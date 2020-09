De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 00:41

Rol de la Corte

Nunca perdemos el poder de asombrarnos. Ocurre lo que sabemos que va a ocurrir y seguimos creyendo que no ocurrió o que no fue tan así y pateamos para adelante. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para ver la realidad tal cual es y hacia dónde vamos? Todas nuestras esperanzas están en que la Justicia restablezca el funcionamiento del Congreso y neutralice los excesos del Gobierno. Más que nunca la Corte Suprema debe asumir su rol de guardián de la Constitución y no postergar sus decisiones. No hacer es igual a hacer cuando hay obligación de actuar (acción por omisión). El concepto de "irreparabilidad" y de "gravedad institucional" debe adaptarse a la situación excepcional en la que estamos. Adviértase que el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia (DNU) respecto de temas que no reúnen las condiciones de "necesidad" y "urgencia".

H. Guillermo Vidal Albarracín

Poder sin límites

Clarísimo lo expuesto por el exprocurador de Santa Cruz Eduardo Sosa en la entrevista en la que opina sobre la situación actual del sistema judicial. La "historia circular" a la que se refiere y la "fobia del kirchnerismo hacia el control que pueda ejercer el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo", que muestra un claro objetivo de ejercer el poder sin límites, es lo que se deduce de lo ocurrido en las sesiones del Senado, donde la vicepresidenta se otorga el derecho de ejercer la ironía hacia quienes no coincidan con su postura, demostrando una vez más su tendencia dictatorial.

Dora Beltramo

Dólares guardados

Si nuestro presidente sostiene que los dólares son para producir y no para guardar, yo le preguntaría qué piensa de los casi US$5 millones que la hija de la vicepresidenta guardaba en su caja de seguridad.

Carlos Bledel

Beneficios para irse

Irse o no irse del país, cada uno tendrá sus razones personales del tipo que sean. Las respeto. Para los que estudiamos y trabajamos en nuestra querida Argentina, sea el momento que sea, político, económico, social, nos resultaría imposible abandonarla. Ella nos dio todo. La amamos. Y este sentimiento lo tenemos desde que éramos chicos y se ha sobrepuesto a cualquier situación por la que ha atravesado nuestro país, aun de las peores. Otros no sienten lo mismo. Pero lo que más me indigna es la publicidad creciente del gobierno uruguayo de atraer argentinos y ofrecerles residencia y beneficios económicos aprovechando un momento tan desafortunado como el que estamos viviendo aquí los argentinos.

Jorge A. Angione

Dedo

Se desestima la meritocracia cuando se accede a cargos importantes no por mérito propio, sino por el dedo. Lamentable.

Patricio Carli

Las elecciones 2021

Día a día vemos cómo el kirchnerismo avanza hacia la toma del poder total en el frente social, económico y judicial, teniendo como meta un sistema de gobierno similar al de Maduro en Venezuela. En lo social, desacreditando a la clase media, cargándola de impuestos, limitando sus posibilidades de ahorro y dando más subsidios a los más pobres, que si bien necesitan recursos mínimos para vivir, están tomando como un deber del Estado que debe brindárselos sin trabajar. Ya estamos en la tercera generación que ve a sus padres reclamando derechos, pero no tomando obligaciones. En lo económico, con medidas cambiarias insólitas que limitan el ingreso de inversores y alientan a retirarse a las empresas extranjeras, manifestando que lo importante es incentivar a las empresas locales. En lo jurídico (lo más grave), amparados en la cuarentena -o en la pandemia- en ambas cámaras del Congreso, con mayoría oficialista, se hace lo que manda la vicepresidenta, sin respetar para nada la opinión opositora, llegando al colmo de remover a tres jueces que actúan en las causas contra ella, con el objetivo principal de anularlas, convalidando su enriquecimiento insólito.

Presiento que puede ocurrir algo más grave: nadie habla de las elecciones de medio término del año próximo, única oportunidad de cambiar la composición de las cámaras con un voto que manifieste el desacuerdo con lo que está pasando de mucha gente que votó al Frente de Todos, ilusionada con que el Presidente pondría límites a la meta de hacer de nuestro país algo similar a Venezuela. Me pregunto si no pretenderán aducir que, por la pandemia, no hay tiempo de preparar las elecciones y así postergarlas y continuar haciendo a su antojo lo que quieren. No escucho que se esté preparando un protocolo de votación en caso de que la pandemia continúe. Tampoco la oposición lo está previendo. Ojalá sean solo suposiciones, pero todos los días veo noticias que me llevan a pensar que puede ser cierto.

Alberto Luis de Urquiza

Impuesto a la riqueza

De aprobarse, el impuesto a la riqueza sería un error tanto político como económico. Político, porque se estaría dando un mensaje negativo para atraer inversiones. Económico, porque sería un impuesto que se cobra una sola vez y allí se agota su función. Propongo que con la misma base recaudatoria se integre un "fondo de inversión productivo" (Vaca Muerta, vivienda, energía, comunicaciones, etc.). Los aportantes serían titulares de las cuotas parte del fondo, que luego de pasado un tiempo podrían negociar en el Mercado de Valores. De esta manera esa inversión estaría orientada a dar trabajo y generar riqueza. A su vez tendría un efecto multiplicador, que redundaría en más actividad económica y mayor recaudación fiscal permanente.

Con esta propuesta nadie pierde y el país gana.

Héctor R. Morano

Martín Fierro

El Martín Fierro, obra maestra de José Hernández, posee un contenido profundo y a pesar de los años transcurridos desde que fue escrito tiene una vigencia pasmosa. Dos estrofas más me han impactado especialmente. La primera: "Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera". La otra: "Hacete amigo del juez. No le dés de que quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encojer, pues siempre es güeno tener palenque ande ir á rascarse".

A la luz de los hechos, es obvio que Horacio ha leído e incorporado cabalmente a su forma de gobernar la estrofa número uno, y también es obvio que muchos de los demás gobernantes actuales han seleccionado la estrofa número dos. Me da pena.

Ricardo Frohmann

Miedo, no

Cuidarse, tener conciencia, pero no inculcar miedo. Cuando una sociedad entera se paraliza y es regida por el miedo, pierde el bien más preciado, la libertad. La pandemia por la que está atravesando la humanidad entera debería ser una gran oportunidad para que todos tomemos conciencia de los cuidados individuales y colectivos, para crecer como sociedad y como seres humanos. Pero no con discursos y mensajes que hagan que las personas tengan cada ves más miedo y se encierren más en un mundo irreal. No solo vamos a lamentar muertes, sino daños emocionales irremediables.

¡Cuidado, sí; miedo, no!

María Josefina Eddy

Fútbol argentino

A veces ser argentino también da orgullo. Y eso es lo que hemos sentido el jueves pasado los futboleros por el magnífico desempeño de nuestros equipos en la Copa Libertadores; ganando, empatando y hasta perdiendo (inmerecidamente) tras varios meses sin competencia. Ojalá sirviera de ejemplo que cuando hay profesionalismo y seriedad en la conducción y el desempeño, las cosas salen bien. Incluso en medio de una pandemia...

Adrián Armando Klas

Mi regalo a papá

Hoy Carlos, mi papá, se retira del mundo laboral, de la casa que lo vio crecer, consagrarse y envejecer. Lo hace tras una vida de sacrificio, de viajes relámpago, de esfuerzo, de pocas horas de sueño; pero también llena de cosechas, de reconocimientos, de logros, y no solo en lo estrictamente laboral,sino también y sobre todo en lo personal. Porque me llena de orgullo saber lo querido y respetado que fue por sus equipos en el transcurso de todos estos años. Él, como buen descendiente de alemanes, parece inmutable ante un momento a mi juicio trascendental. No me sorprende, así es mi padre. Pero yo siento que se cierra una etapa y llega el momento del balance. Muchas veces, siendo chica, me hubiera gustado tenerlo más presente, para compartir el día a día con él. Hoy no puedo más que alegrarme por mirar atrás y ver que todo el esfuerzo valió la pena. Pasó momentos difíciles, sin duda, pero con templanza y perseverancia aguantó estoicamente lo que le tocó vivir, siempre mirando el lado positivo de las cosas y confiando en que vendrían tiempos mejores. Confiando sí, pero nunca dejando de trabajar duro y con pasión. Seguramente en muchos momentos de su vida el trabajo fue su refugio, y lo entiendo. Cada uno hace lo que puede. Y como cada uno hace lo que puede, pensé en lo que me gustaría regalarle. Algo que sea como un broche de oro de estos 40 años. Y no encuentro nada mejor que dedicarle estas palabras y decirle que guardaré para siempre su ejemplo de trabajo y de perseverancia.

¡Feliz primer día de tu nueva vida, viejo!

María Rosario Weis

