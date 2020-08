De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 00:00

Carta de la semana

Queremos una república

Señor Presidente, en las últimas elecciones voté dando por sentado de que cualquiera que fuera el candidato que ganara mantendría el sistema de tres poderes en el país. Su propuesta de reforma del Poder Judicial para someterlo al Ejecutivo me hace ver mi grave error de apreciación, y me siento defraudado.

No importa el partido que gobierne, los argentinos queremos una república. Por favor, no lo olvide.

Diego Gallegos

DNI 18.509.589

Negar la realidad

¿Qué es lo que hace que un funcionario afirme ciertas cosas en público? ¿Creer que somos tontos? ¿Negación de la realidad? Un negador, a mi entender, no puede ocupar el cargo de ministro de Seguridad de la Nación. La afirmación de que los hechos de violencia no son tantos, sino que la prensa los hace más visibles, demuestra una insensibilidad y una falta de respeto descomunales. Esas familias que perdieron a un hijo o un padre por un celular o un auto, o las niñas violadas y a veces también asesinadas. ¿no la conmueven? Es como aquella frase: "La inseguridad es una sensación". Definitivamente no me siento representada ni respetada por una ministra que no siente dolor ante cada hecho de violencia y ante cada víctima.

No minimice, señora ministra, su deber es enfrentar la realidad.

Clara Rut Halac

DNI 6.256.926

Cuarentena ampliada

Una de las acepciones del diccionario del término cuarentena es la de "aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales". En su origen las cuarentenas eran de cuarenta días; de ahí su nombre. ¿Qué estamos ensayando, extendiéndola a más de 150 días? Esta medida ya no tiene un fin sanitario sino enfriar la economía, porque ya está muriendo mucho más gente por otras patologías. No hay consenso en el mundo para una cuarentena tan larga. Ahora nos prohíben, mediante un DNU inconstitucional, las reuniones familiares, incitando con ello a los vecinos a que denuncien y dándole más poder a la policía para reprimir una reunión familiar, en lugar de salir a reprimir a los delincuentes.

¿A qué nos están acostumbrando?

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

San Juan, a las aulas

En tiempos de Covid-19 la educación equitativa pasa por una crisis apocalíptica, ya que los estudiantes de hogares carenciados encuentran en los espacios escolares un lugar de contención emocional más allá de la instrucción. Esto no lo logra la enseñanza online, como tampoco una máquina puede evitar el abandono escolar que se observa. Al respecto, la ONU se expidió y solicita que las escuelas reabran sus puertas para evitar una tragedia generacional. De manera ejemplar, San Juan comienza mañana las clases presenciales. El hecho es relevante y amerita el apoyo del pueblo argentino. A principios de julio también en esa provincia abrieron el Museo Franklin Rawson, que realiza una importante labor cultural, anticipándose a la apertura del Louvre y de la Tate Gallery, que lo hicieron una semana después.

Mientras tanto, el ministro Trotta está trabajando eficientemente para mejorar la conectividad y la enseñanza online, pero, sin dejar de lado lo tecnológico y dado que los menores casi no tienen riesgo de enfermarse y que hay cientos de localidades que no presentan casos, bien se podría mirar la evolución de lo que ocurra en San Juan y de a poco y en una modalidad no obligatoria retornar a las aulas.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Protocolo en el tenis

El tenis es un deporte donde el contacto físico está ausente. A diferencias de otras disciplinas, se juega a una distancia más que considerable. Las dimensiones de una cancha de tenis generalmente son de 23,78 metros de longitud y 10,97 metros de ancho, dejando un espacio al fondo igual o mayor a 3,65 metros. De esta forma, y siguiendo los parámetros establecidos por la pandemia del Covid-19, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) realizó un protocolo, en el cual se disponía principalmente la prohibición de confraternizar luego de un partido. Cada jugador arriba al court con barbijo y/o tapaboca, trayendo su propia bebida, pues el bar está cerrado. Solamente se puede jugar en formato de single. Si alguien violara el protocolo, además de las sanciones establecidas por la ley, la AAT intervendría a través del Tribunal de Disciplina, para evaluar una sanción.

Tal vez estás consideraciones podrían ser analizadas para permitir la práctica de un deporte alrededor del cual giran numerosos puestos de trabajo.

Alberto Calandrino, Guillermo Auruccio, Cristian Calegari, Jorge Basail, Juan Carlos Thomagelli

Tribunal de Disciplina de la Asociación Argentina de Tenis

La política y el amor

Días atrás tuve una conversación con un médico, que además es político, que dijo: "La política es como el amor. Es gestual más que de palabra. Vos podés decirle a tu mujer que la querés mil veces, pero si no la abrazás no es verdad que la querés.".

Nuestras palabras hablan, pero nuestros ejemplos gritan. Ha llenado de tristeza la enorme tibieza y el texto cargado de contradicciones del jefe de gobierno de la ciudad respecto del no veto al protocolo asesino de CABA y su manifestación "personal" provida en la misma carilla. Que haya tinta en la impresora une milagrosamente en un mismo papel las contradicciones más absolutas y aberrantes, incluidas aspirinetas de promesas de acompañamiento a las madres, que deberían existir desde hace años. Decir que se es provida y avalar la matanza, utilizando la tortura y el descuartizamiento de ciudadanos argentinos, porque eso es un aborto, es una burla intelectual. Hablemos claro. O que tiene respeto a la división de poderes cuando hace 24 meses, el Congreso de la Nación dijo al mundo que la Argentina respeta al niño por nacer, es burlarse del ordenamiento legal. Hay veces que no se admiten "posiciones personales", sino pura y simplemente "posiciones", y con grandeza y sin medir consecuencias, dejar la piel en su defensa. Uno de ellos es la vida. Allí se funda todo. Desde allí el disenso puede ser oportunidad de crecimiento y enriquecimiento social. Eso el jefe de gobierno lo sabe. Es inteligente. Solo que no le importa, busca votos, o quizás haya otros intereses ocultos. Él sabrá. Cuánto le hace falta a este país lideres con convicciones. Del texto se desprende el deseo de quedar bien con todo el mundo. Sépalo, no se puede. Por eso la política es como el amor. Es necesario tener fidelidad, convicciones y gestos acordes.

Felipe Manuel Yofre

Presidente Asociación Civil

Protege Tu Corazón

DNI 18.450.185

Peligra el teletrabajo

El teletrabajo, que aumenta y facilita el ingreso económico de un trabajador, resultará perjudicado por una ley muy endeble que se resiste a reconocer el impresionante avance tecnológico que experimenta el mundo en esta materia de prestación de servicios. Resulta básico no asimilar el teletrabajo con el contrato de trabajo, pues confundir dos realidades diametralmente distintas atenta contra el éxito de esta nueva modalidad de prestación. La ley pretende vincular dos realidades (familia y trabajo) y desvía el foco de la cuestión, que debe circunscribirse a convertir este nuevo servicio en un fenomenal instrumento que mejora sustancialmente el ingreso económico y las condiciones ambientales. Subordinar esta modalidad a la ley 20.744 es un verdadero atraso, valorando que fue sancionada en septiembre de 1974 y fue objeto de un sinfín de modificaciones. Esto por sí solo ya genera gran confusión, amén de las realidades totalmente disímiles de 46 años atrás. Más grave aún, se la somete al control sindical vía convenciones colectivas de trabajo que generarán más obstáculos para el progreso y la instalación de esta nueva modalidad, altamente positiva para la generación de empleo, el ingreso y la riqueza del país. La intervención del Estado debe ser mínima, regulando lo básico, y dejando los aspectos técnicos y de fondo a la libre voluntad de las partes.

En definitiva, una ley que trasunta poco estudio de esta nueva realidad, que debe despegarse -reitero- de la regresiva legislación laboral presuntamente protectora, cuya vigencia significa hoy que haya seis millones de trabajadores en negro.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

San Cayetano

El viernes pasado, día de San Cayetano, hemos podido asistir virtualmente a la misa que monseñor Mario Poli ofreció desde ese santuario, que fue seguida por muchísimos fieles. En estos momentos que estamos viviendo, agradezco a nuestro cardenal la misa que hemos podido compartir, y todo lo que está haciendo por los fieles desde que comenzó la pandemia, trayendo a nuestras casas la palabra de nuestro señor Jesucristo, para trasmitirnos paz y darnos fuerzas con sus bendiciones tan necesarias. Hoy yo le deseo que el Señor lo bendiga a usted por siempre. ¡Muchas gracias!

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

En la red

Coronavirus en la Argentina: la costa ya planea un verano atípico con protocolos

Facebook

"Como todo el mundo... ¿o acaso ven alguna playa cerrada en Europa o América del Norte? Es elección individual ir o no... pero prohibir, ¡basta!"- María Gabriela Cura

"Tenemos que convivir con el virus, no queda otra"- Andrea Fernández

"Qué bien, abran y que cada uno se cuide"- Susana Patrignani

"Se contagian todos"- Mariela D. Ricco

