De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 00:00

Justicia sometida

Estamos viviendo momentos fundamentales, con decisiones que pueden llegar a redefinir el destino de nuestro país. Sin duda, uno de los puntos más importantes son los cambios que se están buscando para colonizar la Justicia. Solo tenemos que ver lo que han hecho en Santa Cruz y en muchas otras provincias, en las que el Poder Ejecutivo de cada distrito consiguió cambiar la composición del Poder Judicial y de ahí en adelante los gobernadores se han eternizado en el poder. Si se logra someter a la Justicia, lo demás se da por añadidura.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Lázaro Báez

Con asombro compruebo que en el Gobierno se refirieron a los vecinos del country de Pilar que se opusieron al ingreso de Lázaro Báez como la oposición. Coincido en que son la oposición, pero no debe confundirse, no se manifestaron con bandería política alguna, son la oposición a la corrupción y a la vulgar delincuencia, y son ciudadanos honestos que no quieren convivir con malvivientes. Debe tenerlo en claro.

Jorge Carlos Ales

DNI 4.370.321

Lázaro Báez II

Comparto la reacción de los vecinos de Ayres de Pilar de no permitir el ingreso al barrio de Lázaro Báez, quien, según mi opinión, debido a la ineficiencia de la Justicia, hace años tendría que tener condena firme y estar encarcelado (la cantidad de pruebas en su contra así lo amerita). Entiendo que no quieran tenerlo de vecino, pero lo que no comparto es la reacción del violento que con una maza le rompe el vidrio a la camioneta del Servicio Penitenciario Federal. Ojalá los propios vecinos lo denuncien; si no, serán cómplices del accionar violento de esa persona, que no solo rompió un bien del Estado, un bien de todos nosotros, sino que además puso en riesgo al chofer, que brinda un servicio a la comunidad.

Hernán J. Lanusse

Hernan636@gmail.com

Hicieron lío

Frente a la incontrolable ocupación de tierras que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires y en el lago Mascardi, la doctora Elisa Carrió desnudó su pensamiento sobre la intervención del Sumo Pontífice en la política local. Dijo textualmente Carrió: "El Papa bendijo a este gobierno, bendijo a los corruptos, recibió a sindicalistas mafiosos, hizo todo lo posible para que Fernández ganara y tiene a Grabois como vocero. Francisco se sacó fotos con todos estos y habilitó el actual esquema de poder. Hoy tiene que parar la violencia. Digo todo lo que digo con conciencia cristiana. No me pidan que sea hipócrita". Cerca de Carrió -publicó la nacion- cuentan que cada vez que critica al Papa hay prelados que le hacen llegar mensajes para felicitarla. En medio de este "apagón mental" que trajo la pandemia del coronavirus, habría que aclararle a la fogosa líder de Juntos por el Cambio que el papa Francisco fue malinterpretado: él pidió que los jóvenes hagan lío para activar la evangelización de nuestro país, pero nunca faltan pícaros que utilizan el zafarrancho para realizar provechosos negocios inmobiliarios. Que la inocencia nos valga.

Luis E. Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Año educativo

Llegó la hora de tomar una determinación respecto de los programas de estudio, tan demorados en sus distintos niveles, primario, secundario, etc. No es posible frenar la educación a pesar del doloroso efecto de la endemia. Sugiero la enseñanza televisada, por el canal del Estado (que ya viene emitiendo contenidos educativos), de los programas de estudio, según grado o división. La televisión llega a diario hasta los lugares más carenciados, y un solo profesor puede realizar cada clase según la materia y el nivel. Con esto se cubriría la enseñanza a todo el país, y no se perdería el año totalmente. Creo que aún estamos a tiempo.

Isaac J. Cohen Falah

DNI 4.162.761

Acuerdo opositor

La oposición ya debe pensar en las elecciones del año que viene, para lograr la mayoría parlamentaria y evitar los atropellos institucionales que estamos viviendo. Pero ¿cómo construir ese frente? Tal como lo hizo el peronismo en las elecciones presidenciales del año pasado, incluyendo a todos.

Juntos por el Cambio fracasó, debe ceder y tratar de incluir al Frente Despertar y a NOS como acuerdo para evitar la mayoría parlamentaria por parte del oficialismo. El acuerdo que logra Alberto Fernández con Massa lo llevó a ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Son pocas las cosas que hay que imitar del peronismo, pero sin lugar a dudas, lograr acuerdos como los del año pasado es una de ellas.

Alejandro Matías Guerini

DNI 39.910.714

Víctimas también

Tras leer la carta sobre el coronel Recio y el artículo "El ejército homenajeó a muertos por la guerrilla y luego lo borró", sentí de corazón un fuerte dolor por la justicia sesgada a la que estamos acostumbrándonos. A tal punto que, como muchas otras cosas que suceden en nuestro país, ya las tomamos como normales. Desconocer que hubo una guerrilla que mató y secuestró personas inocentes, desde niños, civiles y agentes de seguridad, deja un vacío en nuestra historia. Fueron tan víctimas como las víctimas que recuerdan y lloran las asociaciones de madres e hijos. Unámonos en el dolor compartido y sellemos la paz en nuestro país, para así poder crecer y desarrollarnos sin divisiones, que solo aprovechan los oportunistas de siempre, cuyo principio es "divide para reinar". Sufrir, sufrimos todos. Que eso nos haga darnos las manos, para unidos avanzar hacia un país sin grieta.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

En la red

Vecinos de Pilar impiden el ingreso a su barrio de Lázaro Báez

Facebook

"Esto demuestra qué aunque la Justicia en la Argentina sea funcional a los amigos del poder, la condena social es ineludible"- Natalia Mazzilli

"No me gustan los escraches, pero si la Justicia no resuelve pasa esto, resuelve el pueblo, que está en todo su derecho a defender lo suyo y su sistema de vida"- Magdalena Fraga

"La gente está cansada de tantos atropellos judiciales, presos liberados, usurpaciones, siempre hablando que la culpa es del otro" - Marisol Garciarena

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS