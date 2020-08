De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 00:02

Extrañar a Chávez

Los argentinos hemos visto las caravanas de personas, de varios kilómetros huyendo de Venezuela a pie. Todos conocemos venezolanos que trabajan acá y nos cuentan por qué escaparon del chavismo, y hemos comprobado sus tristes consecuencias. Pero el presidente Alberto Fernández dijo que "extrañaba a Chávez". Estas tres palabras son una concreta definición, dicha con gran poder de síntesis, de una ideología, de un proyecto y de lo que se puede esperar en la Argentina. Creo que ni hacen falta comentarios: todo está dicho.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Lenguaje inclusivo

Algún malpensado u odiador serial podría encontrar un motivo no declarado en la orden del presidente del Banco Central para que las comunicaciones de esa entidad se hagan en el inventado lenguaje inclusivo. Tendría por objeto detener la impresión de todo el papel moneda para sustituir su denominación secular. Así quedaría el funcionario inmortalizado, cambiando peso por pese.

Diría el genial Lino Palacio: ¿qué les parece? ¿Eh?

Juan Martín Devoto

DNI 10.625.501

Olavarría y Covid-19

Olavarría pasó a fase 5 por la excelente gestión pública ante el Covid-19 encabezada por el intendente Ezequiel Galli. Felicitaciones para todo el sistema de salud local, que hizo un trabajo público-privado impecable desde el 20 de marzo. Este éxito deja un mensaje. Olavarría la pasó mal cuando fuimos noticia por la cantidad de contagios. La respuesta increíblemente desatinada, reprochable y cobarde de ciudades vecinas fue cerrarnos el ingreso por llegar desde acá. En cambio, nuestra pujante y gran ciudad nunca prohibió la entrada a nadie, de donde fuere que llegara. Nos arriesgamos, permitimos el intercambio social y económico que hoy rinde sus frutos. Se puede ser eficiente, firme y lo suficientemente sensible para preservar la vida y la libertad, aun en una pandemia.

Quiero expresar mi orgullo por pertenecer desde hace 140 años a través de cuatro generaciones a esta bendita tierra.

Adolfo M. Laborde

DNI 17.288.782

Haciendo lío

Recientemente se implementó el programa "Haciendo lío por nuestra tierra" dentro del plan integral Casa Común, para asistir proyectos de jóvenes en iniciativas ambientales. Justamente, entre el 23 y el 28 de julio se cumplieron siete años de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en las cuales Francisco sorprendió con la famosa frase "¡hagan lío!... ¡quiero lío en las diócesis, quiero que la Iglesia salga a la calle!". Esta propuesta del Papa estaba destinada a los jóvenes, para que salgan a luchar por los valores vulnerados, especialmente por los derechos de los ancianos y niños. La utilización de esta frase como título en un programa de gobierno me resulta inadecuada. Como bien señaló el mismo papa Francisco en la Audiencia General del 5/8/2020, la Iglesia no da indicaciones sociopolíticas específicas, esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Considero que no corresponde incorporar en las políticas públicas contenidos ético-religiosos de una creencia en particular, ello por cuanto afecta la libertad de conciencia y además porque los gobiernos pasan y los postulados religiosos los trascienden.

Ana María Levaggi

DNI 13.295.857

Favaloro

Complemento con síntesis sobre la praxis médica la nota del periodista Pablo Morosi, autor de un excelente libro sobre el cardiocirujano, fallecido por decisión propia hace 20 años. En 1965, Favaloro y Luis de la Fuente, ambos en EE.UU., se comprometen a volver al país en un congreso nacional de cardiología. Roberto Reussi y Miguel Lucas cooperan con el doctor De la Fuente. En 1968, De la Fuente invita a Favaloro a operar al Sanatorio Güemes. Se trataba de un paciente ciego que no podía viajar a Cleveland. Fue indispensable, antes del by-pass, tener imágenes y el diagnóstico invasivo por cateterismo selectivo de las milimétricas arterias coronarias (a la manera de una corona, rodean al corazón). En 1970, De la Fuente fue alentado a volver al país por Alfredo Lanari, destacado clínico y profesor de la UBA. Se instala en el Güemes con los cateterismos y en 1971 Favaloro, al ser convencido por el proyecto médico, sigue allí hasta 1992. "Favaloro no opera si De la Fuente no hace el cateterismo y los diagnósticos", decía el futbolista Silvio Marzolini cuando lo entrevistaban. Cierto. Entonces el by-pass también fue desarrollado en nuestro país y en el Güemes desde el 71. Boullon hacía trasplantes, Dietl, cardiocirugía infantil; el jefe era Weinschelbaum, y luego, Caramutti. Vedoya y Kaplan fueron del grupo inicial. Estuvieron otros miembros del clan Favaloro. También José Navia y casi ingresa el excelente Fernández Aramburu.

Favaloro se iba a casar en agosto de 2000, el padrino de bodas iba a ser su primo y cirujano ayudante, Mariano Favaloro, y un testigo de bodas, el doctor De la Fuente. Luego aparecieron la angioplastia coronaria y el stent.

Héctor de la Fuente

Corresponsal oficial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico

hectordelafuentefitte8@gmail.com

Demora en el correo

El 25 de junio despaché por Correo Argentino -sucursal 49- una carta certificada internacional con destino a Estados Unidos. El costo del envío fue de $1065. A través del sistema de "seguimiento en vivo", constaté que la correspondencia -al día de la fecha- no salió del país. El 15 de julio, en forma telefónica, formulé el reclamo correspondiente ante el Correo, que quedó registrado bajo el número 26.446. Días más tarde, ante la falta de respuesta por parte del Correo, recurrí al Enacom, donde inicié el 31 de julio al expediente EX 2020-49816168 APN AAYRR#E. Aún espero. Yo cumplí con mi parte, cuando pagué por el servicio de envío postal. ¿Cuándo cumplirá la contraparte con su obligación?

Sandra Lilia Allende

DNI 13.569.971

En la red

Facebook

Coronavirus. Por qué no se puede saber de qué están muriendo los argentinos

"Por falta de atención médica en las otras enfermedades... todos lo sabemos a esta altura, no es ningún secreto. Una vergüenza"- Mariela Bustamante

"Yo quiero saber cuántos muertos van este año por neumonía. Porque todos mueren de Covid"- Diego Bertolussi

"Todos los días dicen que por Covid. Ya no existen las otras enfermedades. Desaparecieron"- Beatriz Álvarez

