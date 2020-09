De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2020 • 00:00

Robin Hood

Robin Hood, personaje legendario del medioevo, arquetipo de héroe y forajido, robaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres. Pero cualquier semejanza con la actualidad argentina no es válida, porque Robin Hood lo hacía con un fin altruista y el gobierno nacional logró objetivos muy pragmáticos. Desarmó el conflictivo frente de la policía bonaerense otorgándole oxígeno al delfín de la vicepresidenta con miras a las próximas elecciones en el distrito electoralmente más importante, castiga al más eficiente administrador público y probable candidato a presidente en 2023, humilla a los intendentes opositores del conurbano haciéndolos presenciar en silencio el ataque a su sector y continúa con un relato épico populista que repara supuestas injusticias, al mejor estilo chavista. Todo esto al costo de exhibir la destrucción de la confianza política, la ruptura de normas básicas, la improvisación en la resolución de conflictos y la debilidad de las instituciones.

Ricardo E. Frías

DNI 4.362.046

Castigo

Es vergonzoso que el jefe de gobierno de la ciudad se entere apenas unos minutos antes de la medida de recortar 35.000 millones de pesos al presupuesto municipal, tomada aparentemente en favor de la policía de la provincia. Esto suena muy parecido a un "castigo" aplicado a quien desea diferenciarse de los habituales manejos kirchneristas.

Dora Beltramo

DNI 10.797.912

Diálogo

Es muy difícil salir de una situación tan grave como la que padecemos sin un dialogo franco y sin perversiones. Esto nos señala responsabilidades, y quien tiene la mayor es el presidente de la República, Alberto Fernández. Si no las asume, está traicionando su mandato constitucional. Debe tomar buenas decisiones y no medidas que obstruyan sistemáticamente la apertura del diálogo en pos de acuerdos para fijar políticas de Estado. Confío en que abandone los intentos por lograr una Justicia al servicio de corruptos y recupere el respeto para convocar a todos los sectores a dialogar en este momento critico.

José Bielicki

Diputado nacional (m. c.)

josebielicki@yahoo.com.ar

Prioridades

Increíble las prioridades del Poder Judicial argentino. En dos semanas detienen a un ciudadano mediático opositor por un comentario en una red social, pero en cinco años y medio no tenemos novedades sobre el asesinato de un fiscal federal que llevaba una causa que implicaba a la entonces presidenta de la Nación. Esto claramente es un llamado de atención a la voz opositora, y todavía en un nivel inicial.

Esperemos que el juez Quiroga de 1974 y el fiscal Nisman de 2015 no sea un periodista u otro opositor en 2020. El tiempo lo dirá, algunos ciudadanos quedamos atentos a próximos hechos.

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Vergüenza

La Promoción 96 del Ejército Argentino Teniente Primero (post mortem) Mario César Asúa, asesinado en 1971 por terroristas subversivos, desprecia y muestra su vergüenza por el proceder de los actuales conductores de la fuerza por retirar del recuerdo nacional a los caídos en el combate Potrero Negro. Vergüenza, porque además no defendieron con fiereza nuestros presos y combatientes contra los invasores de nuestro territorio, del que los argentinos somos dueños y defendimos con honor, no con la ordinariez que expresan los verdaderos corruptos y cobardes que dicen defender la República Argentina.

Tte. Cnl. C (R) Enrique O. Dietrich

Presidente Promoción 96 CMN

Pasaporte sanitario

Considerando la creciente cantidad de pacientes recuperados de Covid-19, creo oportuno y necesario que el gobierno nacional implemente un pasaporte sanitario para que con ese documento todos ellos puedan, por cualquier motivo, moverse libremente por todo el país, ya que están inmunizados y no contagian, algo similar a estar vacunados. Deberían tener la libertad de hacerlo por el medio de transporte que deseen, hospedarse en hoteles, etc. Sería una manera de comenzar a derribar las barreras internas medievales creadas por todo el país, ayudando así a una pronta recuperación económica. No considerar esta opción equivale a decir que en el futuro tampoco se permitirá el desplazamiento pese a que exista una vacuna.

Javier F. Christensen

DNI 13.735.597

La espera de Lorenza

Al leer que el lunes pasado simpatizantes y militantes reivindicaron en un documento la organización Montoneros en su 50° aniversario, me corrió un escalofrío. Y pensé: "Que Lorenza nunca se entere de esto". Lorenza Fia es una ciudadana italiana de 90 años que vivió ya más tiempo en la Argentina que en su tierra natal. Vino de Piamonte, Torino. En Buenos Aires conoció a su marido, Abel Ferrari, un viudo con dos hijas, con quien se casó en 1954. Una de las niñas murió, pero la familia se agrandó con otros dos hijos: Abel, con una discapacidad llamada síndrome de Williams, que falleció hace seis años, y Laura, fallecida en un atentado con un coche bomba de Montoneros en la puerta de la Universidad de Belgrano (UB), donde estudiaba, el 8 de septiembre de 1975. El martes pasado se cumplieron 45 años. Laura no militaba ni tenía ninguna afinidad política, simplemente estaba en el lugar y el momento equivocados.

"Cuando Laura murió yo me quería morir, salía con el auto a matarme", recuerda Lorenza, sensibilizada por la fecha que le remueve las entrañas. A raíz del dolor por la muerte de Laura, su marido sufrió de diabetes y murió en 1995. Antes de quedar viuda, Lorenza se presentó, recomendada por el expresidente Arturo Frondizi, en la UB, para solicitar un empleo temporario. Solo necesitaba un año hasta acomodar su economía familiar. Pero el rector Avelino Porto no la recibió, sino que la hizo atender en un rincón del nuevo edificio por un empleado temeroso de que pudiera reclamar una indemnización. "¿Sabe cuál fue la respuesta, doctor Porto? "La construcción de este edificio demandó muchas inversiones y no podemos disponer más gastos para empleos". Me retiré profundamente humillada", relató Lorenza en una carta que le envió a Porto en julio pasado. Por si acaso, Lorenza le recordó sus propias declaraciones a la revista Gente, cuando Porto se refirió a su hija: "(.) en el lugar donde están las cenizas de esos mártires terminamos de levantar la torre universitaria".

El instinto de madre luchadora por la otra verdad llevó a Lorenza a contactarse en 2019 con el exdirector del Indec Jorge Todesca, quien había confesado públicamente su pasado montonero. Poco antes de morir, el exfuncionario echó luz sobre la autoría del atentado que le robó la vida de su hija. Lorenza informó a Porto sobre ese intercambio epistolar. Una vez más, silencio por parte de la universidad, cuyo rector alguna vez puso en duda la autoría del ataque montonero. Hoy en día Lorenza vive acompañada por un grupo de enfermeras, el recuerdo de los suyos y la esperanza de poder terminar de cobrar alguna vez aquella indemnización en bonos que el Estado le dio (ley 24.411) y luego defaulteó. Desde hace varios años pasan los funcionarios por la Casa Rosada sin autorizar a esta madre a acceder al saldo en bonos de esa indemnización que nunca compensará tanta pérdida. Pero que hoy, al menos, le sería de ayuda para cubrir sus gastos médicos.

Marina Baum

marinabaum35@gmail.com

Vuelos

¿Los chicos también podrán viajar en avión a partir de octubre? ¿Habrá menor riesgo de contagio de Covid-19 en un viaje aéreo que en el gabinete informático que el gobierno de CABA pone a disposición de estudiantes que no cuentan con buena conexión en sus casas?

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Olvidados

Después de haber aportado al sistema previsional de la provincia de Buenos Aires por más de 30 años, los jubilados municipales bonaerenses estamos olvidados. Nuestro caso no es el único. Después de mucho peregrinar y realizar reclamos por escrito, presenciales y online, decidimos contar nuestro caso y ver si de este modo sensibilizamos a las autoridades, tanto de la municipalidad de Ituzaingó como del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, para que regularicen nuestra situación.

Somos dos trabajadoras jubiladas de la municipalidad de Ituzaingó que hemos aportado al sistema provincial por 35 y 39 años, y hoy, por un error administrativo de esos organismos, por desidia, desinterés o quién sabe por qué, nuestros haberes previsionales, que se ajustan según la variación de los salarios de los empleados activos, quedaron congelados al valor de diciembre de 2018. A partir de mayo de 2019 en la municipalidad rige un nuevo escalafón, en el que se ha cambiado la nominación de las categorías del personal no jerárquico, por lo cual las categorías por las que fuimos jubiladas desaparecieron del IPS, y al desaparecer la nominación "dejamos de existir" para la actualización de los haberes. Aquí a todas luces se puede ver, además, una acción discriminatoria, ya que el personal jerárquico sí recibió los ajustes correspondientes desde aquella fecha. Hace 16 meses que realizamos reclamos, presentamos notas, expedientes, pedidos de entrevistas; fuimos atendidas en el IPS, sede central La Plata, por el director de Determinación y Liquidación de Haberes; en la municipalidad de Ituzaingó, por el subsecretario de RR.HH., el secretario legal y técnico y por el jefe de Gabinete, señor Pablo Descalzo. Todo ello, sin respuesta.

Beatriz Noemí González

DNI 10.529.777

María Cecilia Milano

DNI 11.598.691

En la red

Línea Mitre. Levantaron la ocupación que tenía paralizado el ramal Victoria

Facebook

"Los trabajadores van a poder cumplir con sus obligaciones y usar el tren como corresponde. Basta de estas tomas"- Isabel Giménez Parra

"Gracias, Arroyo Salgado"- Alejandra Coronel

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina