De los lectores: cartas & e-mails

Postura ante el BID

Qué ironía, qué hipocresía. El Gobierno, en su presentación ante la Asamblea del BID, expresó, con razón: "Al manifestar esta posición e invitar al resto de los países miembros del BID a ejercer en el mismo sentido su abstención en la próxima Asamblea, también nos hacemos eco de la inoportunidad de su celebración, en medio de una pandemia planetaria que no ha permitido un adecuado y reposado debate sobre el futuro del BID y que, muy por el contrario, corre el riesgo de profundizar la división de nuestra región".

Tomando ese texto, pregunto qué urgencia tiene el Gobierno, salvo razones ocultas, de presentar un proyecto de reforma del Poder Judicial en medio de la pandemia y cuarentena (que ya virtualmente no existe), y sin un Congreso que pueda discutir ampliamente y en forma presencial la necesidad y forma de dicha reforma. Por el contrario -y tomo el ejemplo de la presentación argentina ante el BID-, se corre el riesgo cierto de profundizar la división de los argentinos al no gobernar a través del consenso y de un debate adecuado y reposado en temas de tal importancia que hacen no solo a la seguridad jurídica, sino también a la credibilidad como país.

Lo irónico fue que su único pretendido aliado de peso en el continente, México, no concordó con nuestro país en la abstención.

Alfredo Alcorta

DNI 4.591.022

Dos decisiones

La Corte Suprema tiene para resolver dos casos que podrían cambiar el funcionamiento de la Justicia, que hoy da dos pasos para adelante y tres para atrás, sin decidirse a avanzar en la resolución de causas que es necesario que lleguen a la instancia oral, porque el pueblo, las instituciones, la Argentina necesitan saber quién es quién, con un fallo justo que termine con las especulaciones de uno u otro lado. Uno es la confirmación o el rechazo del fallo de Cámara que declaró en 2015 la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006. Otro es el per saltum "urgente" solicitado por los jueces Bruglia y Bertuzzi para evitar ser removidos de sus cargos actuales.

Señores integrantes de la Corte Suprema, está en sus manos gran parte de la solución de los problemas que hoy enfrentan a los argentinos. Porque la paralización que vive el país no es solo atribuible a la pandemia, sino también, en gran medida, a la falta de definición sobre quiénes son culpables y quiénes inocentes. Tan simple como ello. La decisión que tomen "en tiempo y forma" podría cambiar el sendero decadente del país. El pueblo y la historia se lo reconocerán.

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

La misma vara

Si el Presidente asume que es justo sacarles a los "opulentos" de la CABA para darles a los necesitados de la provincia de Buenos Aires. ¿por qué no aplica la misma vara con las jubilaciones de privilegio y los que cobran la mínima?

Héctor Solinas

hpsolinas@gmail.com

Ingeniero Deane

El ingeniero Alejandro Deane, compañero de estudios de los que suscriben, está inserto desde hace 40 años en las comunidades wichis del chaco salteño, con las que trabaja. Conoce su cultura, su lengua y, sobre todo, sus valores y necesidades. En respuesta a un llamado de Cristo a ayudar a sus hermanos más necesitados, en 1979 dejó sus comodidades de Buenos Aires para ir a vivir junto a los wichis en Misión Chaqueña, de quienes recibe constantes y públicos reconocimientos a su trabajo y al de la Fundación Siwok (Siwok.org, FB, IG), de la que es fundador y presidente. La perforación de más de 50 pozos en esta zona ha permitido el acceso al agua potable para consumo de decenas de familias wichis y para riego de sus huertas. Días pasados, realizó declaraciones a un programa de FM de Salta, donde, además de contar su obra, hizo severas críticas al sistema de educación que reciben las comunidades wichis, comparado con el resto de las escuelas de tipo rural y, más aún, de las ciudades. Esas declaraciones cayeron mal en el gobierno provincial e inmediatamente le cortaron un subsidio a su fundación. Al mismo tiempo, un organismo antropológico dependiente de la UBA, Facultad de Filosofía, se sumó a las críticas, tildándolo de racista y discriminador. Frente a esta agresión, los representantes de las comunidades salieron en apoyo de Alejandro, haciendo fuertes críticas a quienes, desde una cómoda oficina, atacan por prejuicios ideológicos al que hace, sin esperar ningún reconocimiento, solo la alegría y el bienestar de la gente.

Sus compañeros desde hace más de 40 años nos sumamos a este apoyo y exigimos a las autoridades de la UBA su inmediata retractación.

José Mariano Astigueta

jmastigueta@gmail.com

Siguen 32 firmas

Gracias, Ama Gozua

La antes concurrida ruta 2 tiene ahora una triste ausencia, que se hará notar a medida que a los concurrentes a Mar del Plata y a otros puntos de nuestra costa atlántica les falte un encuentro sabroso y cordial: el restaurante Ama Gozua. La pandemia se lo ha llevado sin pedir permiso. La familia Ercoreka, dueña del restaurante desde hace 50 años, se ha tenido que rendir ante el virus Covid-19. Ellos, como tantos otros empresarios, fueron impedidos de continuar con su trabajo. Los clientes estamos muy agradecidos por habernos servido tan ricos platos, como chorizos, morcillas y lomitos, tan típicos, hechos artesanalmente por los Ercoreka. Gracias a la familia y les deseamos lo mejor.

Cristina Ochoa

DNI 4.845.347

Placa desaparecida

En los últimos días pude comprobar la falta de la placa que identificaba la entrada del Jockey Club, sede Alvear. Los saqueadores siguen atacando los monumentos de la ciudad y los edificios emblemáticos de Buenos Aires. Es una lástima que se les permita actuar con total impunidad y nadie cuide nuestra seguridad y nuestro patrimonio, mientras estamos encerrados. Bien vale en este caso el dicho: "Cuando el gato no está, los ratones bailan".

María Elvira de Gall Melo

DNI 23.326.702

En la red

Facebook

Kicillof: "Mauricio Macri está dispuesto a seguir rompiendo hasta el silencio"

"Macri puede decir lo que quiera. Por suerte todavía vivimos en democracia"-Claudia Berra

"Esa falta de respeto hacia quien fue presidente de la República habla por sí solo de quien lo dice"- Susana Novarino

