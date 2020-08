De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 01:58

¡Contágiese!

Nuestra república precisa de una democracia activa. La democracia se nutre de nuestras acciones, las de los ciudadanos comunes. En la Argentina, gran parte de su pueblo -me incluyo- está muy cansado de los decretos de necesidad y urgencia. De los que se creen predestinados a gobernar sin escuchar. De las decisiones de un pequeño grupo que, aprovechándose de instituciones débiles, resuelve sin consenso temas fundamentales que afectan a todos. La pretendida reforma judicial es uno de ellos. En los países serios, una reforma institucional se realiza únicamente con el acuerdo de todos los actores políticos y sociales, y la confianza de los ciudadanos. Pero, claro, nosotros no pertenecemos a esta clase de países. Por todo esto, la marcha del lunes pasado ha puesto en claro que no va a ser fácil dejar de lado a una gran parte del pueblo comprometido con los valores republicanos.

Si deseamos tener alguna vez un futuro de progreso, sigamos defendiendo la independencia de la Justicia. Está en nosotros, solo en nosotros. Así que, señores gobernantes, deben entender ya que esta marcha no será la última. El presidente Alberto Fernández, eludiendo el tema principal, planteó que estos actos eran una invitación al contagio de los argentinos. Yo le digo: ¡Contágiese usted también, señor Presidente! Sé que le será muy difícil con la vicepresidenta, tan preocupada por su propio futuro. Pero haga un sacrificio patriótico, contágiese de nuestro fervor y defienda usted, como nosotros, la esencia de la república.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

División de poderes

Con objetividad, LA NACION tituló: "Los diputados de Schiaretti también se oponen al proyecto". La noticia refiere a la reforma judicial que impulsa Cristina Kirchner, arrastrando a todo el Gobierno en su desesperada búsqueda de impunidad. Pero, deteniéndonos en ese titular, provoca indignación y tristeza que ya hayamos naturalizado que integrantes del Poder Legislativo "sean propiedad" de los gobernadores. Este pequeño ejemplo ilustra a las claras que la división de poderes en la Argentina es una verdadera farsa.

Hernán Jorge Cardozo

DNI 14.510.584

Lo imprescindible

El general Juan Martín de Pueyrredón le dijo al general José de San Martín: "Lo que usted planea es imposible", cuando este le agradeció la ayuda que le estaba enviando para la lucha por la independencia. San Martín respondió: "Es imposible, pero es imprescindible".

San Martín recibió la ayuda de Pueyrredón, luchó y lo consiguió con creces. Ahora, en 2020,y desde hace décadas, todo parece imposible, pero el lunes pasado millones de argentinos, en orden y en paz -una vez más-, reclamaron lo imprescindible, para constituirnos en el país que nos merecemos: vigencia de la Constitución, la ley, la justicia, los derechos humanos, la educación, cero corrupción, etcétera. Y si tienen dudas, lean los pensamientos de San Martín, Belgrano y tantos otros gloriosos patriotas.

José Alejandro Castro

pcastro26@yahoo.com.ar

Revoleando culpas

Kicillof: "Angustioso es que se te muera un familiar, no dejar de jugar al golf".

Estimado señor gobernador, no creo que para ninguna persona adulta resulte angustioso no jugar al golf, tal vez tenga ansiedad por volver a practicarlo, que no es lo mismo. Pero la pregunta sería: ¿si no juego al golf, dejaría de morir gente? Si así fuese no dudaría un segundo en quemar mis palos, pero a la inversa le respondo que la mala gestión, el mal manejo de la cosa pública, la irresponsabilidad en el manejo de la seguridad y la inoperancia para administrar la salud pública sí causan angustia, por la cantidad de muertos que se llevan a diario. La descalificación de conductas de una comunidad no puede estar en boca del que administra y eso habla de impotencia, ignorancia o desidia. No debe haber nada más terrible que la pérdida de un ser querido y en lo sucesivo trate al menos de no revolear culpas sin el mínimo conocimiento de la realidad.

José E. Mallmann

DNI 8.113.288

Repudio

Impedir el desalojo de ocupantes ilegales, liberar miles de presidiarios, intentar reformas en la Justicia para favorecer a los corruptos, no respetar la propiedad privada es un cóctel nefasto que evidencia la notable inclinación del Gobierno por apañar lo delictivo en desmedro de la seguridad pública. Esto ya generó peligrosos actos de justicia por mano propia, formación de grupos barriales parapoliciales y un creciente descontento en todas las clases sociales, germen no deseado de futuros conflictos y estallidos. El 17-A fue una contundente respuesta social de repudio a estos atropellos a la república, a sus instituciones y a sus habitantes.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Ingenuidad

¿Será ingenuo preguntar si hubiera sido mejor que el licenciado Santiago Cafiero, en lugar de pedir disculpas a los médicos por la marcha del 17 de agosto, les hubiera pedido disculpas por lo magro de sus sueldos?

Lilian Fossati

DNI 3.278.256

El poder de la mirada

¿Ausencia de miradas? Un recién nacido sin la mirada de una madre o un cuidador muere. Un niño sin la mirada de sus padres se pierde. Un adolescente sin la mirada de sus pares se aísla. Un joven sin la mirada de un amor se apaga. Un adulto sin la mirada de sus afectos se siente solo. Miradas, fuente de vida, de vínculos, de motivación, de desafíos. Miradas, fuente de lo eterno.

Miremos. En este contexto de pandemia, te invito a tomar conciencia de las miradas. Seamos fuente de miradas a aquellos que se encuentran solos, aislados, apagados.

Camilia Bonasso

DNI 19.057.509

En la red

Coronavirus en la Argentina: el Ministerio de Turismo confirmó que habrá temporada de verano en todo el país

Facebook

"¿Con cuarentena, al pasar a otra provincia, o en las vacaciones, no se contagia el Covid?" - Teresa Lo Torto

"¿No puedo ver a mis hijos, pero sí me puedo ir de vacaciones?" - Didi Shirly

"Me parece muy confuso esto... no me convence" - Andrea Arriola

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS