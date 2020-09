De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 00:10

Aire nuevo

Soher El Sukaria es el nombre de una joven que se diferencia del resto de los diputados: ocupa su banca, quiere trabajar, se expresa muy bien, dice cosas concretas, comprensibles para cualquier persona medianamente culta, no agrede ni se va por las ramas.

¿Comenzará una renovación que desplace las viejas caras fracasadas?

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Banderazo

El Presidente dijo en un acto virtual ante militantes (apuntando a quienes nos manifestamos el #17A), que cuando termine la pandemia, "organizará un banderazo con los argentinos de bien". Asume entonces el Presidente que no lo somos quienes pacíficamente salimos a las calles para defender la Constitución, la libertad, la independencia del Poder Judicial y los principios que hacen a una república próspera en el marco de igualdad ante la ley. Si nos descalifica por provenir de familias de clase media, por haber estudiado, por haber formado familias y trabajar cumpliendo con nuestras obligaciones ciudadanas, me confirma y ratifica mi correcta decisión de no haberlo votado.

Alejandro Poth

alejandropoth@hotmail.com

Ataques a Casal

En mi columna en la nacion del 26 de agosto, sobre los ataques kirchneristas contra el doctor Eduardo Casal, procurador general interino, señalé que los mismos que le reprochan infundadamente proteger al fiscal Carlos Stornelli, cuando se negó a concurrir al ser citado por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, nada dicen sobre la situación objetivamente similar -fiscal citado como imputado por un juez y que no va a declarar- que tuvo por protagonista al doctor Carlos Gonella, quien durante tres años se negó a concurrir a prestar declaración indagatoria durante la gestión de la doctora Alejandra Gils Carbó como procuradora general, sin que siquiera se abriera entonces un sumario administrativo.

En su carta de lector del 30 de agosto, el doctor Gonella sostuvo que la causa en la que fue citado a declarar en indagatoria no ameritaba la imputación, razón por la cual la procuradora general archivó el sumario in limine, omitiendo darle intervención al Consejo Evaluador. Tal vez por defecto profesional, Gonella, puesto a defensor de sí mismo, resultó un excelente fiscal, ya que confirmó la diferencia de trato en su favor respecto de la adoptada por Casal con Stornelli: en un caso la procuradora protegió al fiscal Gonella sin respetar el criterio del juez, no abriendo un proceso disciplinario; en el otro el doctor Casal, respetuoso de la decisión judicial, promovió todos los mecanismos disciplinarios que tenía a su alcance. Si bien fue nombrado como fiscal general subrogante -es decir, sin concurso ni acuerdo-, esa designación fue al solo efecto de cubrir transitoriamente la vacante de la fiscalía de juicio del fuero donde era secretario, de acuerdo con el régimen de reemplazos vigente, pero no para desempeñarse en cualquier ámbito. Su afirmación de que la doctora Gils Carbó lo puso a cargo de la Procelac omite un dato no menor. Como puede leerse en la resolución PGN 915/12, Gils Carbó habilitó un cargo de fiscal general de la Procuración General y en el mismo acto lo nombró al doctor Gonella subrogante en él para encabezar así la Procelac, sin que se mencione norma reglamentaria alguna que justifique cubrir dicho cargo de ese modo. Es decir, su cargo efectivo era el de secretario y, sin acuerdo del Senado ni norma de subrogancia que lo justificara, pasó a desempeñarse como fiscal general de la Procuración General. Basta, además, con recordar que en un caso similar la Corte Suprema concluyó que una designación realizada en esas condiciones resultaba ilegal (D. 294, XLIX. PVA "De Martino, Antonio Conrado s/presentación", sentencia del 14 de agosto de 2013). Luego, habiendo concursado para un cargo de fiscal federal en Formosa y sin haber asumido jamás allí, se lo terminó trasladando a Córdoba, en un procedimiento que se repitió con otros fiscales. Y, respecto de ese traslado, insisto en que, como dije en la nota referida, la situación es similar a la del traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi que ahora se cuestiona, pero con una diferencia notable. Gonella nunca entró en funciones en Formosa, o sea que se burlaron del objeto del concurso, el acuerdo del Senado y la designación presidencial, mientras que los jueces Bruglia y Bertuzzi sí ejercieron en los cargos para los que fueron designados durante años y fueron trasladados con anuencia de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura a cargos vacantes de igual jerarquía y fuero.

Con relación a la situación procesal del doctor Gonella, es preciso realizar ciertas aclaraciones, porque su carta es engañosa y esto, tratándose de un magistrado judicial, es muy grave. Así, no niega que tiene dos procesamientos firmes, y las razones que pueda invocar en su defensa no es algo que haya sido objeto de mi análisis, ni tampoco el desarrollo ulterior que puedan tener esos procesos. Vemos entonces que no fui yo el que omitió nada, porque la situación de Gonella hoy es la de procesado. En todo caso, el que omite es él al no decir que en ambas causas hay querellas y que al menos una de ellas continúa, por impulso de la parte querellante, siendo sustanciada por una jueza de instrucción que, en su hora, fue objeto de una persecución por negarse a realizar una injustificada actuación contra el doctor José María Campagnoli, y que le reprocha a Gonella haber violado secretos con tal fin.

El propósito de mi columna de opinión fue demostrar que los embates contra Casal son infundados y forman parte de un vasto plan de impunidad del oficialismo. La referencia al doctor Gonella solo fue un ejemplo de la inconsistencia de tales imputaciones frente a hechos de similar entidad que la antecesora de Casal resolvió irregularmente. Nada que deba sorprendernos: el kirchnerismo lleva la doble vara como una marca de fábrica.

Jorge R. Enríquez

Diputado nacional (Juntos por el Cambio - Pro, CABA)

Lo tuyo no es mío

Con la desgracia que estamos pasando con el coronavirus, todavía acentúan la grieta con ocupaciones ilegales, injustificadas, donde la responsabilidad de actuar es tanto del Gobierno como de la Justicia, que no cumplen el rol que les compete. Estoy indignado, por haberlo vivido en carne propia, cuando sufrí la toma de un departamento de mi propiedad usurpado durante 12 años, abonando dinero a abogados para tratar de recuperarlo, con los gastos que esto requiere, el daño material y moral, mientras a los inescrupulosos que se adueñaron de algo que no les correspondía el Estado les facilitaba hasta profesionales de la Justicia para defender lo indefendible, con el dinero de nuestros impuestos. Es de terror que todavía haya funcionarios que, con irresponsabilidad, piensen en prorrogar los desalojos.

Son muchos años que hemos sufrido este flagelo, que la gente digna que cumple con el Estado sufre y paga con el desmejoramiento de la salud que esto ocasiona.

Humberto Charo Amerise

charitoamerise@hotmail

Héroes de Malvinas

La Promoción 112 del Colegio Militar lleva el nombre de un héroe de la Nación, del que tuvimos el honor de ser compañeros y a quien la Nación Argentina condecoró por su valor en combate. En la noche del 13 de junio, en Tumbledown, Oscar Augusto Silva combatió con bravura y repelió repetidamente el ataque inglés, que una y otra vez volvía sobre su posición. Agotó la munición de sus cargadores, pero no se agotó su coraje y, acudiendo bajo intenso fuego al auxilio de dos soldados heridos, ofrendó heroicamente su vida. Los ingleses lo enterraron en las islas, rindiéndole honores militares. Muchos héroes como él quedaron en Malvinas o bajo las aguas del Atlántico Sur, amortajados con el uniforme de la patria, y otros miles regresaron con honra y valor, reconocidos por el propio enemigo y por la historia.

Ante las ignominiosas palabras de un periodista, que exhiben ignorancia de hechos históricos, nosotros -los compañeros de uno de tantos héroes- queremos recordar las palabras del presidente Nicolás Avellaneda, hoy más vigentes que nunca: "Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir".

Cr. (R) Alberto Enrique Cisternas

Presidente Promoción 112

Colegio Militar

Ingreso sin control

Después de seis meses recién las autoridades, en la voz del señor Gollán, encontraron la madre del borrego: la entrada descontrolada de gente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese y no otro es el motivo de la pandemia que nos azota. Se ve que los "científicos" que asesoran al Presidente no se "avivaron".

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

La historia del CASI

Leí con sorpresa la columna habitual en la sección Deportes firmada por un periodista que dice ser un "hombre de rugby". Emparentar a la delincuencia con el rugby es no conocer las cualidades de este deporte ni el trabajo formativo que se hace en todos los clubes del país que lo practican. Asociar los triunfos y las derrotas deportivas del Club Atlético de San Isidro a un hecho delictivo es no poner en un lugar de privilegio a una de las historias más ricas de un club de rugby en la Argentina, es un insulto a su capacidad de formar personas a través del deporte y a los valores que a través de sus 118 años de historia se han visto personalizados en sus socios, deportistas y dirigentes. Me pregunto: ¿cómo puede alguien que se considera un "hombre de rugby" emparentar a "su" deporte con la delincuencia? ¿Cuál es el aporte que hace a la sociedad una nota de estas características? No creo encontrar las respuestas. Lo que sí sé es que el CASI y el rugby no se lo merecen.

Carlos Eduardo Varone

DNI 10.111.391

