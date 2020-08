De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 00:01

Realidad histórica

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en una entrevista televisiva en el canal C5N, afirmó que "el neoliberalismo se endeuda y el populismo paga".

Señor Massa, esta afirmación no condice con la realidad histórica de la Argentina, en la que el populismo despilfarra -con rédito para sus jerarcas- lo que el neoliberalismo atesora.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Basta de impunidad

El episodio del video de Mario Ishii no es más que una muestra de lo que es el nivel de quienes nos gobiernan. Barras bravas, políticos, delincuentes, narcos, jueces, fuerzas de seguridad, todos impunes, todos ligados entre sí, defendiéndose entre sí. Lo peor es que ya estamos acostumbrados y resignados a que así sea. No hay reacción.

Argentinos, exijamos justicia y frenemos la impunidad.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

¿Hay que ser pobres?

Hemos oído decir en círculos áulicos, que solamente habiendo nacido en la pobreza puede entenderse el sufrimiento de un pobre. El presidente Alberto Fernández mencionó una vez una conversación que tuvo con el Papa, en el que este le habría dicho, en referencia a la actual directora del FMI: "Esa señora vio la pobreza en su niñez muy de cerca y entiende muy bien qué es la pobreza. Explíquele qué es lo que pasa en la Argentina que lo va a entender. Y tuvo toda la razón del mundo". Llama la atención porque como contraste, el nombre mismo elegido por el Sumo Pontífice es precisamente el de San Francisco, quien, como sabemos, nació en una de las familias más acomodadas de Florencia. Desde luego que para los miembros de otras religiones hay también rotundos ejemplos de lo contrario de esta supuesta aseveración que suena a prejuicio. Mencionemos simplemente a Siddharta Gautama -Buda- que nació y vivió hasta su adolescencia en el palacio principesco de su familia. En resumen, esto sería como exigirnos a los psiquiatras, amén de nuestros diplomas, que certifiquemos para entender y atender a nuestros pacientes graves haber padecido algún episodio psicótico en nuestras infancias. Lo verdaderamente necesario para nuestras vidas es la capacidad de sentir misericordia (el dolor de la miseria del otro en nuestro corazón) y proceder en consecuencia. Y esta capacidad se obtiene y se mantiene independientemente del material que componía las cunas en las que nos depositaron al nacer. Tendrá que ver con nada fáciles caminos interiores por los que todos estamos llamados a transitar.

Eduardo J. Padilla Quirno

epadillaq@gmail.com

Justicia y política

El excelente artículo de Guillermo Lipera "Hay que despolitizar la integración del Consejo de la Magistratura" me suscita las siguientes reflexiones. El artículo 114 de la Ley Suprema integra el Consejo de la Magistratura con los representantes de los "órganos políticos resultantes de la elección popular", de los jueces y de los abogados. Y agrega que la ley debe procurar el "equilibrio" entre ellos. Por ende, no se ajusta a la Constitución fragmentar la representación de los órganos políticos entre oficialistas y opositores, pues de esta forma se reduce el porcentaje exorbitante que atesora en los hechos la representación de este estamento en el Consejo de la Magistratura con relación a la de los jueces y abogados. La clase política a la hora de pactar olvida los matices ideológicos y no pocas veces todo concluye en una simple toma y daca o do ut des del derecho romano ("te doy para que me des"). De este maridaje nació el Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994. La clase política de esa época decidió dinamitar la división de poderes e inmiscuirse de lleno en la vida interna de la Justicia -inédito en el país y en el mundo-; se hizo cargo de la selección de los jueces, de la administración de los recursos de la Justicia, de la potestad disciplinaria sobre ellos y de su eventual destitución. Otro hecho que quedó sin merituar en el estudio del doctor Lipera es que miles de causas por corrupción provienen de la clase política (por ejemplo, aduana paralela, Swiftgate, contrabando de armas, coimas IBM-Banco Nación, Yomagate, la Banelco, obra pública en Santa Cruz, ruta del dinero, cuadernos, Hotesur, Correo Argentino, blanqueo de capitales, autopistas, parques eólicos, etcétera). Lo insólito es que durante la vigencia de la ley 25.937 los representantes de la clase política en el Consejo de la Magistratura acaparaban el 47% de los consejeros (¿equilibrio?), mientras que los jueces y abogados se conformaban con el 26%; desproporción que se agravó con la actual ley 26.080 (proyecto de la doctora Cristina Fernández de Kirchner), que incrementó la representación de la clase política al impúdico 53% del total de los consejeros y al 57% del total de los jurados. El sistema argentino, tal como está estructurado, forja jueces serviles y vasallos de una clase política que administra los recursos de la Justicia, los incluye en las ternas, los sanciona y eventualmente los destituye. No por nada el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ha recomendado: "Las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no deberían participar en ninguna fase del proceso de selección del órgano de gobierno de los jueces".

El padre de la patria, José de San Martín, lo tenía bien claro cuando en su carácter de protector del Perú grabó en el bronce este dogma de los pueblos libres: "Me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciales, porque su independencia es la única verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo".

Luis René Herrero

Profesor consulto de la UBA

lherrero@fibertel.com.ar

Sin barral

Hace pocos días desapareció uno de los barrales de bronce que estaba en la escalinata de entrada de la iglesia San Nicolás de Bari, al parecer hurtado.

Cuando ni siquiera se respeta la propiedad de un templo, ¿qué valores les pueden quedar a los miembros de esa sociedad?

Gustavo C. Liendo

DNI 11.956.109

En la red

Facebook

Balear por placer. Les robaron, no se resistieron y les dispararon igual en La Matanza

"Actúan así porque saben que los jueces los apañan"- Tranquilino Vera

"La Matanza avanza, puro eslogan"- Susana Carballo

"¿Y la ministra qué dice?"- Jorge Salvatierra



