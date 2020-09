De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 00:00

Plazos de la Corte

Excelente el artículo del profesor Néstor Pedro Sagüés del lunes pasado, titulado "La Corte no tiene plazos". Con mucho sentido didáctico desmitifica la creencia popular consistente en que la Corte Suprema de Justicia carece de plazos para resolver las cuestiones sometidas a su competencia. Es de esperar que sus integrantes recojan el guante y procedan a dictar fallos sobre los temas que hacen al funcionamiento de la República, dentro de los plazos lógicos que la gravedad de los mismos amerita.

Roberto Ángel Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

El Papa, mediador

Quiero referirme y felicitar a Josefina de Elizalde por su carta "Pedido al Papa", publicada el domingo pasado. Con todo el respeto que a mí también me merece la investidura del Santo Padre, adhiero en gran medida al contenido de la carta. Los argentinos estamos inmersos en una histórica crisis de valores, muy confundidos, peligrosamente divididos y enfrentados. Día tras día se profundiza una nefasta grieta, como si perteneciéramos a dos países irreconciliables, soslayándose las serias consecuencias de esto, que todos sin duda lamentaremos por varias generaciones. No veo quién podría arbitrar mejor, reconciliarnos, o al menos tratar de unir a los argentinos en medio de este conflicto de valores que el papa Francisco. Nadie mejor que él para oficiar de mediador, con una imparcialidad que debería trascender lo ideológico, con tanta autoridad moral y conocimiento de su patria y de su historia para ser el influyente "instrumento de paz" que necesitamos.

Guillermo Eduardo Newkirk

DNI 5.081.254

Nueve meses

El presidente Alberto Fernández superó los peores presagios existentes en el ánimo de los ciudadanos republicanos en el momento de su asunción. En poco más de nueve meses de mandato, el Presidente allanó el camino de su vice hacia la impunidad, quitó fondos a la Ciudad Autónoma y promete quitarle aún más, facilitó la destrucción de miles de empresas y con ello el aumento de la pobreza y el desempleo, y consolidó la decadencia de la educación al mantener cerradas las escuelas. Campeón de las contradicciones y devaluador de su propia palabra, maneja la hacienda de los ciudadanos por vía de sus decretos, como si fuesen ucases del zar. Cuando finalice su mandato, estará en la nómina de los presidentes que pasaron por la Casa Rosada con mucha pena y ninguna gloria.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Retorno a clases

Leo con preocupación que el gobierno nacional no autoriza por el momento la vuelta a las clases presenciales y desliza que las aulas no abrirían hasta que haya una vacuna disponible. Siendo que las chances de que tengamos acceso a una vacuna segura durante 2021 son bajísimas, me pregunto: ¿los chicos argentinos perderán dos años de clases? ¿Por qué todas las escuelas del mundo están reabriendo, menos las nuestras? Les ruego a los gobernantes que dejen las diferencias políticas de lado y sigan el camino de la cordura y del sentido común.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

Yo me quiero ir

El domingo 20 de septiembre viví un intento de robo con violencia en la vereda de un restaurante en Palermo. Estaba con mi hijo, un bebé de 4 meses y medio, mi mujer y mi mejor amigo. Esto sucedió en el corazón de la ciudad, con cuatro restaurantes llenos de gente en la vereda en un radio no mayor a 100 metros. Independientemente del efecto psíquico y el daño emocional que tiene esto, me pregunto por qué tenemos que vivir en una sociedad donde hay que conformarse con agradecer que no hubo daños mayores. Me cuestiono por qué vivimos una ausencia completa del Estado, donde la policía no existe y deja la zona liberada, pero sí aparece la guardia de la ciudad para ver si los establecimientos gastronómicos cumplen con los requisitos para estar abiertos en medio de la pandemia. Muchos pensamientos pasan por mi cabeza. Uno de ellos, irme a vivir a un país donde mi hijo pueda estar seguro, pero el más fuerte es: el pueblo tiene que reaccionar. ¿Por qué tenemos que tolerar una pelea sin fin entre dos partidos políticos chicaneándose por una crisis social y económica? La única verdad que sé es que si analizo esto cada diez años, el país está cada vez peor.

El Gobierno debería debatir cómo cuidarnos, cómo dar posibilidades de crecimiento y progreso a una familia y dejar de comparar entre partidos políticos. Por mi parte me cansé, no tengo esperanzas ni en el país ni en la sociedad. Cómo dijo un filósofo llamado Lorenzino: "Yo me quiero ir".

André Parisier

DNI 33.737.962

Negocios cerrados

¡Y vamos por otra cuarentena más! La pandemia afecta a todo el mundo, pero ningún país ha suspendido la apertura de negocios más de dos meses. ¿Qué es lo que creemos? ¿Que el virus desaparecerá antes de Navidad? La pobreza que tenemos es cada vez mayor. ¿Qué pasará con los shoppings, con tantos negocios cerrados? Se nos fueron dos temporadas, otoño e invierno. ¿Esa gente de qué vivirá? Es muy doloroso.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Rápida captura

El lunes 21 al mediodía, mientras hacía ejercicios físicos en el parque denominado Bosque Alegre, a orillas del Río de la Plata, en San Isidro, me fue sustraída la bicicleta en la que había ido hasta allí. La rápida reacción del personal policial de un destacamento cercano permitió aprehender al ladrón cuando ya se encontraba a unas cuantas cuadras del lugar. Después de radicar la denuncia en la comisaría 1a. de San Isidro, donde fui atendido con gran amabilidad, me fue devuelta la bicicleta. Reconforta que frente a tantos casos de inseguridad, un hurto que en este contexto puede considerarse un hecho menor, haya sido resuelto con tanta diligencia y profesionalismo. Así como muchas veces -probablemente con razón- nos quejamos del comportamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, creo que también merece destacarse su excelente accionar en este caso.

Santiago Lynch

DNI 14.321.908

En la red

Facebook

Kicillof excluye a Tandil de un programa de fomento como castigo por su política contra el coronavirus

"Lo que hace Kicillof no es democrático. Es inconstitucional y discriminatorio" - Alicia Falivelli

"No nos olvidemos de que el intendente es radical" - María Isabel Romero

"Y todo porque es la ciudad de Macri. Seguro"- Alicia Graciela López

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS