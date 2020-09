De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 00:00

Enemigo

No deja de sorprenderme escuchar en boca de dirigentes argentinos la palabra "enemigo". Esta vez fue el inefable y extremo señor Grabois, de cierto liderazgo en las organizaciones sociales, que dijo que "Macri es enemigo: no hay nada que dialogar". Está matemáticamente demostrado por John Nash, premio Nobel de Economía de 1994, que los juegos colaborativos (o cooperativos) crean valor, mientras que los juegos confrontativos lo destruyen. Los juegos colaborativos por definición se basan en el diálogo. El señor Grabois debería dar ejemplo de moderación y diálogo, porque es lo que los argentinos estamos pidiendo y por lo tanto tiene la obligación de sentarse a dialogar con Macri y con todos los opositores o adversarios que sea necesario. Y si no puede hacerlo, tiene que dejar su lugar a gente que entienda que el modelo de juego colaborativo crea valor y saca gente de la pobreza.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Corte del tren Mitre

Al ministro de Transporte y a la ministra de Seguridad quisiera informarles que soy trabajadora esencial, a quien se le permite usar transporte publico. Trabajo en salud, me expongo para ayudar, consolar y tal vez curar, a veces, ciertas patologías. ¿No sería posible que me hagan me hagan más sencillo llegar a mi trabajo? ¿No pueden resolver las tomas de tierras del ferrocarril Mitre? Ya es complicado llegar a trabajar diariamente, cuidándome en extremo. Ahora me obligan a tomar tres medios distintos de transporte para llegar a mi destino a horario. Esto me hace perder más tiempo y llegar agotada. Los trabajadores de la salud nos sentimos desprotegidos en todo sentido. A esto nos referíamos cuando no queríamos más aplausos. Por favor, resuelvan el tema. La paciencia se está agotando.

Andrea Castiglioni

DNI 18.226.273

Covid-19 y Riachuelo

Jamás se comprometieron las autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la CABA a sanear el Riachuelo, como lo hicieron ahora con el Covid-19. La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) debe: relocalizar a las familias, sin lo cual es imposible el distanciamiento social; proveer cloacas y agua potable y sana, porque sin ellas es imposible la higiene de manos; aire limpio y puro, que el tapaboca no alcanza a subsanar; eliminar basurales con roedores, bacterias, microbios. Todos estos son objetivos incumplidos. Cumplirlos es colaborar con el no contagio del Covid-19. El Riachuelo mata silenciosamente con infinidad de enfermedades producidas por virus, gérmenes patógenos, etc. La Acumar debería ser más eficiente en su aniquilamiento. Urge que se ocupen de "aplanar" la curva de problemas de este drama nacional que es el Riachuelo. Su saneamiento protegería más a su población del Covid-19 y de infinidad de enfermedades muy perniciosas.

Alfredo Alberti

Presidente Asociación

de Vecinos La Boca

alalberti@speedy.com.ar

Muerto en prisión

Acaba de morir el coronel Ramón Abel Recio, de 69 años. Con él son cinco los presos muertos por supuestos delitos de lesa humanidad victimas del Covid-19, a quienes los jueces y la Procuraduría a cargo de María de los Ángeles Ramos les denegaron la detención domiciliaria, con el falaz argumento de que estarían más seguros en la cárcel que en su domicilio, mientras que los corruptos allegados al Gobierno son liberados impunemente. Suman ya 579 militares, agentes penitenciarios, de las fuerzas de seguridad, policías, exjueces, fiscales y otros civiles sin antecedente muertos en cautiverio por hechos ocurridos hace 45 años. Con prisiones preventivas de más de diez años, que no son otra cosa que condenas anticipadas, mediante juicios espurios, con testigos falsos, fiscales ideologizados y penas absurdas, engendrados en un acuerdo tenebroso entre el CELS y Kirchner, como lo denunciamos en nuestro libro El pacto, que nuestra Asociación acaba de editar. Todo ello constituye una muestra vergonzosa de odio y discriminación, en donde no rige el debido proceso legal y a los acusados se los despoja de todo derecho humano.

Alberto Solanet

Presidente de la Asociación

de Abogados por la Justicia

y la Concordia

Carlos Bosch

Secretario

Sin medicamentos

A comienzos de 2018 me llegó una petición de Change, iniciada por el señor Alberto Miguel Moschini, para tratar de que le fuera otorgada la pensión por discapacidad que le correspondía, atento a su condición de ciego producida por la diabetes que padece. Esta persona, que vive sola en la segunda sección de islas del Delta, había vendido todas sus pertenencias para subsistir: muebles, heladera, garrafa y todo aquello que podía proporcionarle unos pesos mientras aguardaba la anhelada pensión. Firmé la página y, como no se desprendió de lo único que le permitía un vínculo con el exterior, un teléfono satelital, lo llamé y me contó de su periplo, digno de Kafka. Decidí ayudarlo en su empeño yendo infinitas veces a la Agencia Nacional de Discapacidad para "empujar" el pedido del caso, que, junto a muchísimos otros, aguardaba solución. Le fue concedida. Y, junto con la pensión -que en mano significa algo menos de $10.000-, pasó a depender de Incluir Salud, cobertura médica para titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales. Allí comenzó el segundo acto de su drama: toma ocho remedios para sus distintas afecciones, que el sentido común indica que deberían serle entregados sin más trámite todos los meses. Esa es la teoría: en la práctica, aferrado a su bastón blanco, debe recorrer infinitas veces todas y cada una de las oficinas existentes en San Fernando y también en La Plata, donde está la sede. Ha llamado incontables veces a todo teléfono que le parece que pueda dar solución a su imperiosa necesidad de esos medicamentos. La responsabilidad de que no tenga sus remedios hace tres meses la tiene. vaya a saber quién. Les recuerdo a las autoridades de Incluir Salud que el señor Moschini es algo más que una línea en una planilla Excel sobre algún escritorio. Es, ni más ni menos, un hombre.

Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

Graciela M. Fernández

fernandez5522@yahoo.com.ar

En la red

Facebook

Villa Mascardi: el Ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes que protestaron contra la toma de tierras

"¡País del revés! Se protege a los delincuentes en todos los ámbitos"- Flavia Mateo

"¿Hay denuncias contra los que ocupan, saquean, destruyen, amedrentan?"- Annette Peter

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)