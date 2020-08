De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 00:34

Revisión ética

Me sorprende cuando la sociedad se sorprende de las acciones institucionales que ejecuta -o intenta ejecutar- el actual gobierno. Después de haber legitimado con el voto los actos de corrupción y atropellos institucionales sostenidos durante 12 años, ¿qué esperaba la sociedad argentina del kirchnerismo? ¿Algo distinto? ¿Acaso que los funcionarios involucrados en casos de corrupción se entregaran mansamente a la ley y a las decisiones de otro poder del Estado? Esta situación ¿no debería llevarnos a una profunda revisión ética, sociológica y psicológica del comportamiento de los argentinos?

Dionisio Cuesta

dionisiocuesta17@gmail.com

Acceso al dólar

El Presidente comunicó por fin una buena noticia: la posible elaboración en la Argentina de una vacuna contra el Covid-19 con un laboratorio de Oxford. Me hago una pregunta: para este desarrollo seguramente necesitaremos dólares, ¿de dónde saldrán?

Porque también leí que las empresas de agroquímicos no pueden abonar sus deudas por las restricciones al acceso de dólares para el pago de importaciones.

Alicia Bianchi

DNI 5.709.582

Nota sobre vacunas

"Así funcionan las vacunas en la carrera contra el coronavirus". El artículo de la nacion así titulado, con gráficos, es el mejor que pude ver publicado en un diario argentino sobre temas científicos. Ojalá sea el primero de una larga serie.

Felicitaciones.

Marcelo Franchino

DNI 8.019.138

Piloto caído

Lamentablemente, días atrás, al precipitarse a tierra un vetusto A4AR de la Fuerza Aérea, perdió la vida un joven piloto que había elegido honrosamente la carrera militar, con el único y loable propósito de defender a la patria. Sería mentirse a uno mismo suponer que "un avión no es el ARA San Juan". En ambos casos, más allá de que sea uno o 44 el número de tripulantes, han sido víctimas de la desidia política que nos rodea desde hace mucho tiempo. Porque si en nuestra casa se rompe el lavarropas o la heladera, si bien nos cuesta reponerlos, se reponen. Sería bueno saber cuántos argentinos tienen en sus casas rejas, alarmas, cámaras o perros guardianes para defenderla en caso de que sea necesario. Nuestra patria, ¿está segura con los medios que tenemos para protegernos? ¿Podemos realmente defender al octavo país en el mundo en extensión?

Mis condolencias respetuosas a la familia del piloto caído.

Juan Pablo Ravinale

DNI 17.345.806

Día del Niño

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, propuso rebautizar el Día del Niño el Día de las Infancias. Recuerdo mi infancia con gran felicidad. Tuve amigos, familia, maestros... ¡y los mejores padres! No festejábamos el Día del Niño ni de la Infancia, porque, como se decía en casa, todos los días eran nuestro día. No necesitábamos juguetes para ser creativos y no aburrirnos jamás. Nuestros mayores nos dieron infinito amor, cimentaron nuestra autoestima y nos dieron las armas morales e intelectuales para vivir la vida como una promesa para desarrollar nuestros dones.

¿Cómo festejan los niños hoy, en cuarentena, cada día de su niñez? Sin amigos, sin salidas, sin desafíos intelectuales, con padres sobrepasados por los problemas diarios. ¿Y la única idea que se les cae es cambiar el título del festejo? Evidentemente los adultos que pueden cambiar las cosas no están a la altura de las circunstancias.

Patricia Dirube

DNI 4.540.116

Inclusión educativa

La comodidad no genera progreso ni tampoco enseña resiliencia. La inclusión es una herramienta más, y natural, del desarrollo. Es compleja, no porque el niño esté incluido en una escuela común significa que va a aprender al ritmo de los demás, ni que tampoco desaparecerán por milagro sus retos personales y que todo su entorno se adaptará a él como si nada. ¡Ingresar es solo el comienzo! El verdadero trabajo es adaptar y modificar el entorno y crear inclusión. La inclusión incomoda al estudiante, al maestro, al padre, a los compañeros y a todos en general. Nuestro esfuerzo se engrandece y se enfoca en el estudiante con discapacidad, "nuestro hijo". La evolución en la vida no es el resultado de la comodidad ni de las decisiones más fáciles. Es un compromiso de comunidad y solo sucede cuando entendemos que para avanzar tenemos que remar todos hacia el mismo objetivo. Mientras más seamos, más fácil será llegar.

No les quitemos a nuestros hijos con discapacidad estas oportunidades naturales de crecer y adaptarse mientras el mundo aprende a respetarlos y a adaptarse a ellos.

Mariana Conca

DNI 23.992.018

Sin recompensa

Me jubilé después de aportar desde los 18 años. Trabajé 34 años en una editorial y simultáneamente 26 en un banco. En la última década como trabajador activo me desempeñé en el Estado. Todo ello acumula 70 años de descuentos jubilatorios. Sin embargo, debí recurrir a una demanda judicial por la liquidación incorrecta de mis haberes. En noviembre de 2019, el Juzgado Nº 4 de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó sentencia firme a mi favor. Pasaron siete años desde que inicié el juicio y pese al fallo favorable no puedo percibir lo que me corresponde. La Anses no respeta ni siquiera el tiempo y forma que le ordena la ley. Pocos días atrás me notificó de que debo presentarme a cobrar en una sucursal del Banco Nación. Pero, en otra maniobra por lo menos desvergonzada, me anuncia que depositará un 12% de lo que debería. Esta situación me obliga a iniciar un nuevo camino en la Justicia. Ya sin fuerzas ni esperanzas. Y con el peso de los años que se sienten más sobre los hombros cuando se comprueba que estar a derecho, en nuestro país, no tiene recompensas. Quizá mi heredera, con mucha suerte, podrá recibir lo que debió ser mío. Por la lentitud de la Justicia y la Anses, creo que nunca llegaré a saber la verdad.

Pedro Bigñe

DNI 7.776.895

