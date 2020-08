De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 00:00

Carta de la semana

Gracias, sociedad

Con gran sorpresa escuchamos a la clase dirigente culpar en gran parte a la sociedad por el aumento de los contagios y las muertes por Covid-19. La sociedad se ha relajado, dicen, y no cumple con lo decretado. Señores dirigentes, la sociedad es la que pagó con sus ahorros y muchas veces su patrimonio los desaguisados macroeconómicos de los últimos 40 años. La sociedad, con la pauperización del 50% de su población, es la que pagó las consecuencias de una desastrosa política educativa. También pagó, con la usurpación de muchas propiedades privadas, la falta de una política de vivienda. Y pagó, con el prolongado encierro dispuesto por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la falta de una política sanitaria decente en los últimos 40 años. En vez de culpar a la sociedad, díganle gracias. Sobre todo, por seguir financiando un sistema inviable que al parecer solo ha privilegiado a muchos dirigentes políticos.

Andrés Biolcati

DNI 17.538.089

Silencio preocupante

En una carta de mi autoría publicada anteriormente afirmaba que no entendía el motivo de los ataques a los silobolsas, por su irracionalidad. Las últimas declaraciones de un mal llamado "dirigente social" que se autoarroga una amistad con el Papa y que incentiva la toma de tierras me aclaran el panorama de lo que se está gestando en nuestro país. Primero el ataque irracional a la producción; luego el ataque racional a la tierra. Todo escrito y conocido en los manuales castromarxistas de violencia urbana. Lo absurdo de ello es que nuestro país es uno de los de menor índice demográfico del mundo, donde el mayor latifundista es el Estado nacional. Entiendo esto no solo como apología de violencia, sino como un ataque flagrante a nuestra Constitución, que en su artículo 17 dice: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella".

No quiero entrar en la vergüenza de compararnos con lo que ocurriría en el resto del mundo -salvo Venezuela, obviamente-, pero me entristece y preocupa profundamente que las instituciones de la República permanezcan en silencio e impasibles frente a tal amenaza. Excluyo a la Justicia por pudor y para evitar (imagino) sonrisas socarronas en los lectores. Lo que no los excluye de la responsabilidad que les cabría si tal violencia asumiera un costo en vidas humanas.

Federico Romero

DNI 8.474.965

Embajada en Quito

El gobierno argentino alojó en su embajada en Quito, Ecuador, por "razones humanitarias", a la exministra de Transporte y Obras Públicas de ese país María de los Ángeles Duarte Pesantes, condenada en doble instancia por la Justicia de ese país a la pena de 8 años de cárcel por coimas y fraude a la administración pública. Por lo que se sabe, no existen razones médicas, de violación de derechos humanos u otras que justifiquen las razones de tal interferencia en la cuestiones internas judiciales de ese país. Está claro que la razón por la que se concedió tan raro "asilo" es la amistad de la señora vicepresidenta Cristina Kirchner con el exmandatario de Ecuador Rafael Correa, quien se encuentra asilado en Bélgica con pedido de captura y condena firme, al igual que su exfuncionaria.

Después no nos preguntemos quién gobierna realmente en la Argentina y por qué cada día somos más parias en el mundo.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Sigman

Felicito al doctor Hugo Sigman por su exitosa trayectoria y porque está fabricando en la Argentina la sumamente necesaria vacuna contra el Covid-19, gracias al descubrimiento de la Universidad de Oxford y la capacidad de los profesionales argentinos. Según el artículo del viernes pasado en la nacion, este gran empresario figura en la revista Forbes con una fortuna de 2000 millones de dólares. Si no estuviera radicado en España y siguiera fiscalmente residiendo en la Argentina, tendría que haber pagado, según mis cálculos, unos 45 millones de dólares en concepto de Bienes personales por el año 2019. Además está la cercana amenaza de implantar el impuesto a las grandes riquezas propuesto por el kirchnerismo (doble imposición) y que grandes países como EE.UU. y Canadá no lo tienen. Debe ser por eso que tantos argentinos se están radicando en Uruguay y España.

Edgardo R. Purnik

edpurnik@gmail.com

edpurnik@gmail.com

Respaldo oro

Recuerdo mi sorpresa cuando mi padre, siendo yo niño, me explicó que los billetes en sí no tenían ningún valor, que eran simplemente papel, pero valían por el respaldo que tenían. Hoy día, lejos del respaldo oro que tenía antaño la moneda de varios países, hay distintas teorías que reemplazan ese respaldo por la confianza, por el poder económico de cada país o por la aceptación generalizada. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon eliminó la convertibilidad entre el dólar y el oro y en ese momento la onza de oro valía 35 dólares. Hoy. 49 años después, esa misma onza vale alrededor de 1950 dólares, es decir, 56 veces más, o, dicho de otra forma, quien hubiera comprado 1000 onzas de oro en 1971 (valor de un departamento de tres ambientes bien ubicado por 35.000 dólares) hoy tendría 1.950.000 dólares, es decir, tuvo una rentabilidad acumulativa en dólares del 8,5% anual, lo que nos muestra una interesante opción de resguardo a largo plazo como una moneda de valor constante. Vale aquí el aforismo de J. P. Morgan: "Gold is money, everything else is credit".

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

Higiene personal

Muy interesante la columna de Nora Bär sobre la historia de la higiene personal y su importancia en estos tiempos de pandemia. Al respecto, una encuesta organizada en 2007 por la British Medical Journal señaló a los servicios cloacales y de agua corriente como el principal avance en materia de salud desde el siglo XIX, por delante de los antibióticos, la anestesia y las vacunas.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Aguará guazú

El martes 11 por la tarde recibí una llamada de un campo que administro en el partido de General Villegas, a 500 km de Buenos Aires. Me informó el capataz que, en su recorrida habitual, había encontrado un ejemplar de aguará guazú (lobo de crin), que él conocía por ser oriundo de Corrientes, que lo había enlazado y encerrado y que estaba en muy buen estado físico. Ante esta insólita aparición, en un lugar completamente alejado de su hábitat natural, comencé a buscar una solución, llamando a muchos contactos. Finalmente, esa misma noche hablé con el jefe de la Fundación Temaikèn, quien organizó de inmediato el viaje para ir en busca del ejemplar. El miércoles 12 a la tarde llegó al campo con otros integrantes de la Fundación y el apoyo de miembros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable. Colocaron al animal con mucho cuidado en una jaula acondicionada para el transporte. Llegaron esa misma noche al Centro de Recuperación de Temaikèn, con el animal perfectamente sano. Cuando esté en condiciones será liberado por la Fundación en un lugar del norte en donde pueda adaptarse a su ambiente natural. Un operativo que no tardó más de 24 horas en organizarse y realizarse, con acuerdo entre entes privados y estatales, para lograr un objetivo exitoso. La alternativa para ese animal era caer por las balas de un cazador desaprensivo, destino mucho más penoso por ser una especie en extinción. Agradezco especialmente a Roque Vargas, quien capturó al animal; a Jazmín Goodall, casi bióloga, por sus contactos; al señor Cristian Gilet, de Temaikèn, y a todas las personas de entes privados y públicos que intervinieron para lograr este objetivo. Un ejemplo para nuestra Argentina.

Diego Beccar Varela

DNI 4.430.357

Hiroshima

Quiero felicitar a Diana Fernández Irusta por su artículo sobre el 75º aniversario de la bomba atómica sobre Hiroshima, en Ideas del 8 de agosto. Es lo mejor que leí desde hace bastante sobre el tema, y está enriquecido con datos de gran sentimiento, como la supervivencia de cuatro tipos de árboles. Y, por supuesto, como coleccionista, tengo Hiroshima mon amour, de Resnais.

Jorge Fazio

DNI 7.606.520

Bocinazos

Permítanme responder a la tira de humor de días atrás de Max Aguirre, en la que se preguntaba: ¿por qué tocan bocina los autos de atrás cuando el semáforo se pone verde? Pues bien, el motivo es que los conductores que están adelante están "mensajeando" con el celular. Les toco bocina para que vuelvan a atender las indicaciones del tránsito y al manejo de su auto. Por ahora no encontré forma más eficaz. Es más, muchas veces me miran por el retrovisor y levantan su mano a modo de disculpa.

Coincido con Max Aguirre en que es lamentable el uso de la bocina, que existe solo para emergencias. Aprovecho el tema para quejarme del abuso de bocina de las motos para pedir paso por cualquier lado que aparezcan.

Abel Drechsler

abeldr@fibertel.com.ar

En la red

Vecinos de Ramos Mejía reclamaron seguridad luego del violento robo a una jubilada

Facebook

"Esto está cada día peor, te roban a cualquier hora del día y se agarran con los más vulnerables, con los jubilados o mujeres. Ya no respetan a nadie, lamentablemente"- Ricardo Juárez

"Los que nos gobiernan están ocupados con la cuarentena, ni bien fueron gobierno sacaron toda la policía de las calles. A todos los intendentes les sacaron los policías, en todos los distritos pasó lo mismo"- Julia Castrege Lires

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS