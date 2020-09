De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 00:18

No es gratuito

Una Justicia aletargada, dependiente, pendular, acompañante del gobierno de turno, es el caldo ideal para que la corrupción crezca exultante e impune. El proyecto de reforma judicial, el acoso al procurador general de la Nación, la remoción de los jueces que indagan la causa de los cuadernos, buscan sofocar los últimos bastiones de independencia judicial y consagrar aún más la impunidad existente. Juicios que se prolongan durante años a pesar de la contundencia de las pruebas, artilugios de las defensas que paralizan los procesos, debilitamiento de los fiscales y escasez de jueces justos que apliquen sentencias en tiempo y forma. Sin Justicia libre, apartidista, tambalea la Constitución, peligra la democracia.

La fiesta de los corruptos no es gratuita, la pagan los ciudadanos decentes.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Ahora sí

Finalmente sucedió lo que muchos estábamos esperando en nuestro querido país. Una verdadera política de Estado, digna de un estadista, anunciada desde lo más alto del poder con decisión, fervor y épica. Cuando creíamos que no había salida a esta terrible situación económica y social, se nos ilumina el camino. La medida anunciada nos renueva la esperanza, ahora sí la Argentina se pondrá de pie. Ahora 12 para peluquerías.

Adriana Vilariño

adrianavilarino@yahoo.com.ar

Otra receta

Señor Presidente, he visto a lo largo de las últimas décadas que absolutamente todos los gobiernos vuelven con la misma receta: aumento de impuestos, retenciones a las exportaciones, trabas a las importaciones, cepos, corralitos, aumento del gasto público y algún que otro condimento que al cocinero de turno le caiga simpático. Y siempre, como es lógico, el plato sabe horrible: disminuyen las exportaciones, la presión fiscal es insostenible, el trabajo y las ventas "en negro" se incrementan, cae la recaudación, disminuyen las reservas, se emite a más no poder y se piden préstamos. Una y otra vez. Si es que algo les interesa -a todos quienes nos gobiernan- la Argentina, entonces tal vez sea el momento de cambiar la receta. Si dice usted que el cepo se mantendrá "hasta que entren dólares", no veo demasiadas alternativas que no sean incentivar las inversiones extranjeras a través de facilidades tributarias con seriedad jurídica y trabajar fuertemente junto al sector agropecuario para aumentar la exportación vía reducción de retenciones. Ahí tendrá usted los dólares. ¿veremos usted y yo los resultados de este cambio? Tal vez no, países como Irlanda demoraron tres décadas en lograrlo, pero lo consiguieron. Como siempre, el paso más duro y difícil es el primero. ¿Estarían dispuestos a darlo?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Cuesta abajo

El Presidente se sinceró al decir que le daba un poco de culpa ver la opulencia de la CABA. Por lo tanto, decidió quitarle el 1% de la coparticipación federal. La culpa se referirá al ver los doce años de gobierno de la oposición en la ciudad contra los casi treinta años de gobierno justicialista en la provincia de Buenos Aires. Quizá su objetivo sea llevar a la CABA a un plano de igualdad con Formosa, su provincia y gobernador ejemplares.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Se pinta solo

Esta es una anécdota que, a mi entender, pinta cabalmente al jefe de gobierno de la ciudad. Hace años, siendo yo director general del Casco Histórico de la ciudad, asistía en ese carácter a las reuniones abiertas del gabinete. Se hacían en casi todos los barrios porteños y el episodio que cuento ocurrió en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Allí, dentro del baño de ese establecimiento, tuve una conversación circunstancial con Horacio Rodríguez Larreta, entonces jefe de Gabinete. Aproveché para señalarle que parado en el centro de la Plaza de Mayo uno veía cuatro o cinco grandes relojes públicos con un rasgo común: ninguno marcaba la hora exacta. ¿No te parece una mala señal -le dije- que en un lugar clave de la ciudad mostremos tanta ineficacia? No me respondió y nos saludamos cordialmente. Al llegar a mi despacho, en la Casa de la Cultura (ex-Edificio La Prensa), comenté lo ocurrido con algunos colegas. Mi sorpresa ocurrió cuando (habían transcurrido no más de una o dos semanas) mi secretario me comentó con entusiasmo: "Luis, andan todos". En efecto, estaban en hora todos los relojes visibles desde la gran plaza. Poco después volvimos a encontrarnos con Rodríguez Larreta y le agradecí en persona (lo había hecho vía e-mail) su rápida y concreta gestión. Entonces recibí como respuesta la ancha sonrisa que lo caracteriza.

Arq. Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

Plan de ahorro

El 15 de agosto último realicé el pago total de mi deuda, según me indicaron en Fiat Plan de Ahorro. No obstante, aún no se ha acreditado la cancelación final de mi plan. Cuando intento comunicarme me bloquean la cuenta de mail, no me dan una respuesta, no me atienden telefónicamente. El importe debería haberse acreditado en las 48 horas prometidas; sin embargo, me siguen emitiendo facturas y aparezco como deudora en la empresa y en el banco.

Liliana del Valle Ferrari

delvalleliliana@hotmail.com

Emisión de títulos

El 9 del actual, leí una nota en la que se informaba que la UBA había digitalizado la emisión de títulos para acortar los plazos de graduación. Este sistema podría reducir en dos meses aproximadamente el plazo de entrega respecto de la versión en papel, que puede ser de un año o más, según los casos. El rector de la UBA dijo: "Es un logro muy importante que nos permite enfrentar los desafíos del siglo XXI y la pandemia del Covid-19". Me parece muy positivo.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

En la red

