Mensaje de la OMS

En estos momentos de tanta angustia, preocupación e incertidumbre a nivel planetario, en que estamos tan necesitados de mensajes de aliento que levanten nuestro alicaído espíritu, quisiera agradecer de todo corazón las sentidas palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, con respecto al desarrollo de la vacuna que ponga fin a esta pandemia. Tedros dijo: "No hay una bala de plata en este momento, y quizá no la haya nunca". Por si no había sido lo suficientemente claro, agregó: "Quizá no haya nunca una cura para el Covid". Comentarios como estos, tan oportunos, optimistas y esperanzadores, suman notablemente en tiempos de zozobra, ¿no? Gracias, Tedros (disculpe el atrevimiento de llamarlo por su nombre de pila).

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Por ahora, no

Todos estamos preocupados por lo que pueda ocurrir al terminar esta pesadilla de pandemia que estamos sufriendo despiertos. Tengo en mi haber varias décadas de empresario y hoy estoy retirado, pero también estoy con ganas y fuerza. Pero me dura muy poco el entusiasmo porque recuerdo que para el Gobierno los Moyano son todo un ejemplo. Que todos los juicios laborales los pierde el que da trabajo, que de cada 100.000 pesos que cobraría mi empleado me costaría 170.000 sin contar los eventuales juicios, que los insumos que necesitaría importar no son sencillos de conseguir, que los impuestos son altísimos y complicados hasta para mi contador. Que la confianza, el elemento más importante de un gobierno, se diluye cuando el Presidente todas las semanas nos debe recordar que el que toma las decisiones es él y no ella. Creo que por ahora guardaré mis pesos o mis dólares para mejores tiempos.

Ricardo Pinhas Slelatt

pinhasricardo@yahoo.com

¿Problema de salud?

Señor ministro de Salud de la Nación, señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es para ustedes el aborto? Si para comodidad política se lo asocia a un problema de salud pública, les aclaro que es un error conceptual. No hace falta tener un cargo público para apreciar la confusión que genera en la comunidad cuando se incluye dentro de la salud pública la pena de muerte. Ahora bien, si el desconocimiento los lleva a obligar a los profesionales a realizar abortos como procedimientos médicos, sería imprescindible, por una razón de responsabilidad social, dar un paso al costado. Sería una actitud de grandeza que todos necesitamos ver en nuestros representantes. Jamás desde la tarea política -ni desde ningún otro lugar- se debe pensar en resolver los temas sociales mediante un delito.

María Inés del Castillo

delcastilloines@yahoo.com.ar

Perros sueltos

En el barrio conocido como Villa Club, del partido de Hurlingham, existe un riesgo potencial por la abundancia de perros callejeros, y, lo que es peor, de perros con dueño que deambulan sueltos o cuyos dueños dejan en la vereda y hostigan a caminantes y otros perros, cuando no los muerden. Zoonosis no toma denuncias de canes mordidos y lastimados (con perforaciones de glándulas inclusive) por otros perros, razón por la cual quien cumple con la norma de llevar su animal con correa tiene que afrontar no solo el hecho de que este resulte herido, sino también los posibles trastornos posteriores y las cuantiosas facturas por consultas veterinarias, remedios, etc. Y esto porque las normas no se cumplen. No existe autoridad que ponga límite a esta situación y multe a los dueños e impida el deambular de perros sin propietario y muy probablemente sin vacunar.

Verónica H. Allievi Rosselli

veronicaallievi@gmail.com

veronicaallievi@gmail.com

En la red

Facebook

El Gobierno otorgará 8500 pesos por mes a jóvenes en la última etapa de un

tratamiento de recuperación por adicciones

"Por qué no ayudan a los jóvenes que trabajan, estudian, hacen todo eso junto"- Graciela López Barbieri

"Bárbaro, pero con horas de trabajo, hay mucho por hacer. Sentirte útil es muy importante"-María Cristina Geno

"Podrían darles esa plata a los jubilados. Pero esto apunta a los jóvenes. serían futuros votantes"- Nancy Mariel Figueroa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS