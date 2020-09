De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 00:00

Buenos y malos

Quienes desde el poder y la dirección del país promueven, accionan y declaman la división de la sociedad entre "los buenos" y "los malos" claramente se han puesto del lado de "los malos", pues ningún argentino del "lado de los buenos" operaría en pos de esta división.

Los dos abogados que nos gobiernan deberían saber que "a confesión de parte, relevo de pruebas".

Eduardo Zemborain

DNI 14.321.074

Opulencia

La declaración del Presidente sobre la opulencia de Buenos Aires contrasta abiertamente con la realidad. Cualquiera que recorra las villas de emergencia, los barrios carenciados, los hospitales públicos, las escuelas y las calles -nunca despobladas de indigentes- observan algo muy diferente a la opulencia. Es cierto que la ciudad muestra menos carencias que otras provincias peor administradas desde hace décadas, pero la solución no pasa por quitarle recursos a la ciudad, que tiene tantas deudas pendientes con la pobreza y la indigencia, que necesitan de esos recursos tanto o más que los pobres de otras jurisdicciones, sino administrar mejor el resto de los territorios de la Nación.

En resumen, la solución no es quitarles recursos a unos pobres para dárselos a otros pobres, sino administrar mejor. No hay que igualar para abajo, empobreciendo a los que tienen más (aunque distan mucho de ser opulentos), sino trabajar para aumentar los ingresos de los que tienen menos debido a la mala gestión.

Cualquier otra actitud contribuye a aumentar la división entre los argentinos. Y perjudica al país.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Valentía en la banca

Los diputados y senadores conocen la ventaja competitiva que alguien inescrupuloso puede tener con el control en las sesiones remotas. Hemos asistido a chicanas tan burdas como cortar un micrófono. También existe la dificultad de no poder acordar estrategias con el bloque en el momento o incluso la posibilidad de que falle la señal. Son distintas formas de ver obstaculizada y acotada la representatividad en la cámara.Tampoco es lo mismo poner la cara y defender proyectos que avergüenzan hasta al más curtido ni fingir personalmente que se pertenece a un bloque independiente u opositor, pero luego, vaya casualidad, votar siempre lo que el oficialismo propone. Necesitamos representantes convencidos de defender la Constitución, acuerdos de palabra, coherencia entre lo que pregonan y votan. Sentirnos seguros de que no los van a tentar con algún beneficio, de que no nos van a traicionar. Por eso felicito a la diputada por Córdoba Soher El Sukaria por su excelente interpelación a Massa, en la que, vehemente, le exigió certeza en la hoja de ruta de ese recinto y no se privó de acusarlo de politizar la Justicia repartiendo cargos y recibiendo telefonazos para acatar órdenes.

Es hora de ser claros y valientes. La ciudadanía lo reconocerá.

Sara Morea

DNI 10.961.087

Djokovic

Ninguna duda cabe de que el genial Nole Djokovic es uno de los mejores tenistas de la historia. Para algunos, tal vez el mejor. Eso hace que la decisión de las autoridades del US Open al descalificarlo por la agresión involuntaria contra una jueza de línea enaltezca más a la organización de dicho torneo.

Quien comete una falta debe ser sancionado, independientemente de la posición que tenga en el ranking. Es triste ver un torneo de esta magnitud sin el número uno. Pero ninguna duda cabe de que es justo.

Alberto A. Calandrino

DNI 14.015.264

El sector turístico

Ahora comienza la etapa de reconstruir el aparato turístico con miras a la próxima temporada estival 2020-2021. Para ello es necesario el acuerdo empresarial, nacional, provincial y municipal de cada lugar de veraneo. Esto incluye la elaboración de protocolos sociales y sanitarios, lo cual pone a la industria turística en la obligación de crear estructuras y contextos sociales de prevención que, a no dudar, van a incidir en altos costos finales, tanto en la inversión como en los precios al consumidor final. De más está decir que vale el esfuerzo conjunto entre autoridades y empresarios para generar un resultado económico exitoso, crear puestos de trabajo y asegurar el bienestar de los turistas a pesar de la contingencia. Es imprescindible, para ello, que todas las fuerzas intervinientes en la maquinaria turística no dejen de tener en cuenta la problemática del traslado del turista en nuestras rutas. Sin lugar a dudas, los viajeros tendrán que transitar largas distancias, atravesar provincias y ciudades, sortear nuestros ya famosos puestos policiales camineros. Que no vayan a retener e imponer cuarentena a cada grupo familiar que esté circulando, intentar cobrar cada testeo o el consabido "peaje" informal que los argentinos estamos acostumbrados a solventar.

A manera de ejemplo, cabe tener en cuenta que es notoria la pérdida de turismo que sufre nuestro país por la ausencia de brasileños, paraguayos y uruguayos, debido a los atropellos que sufren por nuestras autoridades camineras.

Jorge Néstor González Acebal

DNI 4.386.595

Doble ingreso

A los científicos se les estaría escapando la tortuga.

Veamos: las empresas constructoras no están habilitadas para funcionar. Por lo tanto, deben pagarle a su nómina el 100% del sueldo y no está permitido que puedan prescindir de ellos. A su vez, el personal de esa misma nómina trabaja por su cuenta, haciendo trabajos particulares y percibiendo doble ingreso. Hay otros gremios que contratan estas mismas empresas que no tienen sueldo fijo, por lo tanto deben salir sí o sí a hacer trabajos particulares. Porque viven de su trabajo. Esta es la realidad del rubro. ¿Los científicos tardarán mucho en descubrirlo?

Gustavo Fabián Mingiani

DNI 20.013.746

En la red

Mesas al sol. Inauguraron la peatonalización de calles en la CABA, a modo de prueba

Facebook

"Es un país libre, nadie está obligado a utilizar esos espacios, quien tenga miedo seguirá encerrado en su casa"- Franco Vega

"Excelente, el sistema de salud, contentísimo"- Ana María Panaino

"Me alegro de este cambio, muy bueno para todos"- Susana Mercedes Laucirica

