De los lectores: cartas & e-mails

Aleluya

Aleluya. Ya tenemos plan de gobierno, que apoya el idioma inclusivo, la moneda inclusiva (dólar) y ahora va por la Justicia inclusiva (impunidad para los amigos del poder) y la igualdad de género en los directorios de las empresas públicas y privadas.

Eduardo M. Ottolenghi

No más miedo

Me indigna la situación a la que nos ha llevado el Gobierno. Nos pide, y con justa razón, que nos quedemos en nuestras casas, que guardemos distanciamiento, etc. Mientras cumplimos lo que nos pide, envía al Congreso una reforma de la Justicia (que incluye a la Corte Suprema) y saca una ley que perdona la escalofriante deuda de Cristóbal López, entre otras medidas.

Señor Presidente, si usted quiere que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de expresarnos en contra de lo que nos parece incorrecto, entonces no nos mande a nuestras casas. Espere a que todos podamos manifestarnos libremente, cuando pase la pandemia, y entonces podremos hablar de una democracia. Todo esto me recuerda el dicho: "Cuando el gato no está, los ratones bailan".

Si nuestros próceres hubieran medido los riesgos de vida que corrían al buscar una patria libre y soberana, aún seríamos una colonia española. No nos meta miedo, porque no lo tenemos, y no nos hable de responsabilidad, porque este es el momento de demostrar que cuidar las instituciones de la patria es hoy nuestra gran responsabilidad, si no, que Dios y la patria nos lo demanden.

Marcela Alba Posse de García González

Tarea

Señor Presidente: como profesora, si pido a mis alumnos una tarea para la clase siguiente, lo que hago en la clase siguiente es trabajar en ella. Supongamos que haya algunos alumnos que no realizan su tarea tal como fuera solicitada. ¿Sugiere usted que, en ese caso, todos hagamos de cuenta que esa tarea nunca existió?

Candelaria von Wuthenau

Moratoria

En el colapso económico que sufre toda la Nación en sus empresas y en la economía familiar, es inaudito que ARBA, renunciando a percibir mayores ingresos fiscales, deje desprovistos de las rebajas que implica la moratoria vigente a los particulares que tienen deudas por diversos tributos en la provincia. El proceso se inició por ley, beneficiando a las pymes, pero hoy la situación amerita generalizar sus alcances. Si la AFIP corrigió en poco tiempo los alcances de la moratoria impositiva, incluyendo a los particulares, debería de forma urgente ARBA resolver algo semejante. Los particulares somos "víctimas fiscales excluidas" de los beneficios.

Hugo Raimondo

Humedales

La Argentina cuenta con cerca de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales (más del 20% de su territorio), incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas, entre otros. Humedales de importancia internacional, entre los que se encuentran el Delta del Paraná, los de la península Valdés y la Reserva Ecológica Costanera Sur, así como la Bahía de Samborombón, entre otros.

Estos ecosistemas son muy valiosos, dado que son los que poseen mayor biodiversidad del planeta, y actúan como esponjas, absorbiendo agua de lluvia y liberándola lentamente. Es por ello que son esenciales para la regulación y prevención de inundaciones y la provisión de agua. Además, sirven como depuradores naturales, ya que filtran químicos y sedimentos, y neutralizan bacterias dañinas, al tiempo que proveen de numerosos productos, entre los que se incluyen peces, maderas, forraje, plantas medicinales, entre otros. En la actualidad, se evidencia un aumento en la degradación y la pérdida de estos ecosistemas, con sus negativas consecuencias.

Urge que nuestro país cuente con una ley integral de humedales que cuide el patrimonio natural de todos los argentinos. ¿Se ocuparán de ello nuestros diputados y senadores nacionales?

Patricio Oschlies

Parodia

Frecuentemente escucho el programa de Radio Mitre "Volviendo a casa", conducido por el señor Pablo Ignacio Rossi, del cual participa Ignacio Bulian, quien con su gran talento de imitador y sentido del humor nos brinda un momento muy agradable. Dentro de dicho bloque del programa, la semana pasada, por segunda vez en muy poco tiempo, se hizo una parodia del padre nuestro. Me animo a pensar que se trató de un error, ya que de no ser así debería pensarse en ignorancia o mala intención. Descarto la ignorancia en un periodista como Rossi y también la mala intención.

Por eso me atrevo a pedirle con todo respeto y aprecio que evite que en su programa se mofen de cualquier elemento de espiritualidad religiosa en general, y en particular con el padre nuestro, oración cristiana que el mismo Jesús nos enseñó para hablar como hijos a Dios Padre. No le pido que comparta mi fe, pero sí respeto, una de las bases fundamentales de cualquier sociedad.

Ignacio Martínez Sarrasague

Lavado de manos

A la completa nota "Yo me lavo las manos", de Nora Bär, del día 14/8/20, podría haberse añadido una mención a la larga tradición higiénica y dietética del judaísmo, tan bien documentada en el texto bíblico y tantos escritos posteriores. Es sabido que, en la Edad Media, la observancia de esas pautas solía mantener a las comunidades judías, pese a arduas condiciones de vida, más libres de plagas que sus vecinos. Esto contribuyó a terribles persecuciones y matanzas de judíos durante la peste negra. Y la estrecha amistad de Louis Pasteur con el médico, rabino y traductor de parte del Talmud al francés, I. M. Rabinowitz, no debería subestimarse como una de sus fuentes de inspiración.

Susana Epstein

