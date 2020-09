De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 00:00

Memoria al votar

Nuestro país hace ya demasiadas décadas que viene barranca abajo. La pandemia ha aumentado la crisis, con su secuela de empresas y negocios cerrados, desempleo y pobreza, que castigan a una gran parte de la población, a lo que se suman los enfermos de Covid-19 y la tristeza por las muertes, que ya se cuentan de a miles. ¿Pensarán las autoridades que es tiempo para chicanas legislativas, discursos que dividen, amenazas de golpes que suenan a pasado, enfrentamientos personales y pérdidas de tiempo de todo tipo, mientras el país entero los mira desconcertado?

Muchachos, pónganse a trabajar en serio por la salud y el bienestar de todos los argentinos, que solo para ello los hemos elegido. Falta un año para las elecciones legislativas, y haremos uso de nuestra memoria al depositar el voto.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Dilema del peronismo

Una vez más, las diferentes caras del peronismo giran en el aire. Cual mazo de naipes que se baraja antes de jugar, algún sector del oficialismo se pregunta si frente a esta grave crisis se sale por izquierda o por derecha. Cursando prácticamente ya el año electoral, el dilema es cómo se mantiene el poder: ¿con discursos progres de rebeldía adolescente o con la herejía de la mano dura que vende Sergio Berni cual canto de sirenas para la aterrada clase media que le es tan esquiva al cristinismo?

El dilema del peronismo, cuya única obsesión es el poder, es: ¿qué careta usar en los gravísimos tiempos que se avecinan?

Fernando E. Estrada

DNI 23.873.996

Metáfora del GPS

He leído la columna de Laura Di Marco en la que afirma que el presidente Alberto Fernández había perdido el GPS. Es cierto. Sin embargo, en mi opinión, también lo ha extraviado la oposición. En el oficialismo, la confusión emana, en primer lugar, de la coexistencia de un presidente electo y una presidenta plenipotenciaria de facto, y en segundo lugar, de la subordinación del primero respecto de la segunda, lo cual no deja de ser inédito y paradojal. En la oposición, la confusión reside en la dificultad de interpretar las señales del oficialismo, y al hacerlo, sus respuestas son erráticas, tardías e ingenuas. Un famoso general y estratega militar chino, Sun Tzu, escribió hace 2500 años El arte de la guerra. La lectura sorprende por su actualidad y me induce a conjeturar que es el libro de cabecera de la presidenta plenipotenciaria. Algunos párrafos de Sun Tzu, extremadamente llamativos como exégesis de la realidad, dicen: "El arte de la guerra se basa en el engaño", "cansa a tus enemigos, manteniéndolos ocupados y no dejándolos respirar"; "si el ejército no tiene disciplina, el general no es tomado seriamente"; "si las tropas enemigas se enfrentan con ardor, pero demoran el combate, obsérvalas cuidadosamente, están preparando un ataque por sorpresa" y "para poder vencer al enemigo, el mando debe tener una sola dirección y el resto, cooperar". La metáfora del GPS es sumamente útil para darnos cuenta de que hemos perdido la orientación; es imperioso entonces recalcular, no vaya a ser que un meteorito no orbitado nos inflija idéntico daño al que condenó a los dinosaurios a su extinción.

Elena Wichner

DNI 5.957.433

¿Nos cuidan?

Me pregunto cada vez más seguido: ¿verdaderamente nos cuidan? Porque nos aconsejan, nos sugieren no salir de nuestras casas. Pero por lo que sucede diariamente parece lo contrario. Llamamos para pedir un turno médico o para reclamar a algún servicio y nos atiende un contestador, que, además de no contestar lo que necesitamos saber, nos envía a consultar en una página de internet. Las letras de las indicaciones en prospectos de remedios cada vez son más pequeñas (seguramente para ahorrar papel), al igual que las indicaciones de uso en los artículos de limpieza y otros. No nos envían más los servicios y cuentas a pagar a nuestros domicilios y lo hacen por mail. ¿Se han puesto a pensar las cantidad enorme de personas mayores que no solo no tienen familiares que las ayuden, sino que tampoco tienen computadoras o nunca usaron una en su vida? Queda ir a un locutorio, pero ahí tampoco hay ayuda porque su dueño está atendiendo a los clientes. Además, estaríamos desobedeciendo el "salgan de su casa lo menos posible".

Susana Schenone

DNI 5.658.351

Ley de talles

En 2005 se reglamentó en la provincia de Buenos Aires la "ley de talles", un engendro vergonzante y mediático que lamentablemente tuvo aceptación "popular". La Cámara Textil de Mar del Plata, con la presidencia de Carlos Volpe, junto con la UCIP, presentó un recurso de amparo, que tuvo resultado positivo y que se mantiene hasta la actualidad. Lo peor fue lo que vino después: 12 o 14 provincias argentinas también sancionaron normas iguales o parecidas y ninguna de ellas pudo ser puesta en práctica. Tan absurdas, discriminatorias e inaplicables fueron que resultaron imposibles de cumplir. Me consta que Lidia Urdinez, fabricante de talles grandes, fue una de las muchas personas que trabajaron en este camino y que en los últimos años han logrado empezar a hablar en serio del problema de los talles en la Argentina. La conclusión final es siempre la misma: la educación. Si la ciudadanía fuera instruida para conocer cuáles son sus medidas antropométricas y nos exigiera a los fabricantes indicar en las prendas a qué medida (en centímetros, por favor) corresponde cada talle, y a los comerciantes, la simple medida de obligarlos a tener un centímetro de tela (no de madera), los usuarios podrían saber qué talles usa cada marca. Estas dos simples medidas hubieran evitado el oprobio de llamar XL a un talle 34 o 36, como varias marcas de primer nivel hacían, promoviendo la anorexia. Hoy leo con alivio que estas dos medidas son la nueva orientación de la ley de talles. Gracias a todos los que trabajaron a favor de la educación de la ciudadanía, único camino para salir de la pobreza.

Guillermo Fasano

Expresidente Cámara Textil de Mar del Plata

guillermofasano@gmail.com

