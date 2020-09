De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 01:46

Papelón

Hemos visto el gran papelón antidemocrático del martes por la noche en el Congreso, causado por la cantidad de legisladores del oficialismo partidarios de la virtualidad de sesiones importantes, como si no cobraran muy bien por trabajar y hasta por tomar riesgos que son normales para el resto de la ciudadanía trabajadora. Por eso sugiero que, siguiendo el justo, sensato y democrático camino de los representantes y funcionarios uruguayos, proporcionalmente mucho peor pagos que los nuestros, la oposición dé un ejemplo ético bajándose los salarios un 20%. Sin duda merecerán el reconocimiento ciudadano.

Juan Miguel Prats

Juanprats434@hotmail.com

Golpe

Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Ha comenzado en la República Argentina. La fecha del martes pasado podría ser tomada como la de inicio.

Felipe González

arqfelipegonza@gmail.com

Sesión no presencial

Claramente, el DNU de aislamiento social perdió el rumbo: no se autoriza que la Cámara de Diputados sesione presencialmente, pero sí se permite un concurso televisivo de dudoso contenido cultural o artístico. Un órgano trascendental de la república no puede trabajar normalmente; un programa mediocre sí lo hace.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Agravio inadmisible

La promoción 103 del Colegio Militar de la Nación rechaza y repudia categóricamente las descalificantes, infundadas y agraviantes expresiones vertidas por el señor Gustavo Sylvestre, seudoperiodista de C5N, en el programa Minuto uno, emitido el 25 de agosto.

Resulta inadmisible que un compatriota se refiera de la manera vergonzosa, liviana y artera como lo ha hecho este militante kirchnerista respecto del desempeño de los integrantes de las Fuerzas Armadas, veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM), quienes, cumpliendo con su deber y juramento militar lucharon heroicamente en defensa de nuestras irredentas islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Lejos de haber recapacitado respecto de sus expresiones, Sylvestre continuó agraviando con sus dichos, horas después, manifestando haberse referido a "otras Fuerzas Armadas". Este sujeto utilizó un medio de difusión para intentar instalar, sin éxito, mentiras y calumnias, lo que demuestra su absoluta falta de respeto por todos quienes, desde las islas o el continente, se desempeñaron con valentía en una gesta tan heroica como desigual. Los 649 héroes de Malvinas que yacen en el suelo y mar argentinos y todos quienes sobrevivieron a esa guerra -incluidos los 42 integrantes de la promoción 103 del CMN que intervinieron en el conflicto-, todos ellos VGM, son recordados respetuosa y orgullosamente por la abrumadora mayoría de sus conciudadanos.

Resulta inexplicable que en la República Argentina se toleren este tipo de dislates.

¡Gloria y honor eternos a los 649 caídos y a todos los veteranos de guerra, héroes de Malvinas!

Promoción 103

Colegio Militar de la Nación

Propuesta de Lavagna

Adhiero a lo expresado en el editorial de la nacion en el que se propone que sea bien recibida una amplia e interesante propuesta del economista Roberto Lavagna, y agrego mi granito de arena en bien de los trabajadores, del empresariado en general y para generar fuentes de trabajo dignas, especialmente para las pymes. Si se legislara el fondo de despido (como inteligentemente la Uocra tiene desde hace décadas, mediante el aporte mensual del empleador del 12% de los sueldos), a nivel nacional y para todas las demás actividades, se generaría una inmensa cartera económica. Se disminuiría el trabajo en negro, tema que deben vigilar los sindicatos. A esa capitalización añado la beneficiosa posibilidad de que el empleado, según su antigüedad y sus aportes, pueda obtener de esos fondos hasta un 50% a modo de crédito, que devolvería con bajos intereses. El remanente quedaría en casos de despidos o cese laboral. Esos fondos no podrían ser utilizados, bajo ninguna circunstancia, para fines que no fueran los destinados para el trabajador, impidiendo la tan mala costumbre de los gobiernos de echar mano de ellos. Esto lo propuse en la década del 80 y luego insistí varias veces en la propuesta. Por los intereses non sanctos ya conocidos en la decadente y obsoleta ley laboral no tuvo éxito.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Comienzo de clases

Siendo el aislamiento social de la población sana la única manera de combatir el Covid-19, la educación de nuestros hijos y nietos se ha visto afectada. La vacuna estará en un año, por eso propongo a las autoridades de escuelas que pidan a las autoridades se puedan ir comenzando las clases con distancia social. Un ejemplo: si una clase tiene 30 alumnos, se la divide en cinco grupos de seis alumnos. Se cumple con la distancia social y con el aprendizaje, incluso en comunidad. Los chicos estarán contentos de volver a encontrarse con amigos. Los maestros y profesores adaptarán sus clases. También se puede ofrecer la casa de una familia para que estos grupos estudien en pequeños grupos, por supuesto tomando la temperatura, enseñando conductas de alerta y prevención, que estarán dentro de los nuevos aprendizajes. Cuanto antes reaccionemos de esta parálisis educativa será mucho mejor.

Claudia Siena de Brom

siena.brom@gmail.com

Agamben

Felicito a la nacion por haber publicado un artículo sobre Giorgio Agamben en Ideas del 29 de agosto. Este filósofo antisistema se opone al relato oficial sobre el Covid-19 y al estado de excepción resultante. Del original italiano de sus artículos se desprende que tal estado de excepción es el pretexto ideal para cualquier aspirante a dictador.

¿Volveremos a caer en eso?

Jorge Mosettig

DNI 10 743 527

En la red

Facebook

Coronavirus en la Argentina: las terapias intensivas están en tensión

"Siempre fue un faltante los médicos y enfermeros de terapia, de nada vale tener cientos de respiradores, etc., si no hay personal altamente capacitado..."- Mariana Pellanda

"No hay seguimiento epidemiológico ni testeos. Mandan los enfermos a la calle sin el alta correspondiente, no se aíslan sus contactos, y a los sanos nos arruinan económicamente y nos piden que nos encerremos"- Ari Quiroga

