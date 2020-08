De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020 • 00:00

Carta de la semana

Un daño a futuro para el país

Tengo la impresión de que las demostraciones contra la reforma judicial se hacen pensando en la posible impunidad de los delitos cometidos durante el anterior gobierno kirchnerista, cuando el problema es mucho más serio. Nos estamos jugando el futuro del país, de la república, porque si se acomoda la Justicia para favorecer el salvataje de los actuales actores, va a quedar acomodada para todos los corruptos que vengan atrás y entonces ahí seremos Argenzuela.

Esta es una realidad que deben tener en cuenta los responsables políticos a la hora de evaluar los intereses personales o inmediatos contra el daño que pueden ocasionar para el futuro de la patria que juraron defender.

Ernesto Hammar

inghammar@fibertel.com.ar

Nosotros sabemos

El presidente Alberto Fernández expresó: "Nosotros sabemos a qué vinimos". Desafortunadamente nosotros también lo sabemos, por eso salimos a la calle el 17-A, arriesgándonos a perder la salud para no perder la libertad.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Jueces profesionales

Me imagino con tristeza la clase de jueces que se pretende nombrar si van a necesitar denunciar las presiones mediáticas que pudieran recibir para el ejercicio del cargo. Pasé casi treinta años en el Poder Judicial y conviví con jueces de carrera y otros nombrados por influencias político-partidarias. A los primeros siempre los vi con reservas morales y vocación para defenderse solos. Recuerdo a mi querido colega de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, doctor Antonio Collazo. Cuando en épocas difíciles para la república debíamos fallar defendiendo nuestra Constitución nacional y la ley, muchas veces con una sonrisa decía: "Y, bueno, Palmieri, los jueces morimos con las botas puestas". Lo recuerdo con admiración y nostalgia.

Espero que las nuevas generaciones sepan seguir su ejemplo.

Jorge Horacio Palmieri

DNI 4.198.710

Morir sin compañía

El morir acompañados es un derecho establecido por la OMS que todas las personas tenemos. Lo que pasó con Solange es una experiencia que nadie en esta vida debería vivir. Ella ya se murió y se llevó puesto el sufrimiento innecesario de no poder ver a su padre. Pero para su familia, que hoy tiene que seguir sacando fuerzas de no sé dónde para seguir con sus vidas, esa "no despedida" dejará una herida que, en el mejor de los casos, les llevará mucho tiempo poder cicatrizar y, ojalá, algún día, puedan sanar para volver a sentir paz. No quiero juzgar a quienes son los responsables de todo esto porque sé que la misma vida se ocupará de hacerlo. Pero sí me gustaría que, como sociedad, tomemos conciencia de que esto no nos puede volver a pasar. Por eso les pido a nuestros gobernantes que tomen las medidas necesarias para crear un protocolo especial que contemple este tipo de situaciones. Porque van a volver a pasar. Que la muerte de Solange, y la agonía profunda que hoy siente su familia, no hayan sido en vano.

Perdón, Solange, porque no supimos acompañarte. Un abrazo gigante a tu familia y, desde donde estés, ilumínanos e inspíranos para que nadie más vuelva a vivir algo así.

Tomás Olivieri Acosta

DNI 23.123.766

Disfraz

Pocas cosas más indignantes y deletéreas para la convivencia pacífica y fecunda del cuerpo social que un artero llamado "al diálogo y la unidad" como disfraz de objetivos autoritarios.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Secretarios

Por fin, el buen porcentaje de personas que no votó al Gobierno reaccionó ante su autoritarismo al rechazar en las calles el proyecto de reforma judicial, que no tiene otro objeto que lograr impunidad a las numerosas causas que tiene la vicepresidenta, en su mayoría por corrupción y de larga data. El 29 de mayo último se publicó una carta de mi autoría sobre ese proyecto con el título "Huele a impunidad". Hasta no hace mucho estuvieron apareciendo importantes inmuebles de Daniel Muñoz (fallecido), exsecretario de Néstor Kirchner, a lo que hay que agregar la fortuna en inmuebles y rodados que tenía el recientemente asesinado exsecretario de la vicepresidenta, habiendo manifestado uno de los detenidos que "venían por el dinero de la corrupción". Es extraño que la vicepresidenta no haya hecho ningún comentario de este gravísimo hecho y que no le llame la atención a la Justicia que con el "sueldo" de secretarios ambos pudieran amasar semejantes fortunas.

Me pregunto si la Justicia no debería citarla a declarar. Entiendo que sería lo más lógico. ¿O es como pedirle peras al olmo?

Alberto Azar

DNI 5.563.674

Usurpaciones

Las lecciones de Juan Manuel de Rosas se actualizan. El decreto que firma como gobernador el 9 de julio de 1832 obligaba a muchos enfiteutas (personas que tenían el dominio útil de campos, o enfiteusis) a abandonar sus tierras, para que fuesen distribuidas entre familias pobres y buenos "rosistas", no tuvo como único fin conducir gran número de pobladores a las fronteras; hombres que a cambio de un trozo de tierra arriesgaban la vida en la lucha contra los indios. Unas concesión de doce leguas fue hecha a un tal Miguel Rodríguez Machado, el cual la transfirió al general Prudencio Rosas, hermano fiel de Juan Manuel de Rosas. Otra concesión de siete leguas correspondió al mismo general Prudencio Rosas, y otra concesión de treinta y dos leguas a Eugenio Villanueva, que terminó, por resolución de Rosas, en poder de su hijo Juan Bautista Rosas (a quien el restaurador lo apodaba Cretino). El hermano y el hijo de Rosas obtuvieron, entre ambos, cerca de cincuenta y dos leguas de terreno en el Azul. Estas concesiones no caducaron y se transformaron en posesión definitiva. Comenzaban a dos leguas de la plaza de Azul y se extendían sobre los mejores terrenos. Respecto de la estancia de Rosas llamada Los Cerrillos, tampoco debe ignorarse que cuando fue comprada a Julián Molino Torres y a Miguel Torres tenía veinticuatro leguas y que durante la tiranía llegó a extenderse a 120 leguas concedidas en enfiteusis a Manuel Vicente Maza, asesinado por conspirar contra Rosas. (Enrique Gandía).

Juan Carlos Raffo

DNI 5.711.637

Presenciar un aborto

Recientemente los legisladores de las dos cámaras de la CABA han aprobado el protocolo para la interrupción legal del embarazo y pocos días atrás el jefe de gobierno de la CABA promulgó dicho protocolo, al no vetarlo. Soy médico obstetra. En 2007, en EE.UU., presencié la interrupción legal de un embarazo, a través de la pantalla del ecógrafo. Como bien dice el lector Felipe M. Yofre en su carta del 9 del actual, fue una matanza. El descuartizamiento del feto vivo y su extracción a pedazos. El que nunca vio esto no tiene una cabal idea de qué es un aborto y no está en condiciones de opinar y votar sobre el tema. Presenciar este acto debería ser obligatorio para los funcionarios públicos responsables de promulgar estas leyes, que implican no penalizar la interrupción de la vida humana, sin que medie la legítima defensa. Si alguien ve esta masacre y vota a favor del aborto no alcanzo a comprender cuál es el motivo que los lleva a ello. En el caso del jefe de gobierno de la CABA quiero pensar que nunca vio un aborto.

Tengo un gran aprecio y admiración por Horacio Rodríguez Larreta por todo lo que hace por la ciudad donde vivo, lo voté dos veces, pero se me derrumbó un "votable", y quedan pocos.

Salvador Romano

salvaromano@gmail.com

Rehabilitación

Leí días atrás una noticia muy rara, por tratarse de una manera inadecuada de retomar la actividad luego de esta prolongada cuarentena. Parece decir que a toda persona mayor de 60 años le es prohibido acercarse a una entidad deportiva y por supuesto le está también prohibido practicar deporte alguno. Es el momento especial en que se entra en la peligrosa etapa de la vida cuando aparece el sedentarismo, por lo cual nosotros, los médicos, indicamos no quedarse quietos, iniciar ejercicios de rehabilitación. Salvo que esté precisamente contraindicada. Empezar con caminatas, trotes, ciclismo, golf, tenis, obviamente no competitivos y, en este caso, propiciando el juego de dobles, más liviano que el single, y otros deportes al aire libre. Por todo esto me parece exagerada la medida, que también incluye a diabéticos compensados con la medicación adecuada. Incluso cardíacos con problemas coronarios, claudicación intermitente y muchas patologías más, para quienes es necesaria e imprescindible esa rehabilitación progresiva.

Debería reconsiderarse esta medida para el bien de la salud de la población en general.

Jorge A. Fernández Cronenbold

fernandezc@jotatec.com.ar

En la red

Facebook

Kicillof, sobre el 17-A:

"Más que una marcha, por las declaraciones que vimos, hubo una especie

de aluvión psiquiátrico"

Facebook

"El hartazgo es lo que hizo que la gente saliera a manifestarse"- María Gilda Quintana Olmedo

"Siempre tan agresivo" -Carolina Borsella

"Me extraña de un dirigente afín a la ley de salud mental que emplee el término psiquiátrico en forma descalificativa"- Gisela Laura

"En este gobierno expresarte es nocivo, y cuando se hacían marchas durante el otro gobierno esas eran justas, acertadas"- Roi Orquera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS