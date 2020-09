De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 00:05

Es un delito, ministra

Me causa indignación la declaración de la doctora Sabina Frederic, ministra de Seguridad, cuando dice que la ocupación de tierras no es un tema de seguridad. Simplemente le quiero recordar que la ocupación de tierras, sean de parques nacionales o propiedad privada, es un delito. Y como es delito entiendo que es un tema del Ministerio de Seguridad. El desamparo de los vecinos, que además fueron atacados por estos delincuentes en Villa Mascardi, es intolerable.

Doctora Frederic, haga su trabajo y haga cumplir las leyes. Para eso es ministra. Si no puede, lo mejor es dar un paso al costado.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Día de la Industria

Hoy, Día de la Industria, quisiera acercar una reflexión. Si a todo el ingenio, la imaginación y la practicidad que utilizan los ladrones de todo calibre para robar lo pusieran al servicio de la industria, la producción tendría superávit en la Argentina y seríamos motivo de asombro para el mundo. Daríamos un gran salto, porque cambiaríamos el deseo egoísta de beneficio individual que predomina en quienes buscan "salvarse" económicamente, por un día o para toda la vida, por la calidad del servicio altruista en favor del bien común.

Daniel E. Chávez

DNI 12.161.930

Culpa ¿y frustración?

Durante un acto en Santa Fe, el Presidente dijo: "Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país". Dejando de lado lo inentendible de "injusta", seguramente la "culpa" se basa en no haber podido gestionar hoy y durante décadas el país como tan eficazmente lo ha hecho el gobierno de la ciudad con gobiernos no peronistas. Tal vez el Presidente debería sentir "culpa" por ser parte del partido al cual pertenece, que gobierna y gobernó durante 30 años la provincia de Buenos Aires, dejándola al borde del colapso, no solo en el aspecto sanitario, sino también por la inoperancia en obras públicas, seguridad, educación y lucha contra la pobreza. Motivos por los que bastardean permanentemente al gobierno de la ciudad. Culpa. ¿y además frustración?

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Las elecciones

Tengo 77 años, por lo que me encuentro al tope de la franja etaria más proclive a contraer el coronavirus. Amo vivir, amo a mis hijos y a mis nietos y a todos los demás integrantes de mi familia, pero aun así quiero pedirles, a quienes corresponda, que ni se les ocurra pensar en suspender el acto eleccionario del año próximo "para protegernos". Con la debida distancia social e, incluso, con el desdoblamiento de las mesas, considero que se puede votar con total seguridad. Me ofrezco para cumplir funciones de presidente de mesa, como ya he hecho en el pasado. Manifiesto todo esto porque las elecciones son imprescindibles, siempre, porque son un acto de civismo.

Héctor Roberto Goyena Copello

DNI 4.398.697

Secuestro en Pilar

El sábado 29 de agosto a las 19.30 circulaba por Lisandro de la Torre al 8300, del partido de Pilar, cuando fui detenido por fuerzas de la Dirección de Tránsito de Pilar - a cargo del agente Martín Cabral- con apoyo de efectivos de la policía de la provincia a cargo del comisario Saya. En total conté 34 personas. Pude constatar que el operativo tenía un contenido fuertemente selectivo: solo detenían autos de origen alemán y en muy buen estado. Cuando estaba por retirarme, veo delante de mí una grúa llevándose un Mercedes-Benz azul y, detenido, otro Mercedes-Benz cuyo propietario, a quien por reserva y por el destrato recibido de los efectivos llamaré Barrabás. Conozco a Barrabás y a su familia hace décadas. Me acerqué para ver si podía ayudarlo. Los efectivos habían decidido secuestrar el vehículo dado que Barrabás no podía exhibir el seguro vigente por falta de wifi. En menos de una hora, Barrabás logró triunfalmente exhibirlo. No obstante, luego de tres horas más de discusión, su auto fue secuestrado por una grúa de la municipalidad de Pilar (que carecería de VTV y seguro vigente). Otro ejemplo más de por qué tenemos 50% de pobreza y graves problemas de inseguridad: 34 efectivos rodeando un auto con todo en regla, actuando ilegalmente y no generando ningún servicio o algo productivo para la comunidad. Lo cuento con la esperanza de que no vuelva a ocurrirle a nadie.

Ignacio Noel

DNI 13.417.535

ArteBA

Escribo esta carta para compartir con el lector la enorme felicidad que tuve durante los años que trabajé por arteBA. Fueron años fecundos. Encontré un maestro de vida, Jacobo Fiterman, e hice amigos entrañables en todos los ámbitos, buenísimas personas a quienes no nombro porque son muchos. Me acerqué a las entrañas mismas de las artes visuales contemporáneas, las que me acompañan cotidianamente aún hoy. Desde sus orígenes arteBA no ha parado de mutar, los cambios son parte de su modo de ser. Aprendió de sus errores. Lo hará una vez más. Décadas de hacer las cosas bien son cimientos sólidos que no cederán y que permitirán a arteBA continuar en su generoso derrotero.

Repito: arteBA, te quiero.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.445.122

Chau, Pippo

Lo de Pippo es un golpe a la cultura popular. Todo un templo. No era solo disfrutar fideos con pesto o tuco, la cosa era sentarse a arreglar el mundo, a codearse con algún político o un bohemio errante que podría comer algo allí con las monedas que había juntado durante el día. Muchas noches, a la salida del Salvador, terminábamos nuestras caminatas por la Corrientes inmortal -que ya murió- en las mesas de Pippo, con ese vino en pingüino y el bullicio de una Buenos Aires que se nos fugó.

Lo triste es que por más que lo reabran, esos duendes y esas musas... no volverán.

Se fue una cacho más de nuestra juventud.

Osvaldo A. Barosio

DNI 7.607.776

