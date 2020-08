De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 00:00

Convocatoria urgente

Estimado Presidente, creo que está a tiempo de convocar en forma urgente a especialistas de distintas disciplinas para revisar lo realizado hasta aquí y ver qué hacemos con el coronavirus. Si bien actuó correcta y rápidamente en marzo, algo no está funcionando. Usted lo puede ver cuando sus asesores le muestran cuadros con números que permanentemente tienen que cambiar porque empeoran. Ni qué decir de los contagios diarios por millón de habitantes y la actualización de las cifras de muertos.

Carlos Hernán Zabala

DNI 28.053.967

Ausencias

"No faltes, tu ausencia demostrará que tu presencia no hace falta". Interesante juego de palabras que nos muestra que el antiguo reclamo de la sociedad en lo referente al excesivo gasto público, a los trámites, la burocracia. Se trata de un innecesario monstruo creado por la política y por intereses sectoriales. En casi cinco meses de "ausencia" no se nota mucho que hagan falta.

Fernando Orti

DNI 11.467.067

El aborto

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires promulgó la ley de aborto, haciendo caso omiso a los pedidos de veto de la Conferencia Episcopal Argentina, academias de medicina, de derecho, la Academia del Plata, Universidad Católica Argentina y de La Plata, Corporación de Abogados Católicos, sanatorios, entidades de medicina prepaga, prestigiosas instituciones e infinidad de personas. Poco se podía esperar de Rodríguez Larreta, que ya ha demostrado ningún respeto por los principios morales y de orden natural, y que sin duda fue impulsor de esta ley inicua, que no tiene otro propósito que instigar el proyecto para legalizar el crimen del aborto en el orden nacional, como lo ha anticipado el presidente Fernández. También desconoció la voz de las multitudes que salieron a las calles hace dos años y el consiguiente rechazo del proyecto por el Senado de la Nación. Ahora pretende amenguar semejante iniquidad, anunciando cínicamente una reglamentación que "definirá con más claridad las semanas gestacionales para la aplicación del protocolo". Matar al chiquito es una acción criminal cualquiera que sea el tiempo de gestación. De aquí en más con qué cara saldrá a anunciar que mantiene la cuarentena porque su misión es "cuidar la vida de los porteños" a la par que da vía libre a este siniestro plan de exterminio de los niños argentinos.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Mujeres armadas

Las declaraciones del fiscal de Neuquén, Santiago Terán, que propuso que las mujeres que sufren violencia estuvieran armadas, no aporta una solución ni una garantía de defensa contra las agredidas, sino que agrega más violencia. Cuando la población se arma es porque la obligación del Estado de dar seguridad y justicia a los ciudadanos, no se cumple. No puede haber un llamado a hacer justicia por mano propia con un arma en la mano. Es avalar que se responda con más violencia frente a la violencia instalada. Es otra forma más de victimizar a las mujeres, no de dar una respuesta y, desde luego, no es una solución. En la misma línea está el hecho de extender a diferentes organismos oficiales el uso del lenguaje, mal llamado inclusivo. La e o la x no hacen otra cosa que invisibilizar a las mujeres, y son muchos los académicos serios, formados, preparados para argumentar sobre este tema, sin fanatismos y con un conocimiento profundo de la lengua y de los usos lingüísticos. Se emplean recursos económicos en sacar nuevos manuales de uso, se gasta tiempo en explicar cómo implementarlos, en lugar de utilizar esas herramientas en dar respuestas fehacientes y que sean verdaderas políticas de Estado para ayudar a las mujeres víctimas de violencia.

Mientras las medidas sean para la tribuna y no para toda la población, no tendremos seguridad ni leyes que protejan a las mujeres en peligro.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Pesca deportiva

El 2 de junio la nacion tuvo la gentileza de publicar mi carta, en la que fundamentaba por qué las autoridades deberían autorizar la práctica de la pesca deportiva en todo el país. Lamentablemente, a la fecha no hubo cambio alguno al respecto, poniendo en grave situación a la continuidad de entidades deportivas, negocios relacionados con esta actividad, la fuente de trabajo de los guías de pesca y de empleados de clubes y hasta a sectores turísticos. Casi a diario solo escuchamos las recomendaciones de epidemiólogos y de autoridades que restringen nuestra libertad para movernos y nos mantienen confinados, lo cual pone en riesgo también nuestra salud mental. Parecería que la única herramienta de la que disponen para luchar contra la pandemia es la cuarentena. Ahora se adelanta que en una próxima etapa se habilitarían el tenis y el golf, entre otras actividades, y no mencionan a la pesca deportiva, que se caracteriza por ser absolutamente de modalidad individual, al aire libre y con distanciamiento de unos de otros ya que, de lo contrario, las líneas se enredarían. Me consta que el Club de Pescadores de Buenos Aires, del que tengo el orgullo de ser socio, ha presentado un protocolo elaborado por profesionales en la materia para poder garantizar a las autoridades que se mantendrán, en todo momento, los debidos cuidados sanitarios. Seguramente otras entidades habrán hecho lo propio. Por todo esto, reitero mi solicitud para que se autorice la pesca deportiva en todo el país.

Andrés Esteban Marey

DNI 10.266.842

Voluntario

Desde el 27 de julio estoy pidiendo un voluntario a la CABA y hasta hoy no tuve respuesta. Soy persona en situación de riesgo, de 78 años y con problemas de salud. Lo necesito urgente. La Ciudad no da acceso a reclamos de este tipo. Un servicio tan proclamado pero al parecer ineficiente.

Julio Orione

julio.orione@gmail.com

En la red

Facebook

Frederic y Pietragalla admitieron una fuerte suba de los casos de violencia institucional durante la cuarentena

"Esta señora está más ocupada en las denuncias a las fuerzas de seguridad que en las denuncias o casos de inseguridad que sufrimos los ciudadanos"- Fer Draghi Insúa

"¿A quién tenemos de ministra de Seguridad? Me siento total y absolutamente desamparada"- Ana Estrella

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS