De los lectores: cartas & e-mails

La vacuna de Putin

Alberto Fernández no detiene su desmesura y falta de criterio para moverse con sentido común respecto de algunas cuestiones que lo deberían llamar a un prudente silencio. Ahora fue el turno de un desmesurado elogio a la vacuna anunciada por el presidente Putin (sin ninguna información científica que la respalde), como un hito "que quedará en la historia de la medicina mundial".

Es evidente que con estos arrestos retóricos inoportunos pretende hacer equilibrio entre las distintas fuerzas variopintas del Frente de Todos. Pero ¿hace falta lanzarse a la ruta sin haber revisado convenientemente el motor para que no falle a mitad de camino?

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Cierre de Razzini

El estatismo se hizo abrumador luego de 1946 y eso significó la progresiva desaparición de las libertades en el campo de la economía y el debilitamiento del capitalismo argentino. Una de sus consecuencias fue el surgimiento de un sindicalismo militante y agresivo que fue forzando a los políticos a imponer una interminable serie de regulaciones del trabajo y los convirtió, de hecho, en los verdaderos dueños de las empresas, ya fueran públicas o privadas. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo saben que para tomar cualquier medida que roce los intereses sindicales deberán contar con su aprobación, caso contrario probablemente habrá violencia. En cambio, si los sindicalistas deciden una medida fuera de la ley (por ejemplo, los bloqueos a empresas), los gobernantes saben que deben mirar a otro lado.

El activismo de los sindicalistas desalienta a cualquier posible inversor, y resulta descorazonador comprobar el temor que les tienen los políticos. Y a pesar de que existen buenas razones para hacerlo, nadie se anima a hacerles un severo control de todos sus ingresos. Es sabido que la mayoría de ellos, inexplicablemente, son millonarios. Ante sus tropelías el Poder Legislativo evitó inmiscuirse, y el Ejecutivo se despachó con elogios como: "Hugo (Moyano) es un dirigente ejemplar", "sean como él", "Hugo les sacó de todo a los empresarios, todo para los que trabajan, nada para él".

Luego de dos meses de bloqueo por parte del gremio de camioneros, el grupo Razzini (materiales de construcción) acaba de cerrar, dejando en la calle a sus empleados.

¿Es esta una invitación para invertir en la Argentina?

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

Pérdidas de YPF

La realidad es que YPF no perdió los 85.000 millones de pesos, porque luego de la nacionalización cada argentino perdió unos 2000 pesos de su bolsillo por culpa de la empresa, porque esa plata alguien la va a poner, y seremos cada uno de los argentinos.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Volar alto

Lo esencial para la movilidad social es la educación, motivo para el crecimiento y el desarrollo personal. Y lo comprobamos fehacientemente a través de nuestros antepasados, en su inmensa mayoría proveniente de distintos países, fundamentalmente de España e Italia. Eran muy pobres, algunos vinieron solos, otros con familia, pero con la firme convicción, voluntad y enorme esfuerzo de que sus hijos fueran mejores que ellos. Y los educaron y formaron, y son los que hicieron potencialmente grande e importante a la Argentina. Pero desde hace tiempo dejamos de ser lo que añoramos ser, un país pujante, desarrollado, competitivo. Volamos a ras del suelo. ¿Culpables? La política egoísta y corrupta que asoló a esta bendita tierra hizo perder el sentido del trabajo y del esfuerzo. Se manipula de esa manera a un pueblo que vive de subsidios gracias al aporte de otra parte de la sociedad, que trabaja, estudia y se desarrolla. Nos quieren cambiar para mal. Se creen únicos y salvadores de los pobres y son creadores de pobres. No hacen nada para modificar realmente esta situación, y no son ejemplo de nada. Hasta tergiversan el uso de nuestro idioma, tan rico. Autoridades que dicen "todos y todas", "argentinos y argentinas," "chiques", "bonaerenses y bonaerensas" o "docentes y docentas"... ¿a esto llaman lenguaje inclusivo? El que hemos usado y hablamos desde siempre, ¿no nos incluye a todos? El BCRA establece ahora el lenguaje inclusivo y va a usar los términos chofereza y mayordoma. Todo esto es querer ideologizar al ciudadano. Espero que no lo consigan.

Mi enorme deseo es que volemos alto.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Razón de humanidad

Las excelentes cartas de Felipe Manuel Yofre y Alberto Solanet describen con claridad la ley que promulgó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que habilita la matanza indiscriminada de inocentes. Esa ley incumple la Constitución Nacional y ha desoído los pedidos de veto de importantes instituciones. Debe recordarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los cuales es fundamental el derecho a la vida. Y que esos derechos pertenecen al hombre por naturaleza, que el Estado los reconoce pero no los confiere, que corresponden a todos los hombres en cuanto tales y no por razón de características secundarias que otros tendrían derecho de determinar a su arbitrio. El funcionamiento del Estado no es para promover la matanza de inocentes. Una razón verdaderamente humana consiste en bregar por la vida de todo ser humano sin discriminación, madre e hijo, las dos vidas valen, pueden y deben ser cuidadas. Una razón verdaderamente humana consiste en tener un sistema de salud que no quite la vida, sino que las salve.

Javier Orloff

DNI 11.045.466

Discriminada

Soy enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital Enrique Tornú. Fui diagnosticada de Covid-19 el 4 de julio y días atrás tenía que concurrir al neumonólogo de la ART Provincia con un hisopado negativo del 25 de julio y una tomografía del 3 de agosto, para que me dieran el alta. Llegué al edificio donde está el consultorio del neumonólogo, en avenida Belgrano al 600. Allí el encargado no me dejó entrar porque dijo que estaban ingresando pacientes Covid positivos y que el consorcio le había indicado que nadie que fuera a ese consultorio podía ingresar. Le mostré mi certificado que dice que soy negativo, pero no me dejó entrar. Y además se ocupó de avisarle a cada persona que bajaba de las oficinas que el neumonólogo había atendido a un paciente Covid positivo (lo dedujo solo por el hecho de que alguien había llegado en ambulancia) y que yo era una paciente que quería ingresar. Cuando le informé que no me iba a ir hasta que pudiera hablar con el médico, una de esas personas decidió llamar a la policía. Al rato llegaron tres patrulleros. El portero le dijo a uno de los policías que no me dejaba entrar al edificio por orden del consorcio. Le informé que tenía que ver al neumonólogo para el alta, que yo era Covid negativa, le mostré el certificado y me dijo que hasta que no hablaran con el médico no me iban a dejar entrar. El policía lo llamó por teléfono, el especialista bajó y con el encargado hablaron dentro del edificio, mientras yo esperaba en la calle. Finalmente no me dejaron ingresar. Me sentí discriminada por haber padecido Covid, tanto por el encargado como por la administración del edificio.

Clara Cullen

DNI 16.677.812

Vuelos de Aerolíneas

Hace varios días que Aerolíneas Argentinas viene promoviendo vuelos en todo el país, con salidas de Aeroparque y/o Ezeiza. En los medios se ha informado que el Aeroparque permanecerá clausurado hasta fin de año, por remodelaciones. Sería aconsejable, para no confundir al pasajero, que cambien el programa de reserva y compra de pasajes por internet, indicando que el punto de salida será Ezeiza.

Guillermo Ricci

guijori@gmail.com

Que haya más serios

Hace mucho que sigo los artículos de Ariel Torres sobre computación, con explicaciones y tips maravillosos. Pero desde hace un tiempo ha ampliado los temas, para tocar aspectos vinculados con la filosofía de vida, y me emociona y conmueve. ¡El otro es el que importa! Y su artículo "La rebelión de los serios" es la frutilla del postre. ¿Por qué seremos así? La viveza criolla nos está matando. Y no importa si se es pobre o rico. Vivo con el corazón desgarrado porque amo mi país, y lo más triste es que no encuentro la solución. Quizás Dios nos dio demasiado: clima benigno, espacio, riqueza natural, ningún problema religioso, racial. ¡Y finalmente nos dio los argentinos!

Leerlo me llena el corazón, ojalá seamos más como usted. Gracias. Lo felicito.

María Martha Rivero Haedo

mmriverohaedo@gmail.com

Sin medicamentos

Después de incontables trámites para obtener mi certificado de discapacidad -soy ciego, diabético y debo tomar en forma regular medicación psiquiátrica-, pasé a depender de Incluir Salud para ser atendido de mis muchas afecciones y que me sean entregados los ocho medicamentos que debo tomar en forma regular y de los cuales depende que no colapse. Ahí comenzó mi derrotero, digno de Kafka: hace dos meses no entregan los remedios (no es la primera vez que debo recorrer la provincia para conseguirlos). Apelan a diversos argumentos, que al enfermo ni le sirven ni le solucionan nada: las farmacias que deben proveerlos dicen que no les pagan desde hace muchos meses; en San Fernando, que deben recibir las recetas conformadas desde La Plata; en La Plata, que ya las enviaron, etcétera. Vuelvo a mi hogar (en la segunda sección Islas San Fernando), donde vivo solo, con las manos vacías. He podido sobrevivir muchas veces gracias a la ayuda anónima que me ha acercado víveres, abrigo, algunos medicamentos, ya que en mano mi pensión por discapacidad no llega a diez mil pesos, hechos los descuentos. Solo el costo de los medicamentos casi duplica el de monto de mi pensión.

No soy ni quiero parecer un mendigo. Considero que debe ser el Estado el que me provea de lo mínimo, como son los medicamentos, ya que he aprendido a vivir con lo poco que cobro. Pero sin ellos no puedo seguir.

Alberto Miguel Moschini

miguelmoschini@hotmail.com

