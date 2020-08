De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 00:00

Lo que corresponde

Leemos que desde Olivos apuestan a que el caso de Astudillo Castro "se esclarezca por la vía judicial, que es lo que corresponde". No vendría mal que también desde Olivos le comunicaran lo mismo a la presidenta del Senado, en vista del reciente rechazo a una disposición efectuada por una jueza federal.

George W. Handley

Palabra vedada

Un grupo de expertos recomendó al Presidente no hablar más del término cuarentena por la pandemia del coronavirus, después de cinco meses, y reforzar el mensaje del distanciamiento social y las medidas de prevención para evitar el contagio. El primer mandatario, al referirse a ese consejo, señaló que "es obvio que la cuarentena hace mucho tiempo que dejó de pasar" y que, mal que le pese a quien corresponda, la cuarentena no existe. Apuntó luego contra los medios y la oposición por criticar las medidas de gobierno, a los que llamó "minoría intensa" y "terraplanistas de la política". Lo que más llama la atención es que, pese a rechazar el uso de la palabra, la cuarentena finalmente fue extendida una vez más, con las consiguientes restricciones en casi todos los ámbitos. Entonces solo quedaría apelar al viejo proverbio popular: "No hay peor ciego que el que no quiere ver".

Adolfo Outes

Policías en Bariloche

Hemos visto un video en el que se observa en la ciudad de Bariloche a cinco policías cuando detienen a una mujer que paseaba a su perro, por haber violado la restricción circulatoria decretada por las autoridades. Sin analizar si esa restricción es acertada o no, tengamos en cuenta que no había ninguna otra persona en el área, es decir, no existía peligro de contagio. Es inadmisible la violencia en el proceder de los policías contra una mujer sola. Esa misma energía deberían aplicarla para evitar los desmanes en la zona de Villa Mascardi, por ejemplo, donde ocurren hechos más graves que el no acatamiento de la limitación circulatoria por parte de una persona que pasea a su perro.

Jorge Carlos Ales

Fuera de lugar

Que un clown participe de la mesa donde funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación brindan información sobre la pandemia es una actitud tan fuera de lugar, tan absurda, que casi no merece comentario alguno. Pero sí cabe preguntarse: ¿de quién fue la idea? Los profesionales médicos participantes de la mesa ¿no tuvieron la posibilidad de opinar acerca de esta torpeza y revertirla? El hazmerreír al que sometieron al país ¿no fue evaluado por nadie? ¿Ningún funcionario del Ministerio advirtió este dislate o por lo menos tuvo en cuenta aquello tan trillado que dice que "del ridículo no se vuelve"?

Miguel Budich

Granaderos

Los argentinos conmemoramos ayer el 170° aniversario de la muerte del general José de San Martín. Seguramente muchos recordaron sus hazañas como soldado y los beneficios que brindó a los pueblos que gobernó como estadista. Yo deseo evocar una de sus obras más acabadas y perdurables: el Regimiento de Granaderos a Caballo, tarea a la que dedicó toda su experiencia y su pasión.

Los valores que inculcó a sus hombres fueron producto de un carácter estoico, analítico, severo, pero humanístico y cristiano. Es sorprendente su capacidad de educador de sus paisanos, nuestros gauchos antológicos, rebeldes y anárquicos, a quienes inculcó no solo la disciplina militar, sino también normas éticas que hicieron de su regimiento, primero, y del Ejército de los Andes, luego, una fuerza que redimió de 300 años de absolutismo al hombre de la América del Sur, conformada en él ejercito de mayor profesionalismo del continente. Dijo Mitre: "Bajo una disciplina austera, formó San Martín soldado por soldado, oficial por oficial. Los métodos sencillos y originales de los que se valió para alcanzar esos resultados demuestran que sabía gobernar con igual pulso y maestría espadas y voluntades". San Martín siente por sus hombres un afecto profundo, vive con ellos en el Retiro, come con ellos, los defiende. Con su valor, es el primero en dar el ejemplo. Y así como les enseña técnicas guerreras que ellos desconocían como ciencia, él aprendió de sus jóvenes soldados, hijos del pueblo, a reencontrarse con su tierra. En la rutina diaria y en fogones cuarteleros y festivos, conoció sus hábitos, su lenguaje, sus aficiones preferidas y hasta las picardías propias de su idiosincrasia libérrima. También su valor, su lealtad, su amor a la tierra natal y el potencial extraordinario que tenían para morir por ella. Con orgullo diría: "De lo que mis granaderos son capaces solo yo sé, quien los iguale habrá, quien los exceda, no". Los granaderos son sus herederos, están en el alma del pueblo argentino, que los reconoce y los quiere como símbolo de su identidad. Y que se conmueve cuando los ve desfilar, entregarse a una carga granadera o escucha a su fanfarria interpretar la Marcha de San Lorenzo y se le inunda de fervor patrio el corazón.

Florencia Grosso

El peso y el dólar

Nuevamente a nivel gubernamental se plantea el tema del dólar para atesorar, al analizarse la idea de eliminar la posibilidad de que los ciudadanos puedan comprarlo. ¿Será tan difícil de entender que los argentinos que pueden ahorrar algún peso desde hace décadas lo hacen en general en moneda extranjera, porque con la inflación permanente que tenemos al ahorrar en pesos siempre se pierde?

Uno de los objetivos del Estado debe ser devolvernos a los ciudadanos una moneda estable, con la que se pueda ahorrar y que se pueda cambiar en cualquier lugar del mundo. En la medida en que no la haya, se debe permitir al ciudadano que luche por mantener el valor de su escaso dinero.

Guillermo González Lima

El banderazo de protesta contra el Gobierno

